Med Milanom in Rimom bodo vozili "vlaki brez korone"

Od aprila bodo med Milanom in Rimom vozili tudi hitri vlaki, kjer bodo vsi potniki in osebje negativni na test na koronavirus. Foto: Ferrovie dello Stato

Potniki, ki si želijo najvišje ravni varnosti potovanja z vlakom med Milanom in Rimom, bodo lahko od aprila izbrali brezkoronski vlak – a to ni edini prispevek italijanskih železnic v boju proti koronavirusu.

Pred natanko pol leta je italijanski nacionalni letalski prevoznik Alitalia nekaj poletov dnevno med glavnim rimskim letališčem Leonardo da Vinci/Fiumicino in milanskim (starim) mestnim letališčem Linate poskusno določil kot brezkoronske (corona-free).

Potnike na te lete so sprejemali le, če so ob vstopu na letalo predložili negativen test, ki ni bil starejši od 72 ur, ali če so se na letališču brezplačno testirali, pri čemer so rezultate zagotovili v pol ure.

Italijanski hitri vlak Frecciarossa (Rdeča puščica) Foto: Ferrovie dello Stato

Prvi zajamčeno brezkoronski vlak v Evropi

Največji dve mesti pa bodo od začetka aprila dalje povezovali tudi brezkoronski hitri vlaki, je napovedal glavni izvršni direktor italijanskih državnih železnic (Ferrovie dello Stato Italiane) Gianfranco Battisti.

To bo prvi tak primer v Evropi, s katerim želijo vrniti običajno število potnikov na (italijanske) vlake.

Brezkoronske (hitre) vlake želijo postopoma vpeljati tudi za turistično zanimive cilje, kot so Benetke, Firence in Neapelj, a zaradi epidemije zdaj nenujna potovanja med italijanskimi regijami niso dovoljena. Foto: Ferrovie dello Stato

Postopoma tudi na (druge) turistično zanimive cilje

Tako potniki kot osebje bodo lahko vstopili z negativnim testom, ki ga bodo pred vstopom na vlak na rimski postaji Termini ali milanski glavni postaji (Centrale) opravili prostovoljci italijanskega Rdečega križa.

Takšne brezkoronske vlake želijo do poletja postopoma uvajati tudi na vlakih za turistične cilje, kot so Benetke, Firence in Neapelj.

Potovanja med italijanskimi regijami so še vedno omejena

Trenutni epidemiološki ukrepi v Italiji ne dopuščajo nenujnih potovanj med posameznimi regijami (npr. med Trstom in Benetkami ali med Milanom in Torinom).

Zato je razumljivo, da so novost uvedli na hitrih vlakih med Milanom in Rimom, saj gre za eno od najbolj obremenjenih železniških povezav v državi, na kateri prevladujejo poslovni potniki.

Železniška postaja Roma Termini Foto: Reuters

Posebej prirejeni vlak v zdravstvenem boju proti koronavirusu

Prvi mož italijanskih državnih železnic je brezkoronske vlake napovedal ob predstavitvi "medicinskega vlaka" (treno sanitario) na glavni rimski železniški postaji Termini.

Presentati oggi a #RomaTermini il treno sanitario e il primo hub vaccinale ferroviario. Il Gruppo #FS da sempre impegnato per assicurare la #mobilità e tutelare la salute delle persone, realizzerà il primo treno covid free per le mete #turistiche #InsiemePerLaRipartenzadelPaese — Ferrovie dello Stato Italiane (@fsitaliane) March 8, 2021

Ta vlak z osmimi vagoni je posebej prirejen za prevoz 21 oseb, ki zahtevajo intenzivno medicinsko skrb, in je namenjen prevozu bolnikov v druge dele Italije ali celo v druge države zaradi enakomernejše porazdelitve bremen bolnišnic.

V tem posebej prirejenem italijanskem vlaku lahko zdravniki zagotovijo intenzivno zdravniško skrb 21. obolelim, ki jih pripeljejo iz prepolnih bolnišnic v tiste manj obremenjene, ki so v drugih delih države ali celo v drugi državi. Foto: Ferrovie dello Stato

Na železniški postaji Roma Termini so skupaj s predstavitvijo medicinskega vlaka odprli tudi novo cepilno središče, kjer bo možno vsak dan cepiti do 1.500 ljudi.