Prihodnost evra: začenja se veliki evropski bančni eksperiment

Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB) je v petek izdala 55-stransko poročilo o razlogih in potencialnih rešitvah za uvedbo digitalnega evra.

Njegova prihodnost je za zdaj sicer še negotova, saj svet ECB še ni sprejel nobene odločitve o digitalnem evru razen te, da se 12. oktobra začenja javno posvetovanje z državljani EU, bankami in drugimi finančnimi institucijami, predstavniki oblasti ter akademiki.

Evropa na področju digitalizacije državnih valut ne orje ledine. Kitajska centralna banka je v aprilu namreč kot prva na svetu zagnala pilotni projekt izdaje in uporabe digitalnega denarja. Foto: Getty Images

Zakaj digitalni evro?

Znano je sicer že nekaj: digitalni evro v nobenem primeru ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval.

Digitalni evro, je razvidno iz poročila EBC, v nasprotju z bitcoinom in drugimi kriptovalutami ne bo volatilna valuta, ker bo imel kritje pri ECB in bo tako imenovani stabilni kovanec, saj njegova cena ne bo nihala nič bolj kot cena evra.

Ena od prednosti digitalnega evra bi bila neodvisnost od bank, podjetij, ki ponujajo plačilne storitve (Visa, MasterCard), in bankomatov. Digitalni evro bi lahko v primeru izpada storitev zaradi naravnih nesreč, kibernetskih napadov ali globalnih kriznih scenarijev, kot je pandemija nalezljive bolezni, ohranil plačilno sposobnost državljanov EU, v poročilu navaja ECB.

Digitalne evre bi si lahko državljani EU prek svojih mobilnih naprav ali računalnikov pošiljali tudi brez posrednika, kot so banka, plačilni servis ali namenska aplikacija. Foto: Reuters

"Digitalni evro bi ohranil javno dobro, ki ga evro že zagotavlja državljanom: prost dostop do plačilnega sredstva, ki je preprosto, se povsod sprejema, ni tvegano in uživa zaupanje," so v petek sporočili iz ECB.

Ali bo projekt uvedbe digitalnega evra dejansko stekel, se bodo pri EBC predvidoma odločili sredi leta 2021.

Tudi največja nemška banka Deutsche Bank je lani v posebni različici svoje svoje tradicionalne raziskave finančnih trendov Konzept z naslovom Imagine 2030 med drugim napovedala možnost, da bi klasične fiat valute, kot je evro, do leta 2030 lahko zamenjale kriptovalute. Kliknite na fotografijo za ogled prispevka. Foto: Reuters

