Elon Musk je v zadnjih slabih dveh mesecih, odkar je po dolgem pregovarjanju in grožnjah s sodnimi postopki vendarle prevzel Twitter, večkrat deležen kritik, da je velik zagovornik svobode govora samo takrat, ko mu to ustreza, in da pogosto počne stvari, ki so v nasprotju z njegovimi preteklimi stališči. Bolj nevtralni opazovalci medtem opozarjajo, da je Twitter zdaj Muskov in da lahko s svojim podjetjem pravzaprav počne, kar želi, hkrati pa izražajo zaskrbljenost zaradi prihodnosti družbenega omrežja. Foto: Guliver Image

Elon Musk, po novem drugi najbogatejši človek na svetu in od konca oktobra lastnik družbenega omrežja Twitter, se je znašel na nasprotnih bregovih z uglednimi novinarji, ki poročajo o njegovih poslih. Določenim novinarjem je Twitter namreč začel začasno ukinjati uporabniške račune. Razlog za to naj bi bilo razkrivanje Muskove lokacije s poročanjem o profilu, ki je sledil njegovemu zasebnemu letalu. Posledica tega je po Muskovem mnenju incident, v katerem naj bi neznana oseba skočila na pokrov motorja vozila, v katerem je bil Muskov otrok. Milijarder je zaradi suspenza novinarjev znova tarča kritik, da je hinavec, ki zagovarja svobodo govora, hkrati pa jo onemogoča ljudem, ki mu gredo na živce. Kritike je Musk podkrepil z nastopom v debati novinarjev na platformi Twitter Spaces, ki jo je zapustil takoj, ko so ga prisotni izzvali, Twitter Spaces pa se je le minuto pozneje ugasnil za vse uporabnike.

V noči na petek je Twitter ukinil uporabniške račune Drewa Harwella, novinarja The Washington Posta, Ryana Maca, novinarja The New York Timesa, Matta Binderja, novinarja tehnološkega medija Mashable in velikega poznavalca ozadja Muskovega prevzema Twitterja, Donnieja O'Sullivana, novinarja medijske hiše CNN, Micaha Leeja, strokovnjaka za kibernetsko varnost in preiskovalnega novinarja medija The Intercept, Keitha Olbermana, političnega komentatorja in dolgoletnega športnega novinarja za CNN, in Aarona Ruparja, političnega analitika, ki o Musku poroča že leta. Nekaterim so račun ukinili le začasno, za sedem dni, drugim, na primer Olbermanu, pa je Twitter račun ukinil trajno.

Razlog za ukinitev naj bi bilo kršenje novega pravila Twitterja: prepoved razkrivanja natančne lokacije katerega od uporabnikov. V konkretnem primeru je bil ta uporabnik Elon Musk. Motilo ga je njihovo poročanje o uporabniku Twitterja z imenom @ElonJet, ki je objavljal podatke o poteh njegovega zasebnega letala. Na Twitterju je Musk zapisal, da so novinarji objavljali njegovo lokacijo v realnem času, to je poimenoval "koordinate za atentat". V eni od objav je suspendirane novinarje tudi slabšalno označil za "novinarje".

Elon Musk je Jacku Sweeneyju, takrat še najstniku, ki je vodil profil @ElonJet, januarja letos ponudil denarno kompenzacijo v zameno za to, da ugasne uporabniški račun, ki je sledil gibanju njegovega zasebnega letala. Sweeney je Musku odgovoril z vprašanjem, ali morda obstaja kakšna možnost, da bi najbogatejši človek na svetu ponudbo povečal na 50 tisoč dolarjev. "Prav bi mi prišlo na faksu in lahko bi si kupil avto, morda celo model 3 (proizvajalca Tesla, katerega šef je prav Musk, op. p.)." Kasneje je odgovoril, da ne potrebuje denarja in da bo profil umaknil, če ga Musk vzame na prakso v eno od svojih podjetij. Foto: Reuters

Uporabniški račun @ElonJet, za katerim stoji mladi ameriški programer Jack Sweeney, Elona Muska 7. novembra še ni motil. Takrat je na Twitterju zapisal, da, ker je tako zavezan ohranjanju svobode govora, Twitter ne bo ukinil računa @ElonJet, čeprav predstavlja neposredno grožnjo njegovi osebni varnosti. Ploščo je obrnil v sredo, ko je Twitter uporabnika @ElonJet vrgel s platforme. Musk je tudi napovedal, da bo tožil 20-letnega Sweeneyja.

Kaj se spremenilo? V sredo naj bi v Los Angelesu nekdo sledil avtomobilu, ki je prevažal Muskovega otroka, in celo skočil na pokrov motorja. Elona Muska v avtomobilu ni bilo. Če sklepamo po objavi na Twitterju, Musk za dogodek, ki ga sicer ni prijavil losangeleški policiji, krivi prav Sweeneyja.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.



Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family. — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

Novinarji, ki jih je Twitter suspendiral, ker so poročali o uporabniškem računu @ElonJet oziroma na svojih profilih na Twitterju delili povezave do člankov, ki so vsebovali objave uporabnika @ElonJet, menijo, da je bila njihova začasna, za nekatere celo trajna odstranitev s Twitterja neupravičena.

"Impulziven in neupravičen suspenz množice novinarjev, med drugim tudi našega Donnieja O'Sullivana, je skrb vzbujajoč, a nepresenetljiv. Twitterjeva vse večja nestabilnost in volatilnost bi morala zelo skrbeti vse," so v odzivu na dogajanje sporočili iz medijske hiše CNN. Novinar O'Sullivan je medtem pojasnil, da novinarji niso razkrivali Muskove natančne lokacije, temveč so zgolj poročali o dogajanju, ki je zadevalo ukinitev računa @ElonJet.

Po mnenju številnih uporabnikov Twitterja ni dvoma, da je zadeva za Muska osebna in da ne gre zgolj za "neupoštevanje pravila Twitterja o nerazkrivanju lokacije določenega uporabnika". Musk je namreč ustvaril anketo, v kateri uporabnike sprašuje, kdaj naj Twitter umakne suspenz za profile, ki so razkrivali "njegovo" lokacijo v realnem času. Največ sodelujočih v anketi je izbralo možnost Takoj. Musk je nato ustvaril še eno anketo, v kateri sta samo možnosti Takoj in Čez sedem dni. Tudi v novi anketi je večina uporabnikov, skoraj 60 odstotkov, izbrala možnost Takoj. Foto: Matic Tomšič

Aaron Rupar je na svojem blogu na spletni strani Substack medtem zapisal, da ne ve, kako bi lahko kršil pravila Twitterja tako zelo, da bi si prislužil trajno ukinitev uporabniškega računa. Meni, da je bil glavni vzrok za to en sam tvit, v katerem je omenil, da je Twitter ukinil račun @ElonJet, medtem ko je ta še vedno aktiven na Facebooku. Elona Muska trajni suspenz Ruparja, ki je o Musku v preteklosti večkrat pisal kritično, sicer zelo zabava, saj se je z več smeški odzval na zapis, da se bo "Rupar zdaj verjetno pritoževal, kot da je Nelson Mandela".

🤣🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Musk se je nenapovedano pridružil debati novinarjev, ko so ga izzvali, pa jo je zapustil

V skupini na platformi Twitter Spaces je danes zjutraj po našem času potekal pogovor več novinarjev, ki se mu je nenapovedano pridružil tudi Elon Musk. Na vprašanje, ali lahko komentira suspenze novinarjev, je odgovoril, da je razkrivanje natančne lokacije določene osebe neprimerno in da novinarji na Twitterju v prihodnje, kar zadeva pravila platforme, ne bodo imeli nobenih privilegijev, temveč bodo vsi obravnavani enako. "Če razkrijete lokacijo, boste suspendirani in pika."

Na vprašanje, ali običajno novinarsko poročanje o stvareh, kot je saga o računu @ElonJet, vidi kot razkrivanje lokacije in morebiten poskus izogibanja ukinitvi računa na Twitterju, je odgovoril kratko: "Če pokažete povezavo do informacij, ki razkrivajo lokacijo, se poskušate izogibati ukinitvi."

Holy Shit. Elon Musk just popped into a Twitter Spaces chat with a bunch of journalists. He was called out by journalist Drew Harrell, who he banned, for lying about posting links to his private information, then leaves almost immediately after being pressed. Here is the exchange pic.twitter.com/wVA9Gb5MVJ — Bradley Eversley (@ForeverEversley) December 16, 2022

Nato se je oglasil novinar Drew Harwell in Muska vprašal, zakaj je pred časom kritiziral domnevno Twitterjevo prikrivanje povezave do kontroverzne zgodbe o prenosnem računalniku Hunterja Bidna, sina predsednika ZDA, zdaj pa sam počne enako. "Ni sprejemljivo ne za vas in ne zame, ista reč, tako da ..." je zamomljal Musk. Na vprašanje, ali je torej to, kar počne, nesprejemljivo, je odgovoril: "Če razkriješ lokacijo, si suspendiran in pika." Takoj zatem je zapustil pogovor.

Razprava novinarjev je bila približno minuto po Muskovem odhodu prekinjena brez pojasnila, obenem pa je prenehala delovati celotna platforma Twitter Spaces. Musk je dejal, da gre za napako, ki bo odpravljena jutri.