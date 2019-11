"Lifestyle" psihologija oblikovanja: Teorija kečapa in gorčice

Oglasno sporočilo

Pravijo, da je »lepota v očeh opazovalca«. Če bi bilo to povsem res, bi imeli oblikovalci izjemno težko nalogo, saj bi s svojimi izdelki, kljub temu, da bi sledili trendom, vedno ciljali na slepo. In čeprav oblikovanje v komunikacijski industriji ni natančna znanost, je razumevanje človeške psihologije za oblikovalca močno orodje. S podpornimi znanji iz psihologije in behaviorizma lahko oblikovalec doseže, da bodo njegovi izdelki nagovorili prave ljudi in dosegli želeni učinek, hkrati pa vedênje uporabnikov celo usmerjali k postavljenemu cilju – prodaji izdelka oz. storitve.

S preoblikovanjem vedenjskih vzorcev, ki jih lahko dosežemo že z majhnimi spremembami navad, se danes poglobljeno ukvarjajo tudi najboljši svetovni oblikovalci. Pameten in premišljen dizajn lahko namreč vpliva na spremembe vedenja posameznika tako v klasičnem kot spletnem oblikovanju. Pravila in zapovedi obstajajo pri izbiri barv, tipografiji, postavitvah, poudarkih, zasnovi besedil, načinov dodajanja izdelkov v košarice ipd. Ko se potrošnik sreča z določeno blagovno znamko ima le ta namreč točno 90 sekund časa, da ga pritegne ali ne. In v kar 62 do 90 odstotkih se prvi vtis oblikuje ravno na podlagi barve. O psihologiji barv obstaja na tisoče teorij, ena bolj zanimivih pa je vsekakor teorija kečapa in gorčice, ki zagotavlja, da naj bi kombinacija rdeče (barva, ki vzbudi navdušenje in pozornost) in rumene (optimizem) blagovno znamko naredila okusno in vzbudila apetit. Če pogledamo na primeru podjetja McDonald's, bi to teorijo z lahkoto podprli.

O pomembnosti združevanja psiholoških znanosti in oblikovanja je prepričana tudi psihologinja, svetovalka na področju vedênja in ustanoviteljica podjetja BehaviourStudio Lauren Kelly. Kellyjeva blagovnim znamkam kot so Microsoft, Britanska in Estonska vlada, Coop Digital, Everywoman, Kinetic London, MIT, Union College in Contentful pomaga oblikovati projektne skupine za izboljšanje uporabniške izkušnje in reševanje izzivov na področju vedenjskih vzorcev ter jim pomaga najti pot do ustvarjanja učinkovitejših izdelkov.

Lauren bo ena od govork na letošnji konferenci SEMPL , ki bo 28. in 29. nobembra v Portorožu. Predstavila bo orodje BehaviourKit s pomočjo katerega destilirajo najnovejše teorije oblikovanja, ekonomijo vedenja in psihologijo potrošnikov ter razkrila presenetljive rezultate, ki jih prinašajo njihove metode.

Naročnik oglasnega sporočila je SEMPL.