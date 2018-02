Meje spletnega nakupovanja znotraj Evropske unije padajo

Evroparlamentarci odpravili geografsko blokiranje spletnih nakupov

Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli Uredbo o odpravi neupravičenega geografskega blokiranja. Še letos bomo tako državljani članic Evropske unije prek spleta kupovali blago in storitve od prodajalcev drugih držav Unije brez neutemeljenih ovir.

Pomemben korak k uvedbi resnično enotnega evropskega trga: še letos bodo morali (z nekaj izjemami) trgovci v svojih spletnih prodajalnah kupce iz drugih držav članic Evropske unije obravnavati enako kot kupce iz svoje države. Nasvidenje, geografsko blokiranje!

Sprejetje nove uredbe je pomemben korak k nadaljnjemu uresničevanju resnično enotnega evropskega trga, saj državljanstvo in prebivališče ne bosta več dopustni merili za dostopnost nakupa ali njegovo ceno.

Državljanstvo in naslov ne bosta več temelj za drugačno obravnavo

Prav Slovenija je (skupaj z večino držav članic vzhodneje in severovzhodneje od nas) velikokrat žrtev te diskriminatorne poslovne prakse, ki se je pogosto kazala ravno v tem, da nekega izdelka ali storitve nismo imeli možnosti kupiti pri izbranem tujem ponudniku.

V nekaterih primerih je bilo onemogočeno plačevanje s plačilnimi karticami slovenskih bank ali pa so kupce iz neprivilegiranih držav preusmerjali v druge spletne trgovine istega prodajalca (največkrat v drugi državi), kjer je bila cena skoraj brez izjeme višja.

Nekaj izjem vendarle ostaja

Ko bo obveljala nova zakonodaja, kar se bo zgodilo predvidoma že letos, bodo morali trgovci spletne kupce iz drugih držav članic Evropske unije pri cenah in pogojih nakupa obravnavati povsem enako kot kupce iz svoje države.

Trgovec bo sicer lahko s splošnimi pogoji opredelil, v katere države bo dostavljal, kar mu bo še vedno dopuščalo, da se izogne pošiljanju v nekatere države. Iz nove zakonodaje so izvzete storitve, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, in tiste, ki se opravijo v prostoru prodajalca – med te spadajo predvsem različne vstopnice ter storitve bivanja in prehrane.