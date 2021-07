Med epidemijo obrnil goro denarja, a kako: vojni dobičkar ali genij?

Max Hayden iz ameriške zvezne države New Jersey je ta teden postal jabolko spora med člani ene najbolj aktivnih skupnosti na največjem spletnem forumu Reddit, r/gaming, v kateri sodeluje več kot 30 milijonov uporabnikov z vsega sveta.

R/gaming je skupnost, namenjena ljubiteljem videoiger, zato je jasno, kaj je najbolj razbesnelo tiste, ki 16-letnika najbolj vneto kritizirajo: med drugim je preprodajal igralne konzole Sony PlayStation 5 in Xbox Series, ki jih je zaradi izrednega povpraševanja in proizvodnega krča, ki je zaradi pandemije bolezni covid-19 zajel celotno tehnološko industrijo, zelo težko dobiti že od izida lani jeseni.

Nos za posel

Hayden, tako je ameriški medij The Wall Street Journal v profilu mladeniča zapisal že prejšnji mesec, je v epidemiji videl poslovno priložnost. Pravilno je sklepal, po katerih izdelkih bo povpraševanje v mesecih strogih epidemioloških ukrepov največje, jih kupil na zalogo in nato drago prodal.

For videogame enthusiasts, the console shortage of 2020-21 has been a major drag. For high-school junior Max Hayden, it’s been a bonanza. https://t.co/POLXgn17xC — The Wall Street Journal (@WSJ) June 27, 2021

Nove igralne konzole PlayStation in Xbox, na primer, je Hayden v več deset izvodih kupil po ceni 500 ameriških dolarjev in jih nato prodal za dvakrat višjo ceno, za nekatere je iztržil tudi 1.100 dolarjev. Toda ni se ustavil pri konzolah: najstnik je preprodajal tudi opremo za dom, bazene, igralne karte in uteži ter pripomočke za vadbo na domu, ki so jih ljudje zaradi zaprtja fitnes centrov lani kupovali kot nori.

Po poročanju The Wall Street Journal je srednješolec v letu od začetka pandemije bolezni covid-19 s preprodajo izdelkov obrnil približno 1,7 milijona ameriških dolarjev oziroma slab milijon in pol evrov, ustvaril pa je nekaj manj kot 100 tisoč evrov dobička.

Očitajo mu, da je privilegirani vojni dobičkar, ki ga sponzorira očka

Čeprav ni storil ničesar nezakonitega, mnogi mu s stisnjenimi zobmi tudi priznavajo, da ima nos za posel in da je preprosto izkoristil prednosti prostega trga, je iz komentarjev na forumu Reddit in družbenem omrežju Twitter razvidno, da je Hayden predvsem zaradi preprodaje igralnih konzol Playstation in Xbox zvečine deležen kritik, da je neke vrste vojni dobičkar.

Tudi v Sloveniji smo lahko naleteli na preprodajalce, ki so za sicer 500-evrski PlayStation 5 zahtevali do 900 evrov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ob koncu leta 2020 in na začetku letošnjega namreč najverjetneje ni bilo kategorije ljudi, na katere bi internet zlil več gneva kot na preprodajalce igralnih konzol. Novembrska izida novega PlayStationa in Xboxa sta bila za milijone ljudi namreč redki ali celo edini svetli točki pandemičnega leta, nato pa so razočarani ugotovili, da ju je tako rekoč nemogoče kupiti.

Prednaročila so na prednostne liste namreč prerinili številni preprodajalci in marsikje pokupili tudi celotno zalogo novih konzol. V ZDA in Veliki Britaniji so odmevali primeri, ko so si preprodajalci nagrebli celo več tisoč kosov konzol PlayStation 5 in jih nato prodajali za dvakratnik cene v trgovinah. Nekateri so za konzole na Ebayu postavili ceno celo več tisoč evrov.

Trenutno stanje zalog igralne konzole PlayStation 5 pri nekaterih večjih slovenskih trgovcih z elektroniko. Foto: Matic Tomšič

Igralne konzole nove generacije so zaradi globalnega proizvodnega krča, v katerem se je zaradi pomanjkanja in višanja cen polprevodnikov in drugih komponent znašla tehnološka industrija, še vedno notorično nedobavljive. V Sloveniji jih na zalogi še vedno nima velika večina trgovin z elektroniko, manjše pošiljke konzol, ki vendarle najdejo pot do naših trgovcev, pa poidejo takoj.

Kritike Maxa Haydna so sicer povezane tudi z njegovim zagonskim kapitalom. Da je lahko ustvaril milijonski promet, med drugim tudi s kontroverzno preprodajo igralnih konzol PlayStation in Xbox, mu je denar za prve nakupe inventarja namreč posodil oče. Znesek ni bil majhen – šlo naj bi za najmanj četrt milijona ameriških dolarjev oziroma okrog 211 tisoč evrov.