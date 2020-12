Maščevanje znanstvenici, ki trdi, da oblasti lažejo o epidemiji? #video

31-letna Rebekah Jones, specialistka za računalniško obdelavo geografskih, vremenskih in epidemioloških podatkov, je na začetku leta vzpostavila lasten sledilnik poteka epidemije bolezni covid-19 v ameriški zvezni državi Floridi.

Njen sledilnik je vseboval bolj podrobne podatke kot uradni floridski, ki ga je urejalo ministrstvo za zdravje zvezne države Floride. Tam je bila Jonesova sicer tudi zaposlena kot direktorica informacijskih sistemov.

Rebekah Jones na spletni strani za množično financiranje GoFundMe trenutno zbira sredstva za novo računalniško opremo in sodni boj s floridskimi oblastmi. V samo osmih urah je zbrala že kar 70 tisoč dolarjev oziroma skoraj polovico želenega zneska. Foto: GoFundMe

Brez službe je ostala maja letos, ko je floridsko ministrstvo javno obtožila, da jo sili v manipulacijo podatkov na svojem sledilniku tako, da naj bodo v liniji z uradnimi podatki o stanju epidemije v zvezni državi.

Cilj tega je bil, je za ameriške medije trdila Jonesova, ljudi prepričati, da je epidemija na Floridi manj resna, kot je bila v resnici. Floridske oblasti bi s tem imele večjo podporo javnosti za odpiranje javnega življenja, je bila prepričana.

Jonesova je za poskus prikrivanja resničnega stanja epidemije na Floridi takrat tudi javno obtožila Rona DeSantisa, guvernerja Floride.

Guverner Floride Ron DeSantis (levo) se je moral pred dnevi spoprijemati z očitki, da je pred predsedniškimi volitvami svojemu političnemu zavezniku Donaldu Trumpu (desno) pomagal s prikrivanjem podatkov o razsežnosti epidemije covid-19 na Floridi. Trump je na volitvah na Floridi sicer premagal Joeja Bidna. Foto: Reuters

Zdaj se ji DeSantis skuša maščevati, je Jonesova včeraj zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Družino Jones je obiskalo kar deset policistov

V ponedeljek zjutraj jo je na domu v mestu Tallahassee namreč obiskalo deset policistov s sodnim nalogom za preiskavo njenega doma in zaseg njene računalniške opreme.

Prišli so zato, ker je Jonesova osumljena novembrskega hekerskega vdora v strežnike floridskega ministrstva za zdravje in nepooblaščenega posredovanja sporočila zdravstvenim službam, naj "spregovorijo, preden bo umrlo še 17 tisoč ljudi".

1/

There will be no update today.



At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.



They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.



They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU — Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020

Kot je razvidno z videoposnetka domače varnostne kamere, ki ga je Jonesova objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter, so jo policisti povlekli iz hiše, nato pa vanjo vstopili. V rokah so imeli strelno orožje.

Jonesova trdi, da so policisti z orožjem merili tako vanjo kot v moža, dveletno hčer in 11-letnega sina. Tega na videoposnetku ni mogoče videti, je pa eden od policistov z orožjem res meril v stopnišče, ko je Jonesova policistom povedala, da so v zgornjem nadstropju hiše njen mož in oba otroka.

Foto: Twitter

"Takšne stvari se dogajajo znanstvenikom, ki poskušajo svoje delo opravljati pošteno"

Kot poročajo ameriški mediji, Jonesova obtožbe o nepooblaščenem dostopanju do strežnikov urada za zdravje zanika. Dejala je, da je dostop do vladnih računalnikov izgubila že meseca maja in da je tisti, ki je to storil, delal slovnične napake, ki jih sama ne bi naredila nikoli, in število smrti zaokrožil navzdol, česar sama ne bi storila nikoli.

Na Twitterju je Jonesova zapisala, da je "DeSantis" nadnjo poslal "gestapo" in da "se takšne stvari dogajajo znanstvenikom, ki poskušajo svoje delo opravljati pošteno". Napovedala je tudi, da je še zdaleč ne bodo utišali.

Iz urada guvernerja Floride so sporočili, da Ron DeSantis ni na noben način vpleten v preiskavo domnevnega hekerskega vdora, ki naj bi ga zagrešila Rebekah Jones. Foto: Reuters

Na policijski upravi v Tallahasseeju, ki je izvedla racijo v domovanju Jonesove, so medtem pojasnili, da so policisti, kljub temu da so imeli sodni nalog za preiskavo hiše, najprej potrkali na vrata Jonesove in jo skoraj 20 minut čakali zunaj, saj z njimi ni želela sodelovati.

To so storili zato, da bi postopek potekal kar se da mirno, je pojasnila tiskovna predstavnica policije v Tallahasseeju Gretl Plessinger, ni pa se odzvala na vprašanja ameriških novinarjev, zakaj so policisti čutili potrebo po tem, da so v hišo Jonesove vstopili z izvlečenim orožjem.