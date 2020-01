Letos naj bi skoraj vsaki peti pametni telefon podpiral 5G

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav so komercialna omrežja 5G v največjem delu sveta še vedno eksotika, je južnokorejski Samsung lani prodal več kot 6,7 milijona pametnih telefonov za omrežja 5G.

S tem je ta največji proizvajalec pametnih telefonov utrdil vodilno mesto tudi med mobilnimi napravami za mobilna omrežja pete generacije, saj je na tem segmentu po poročanju južnokorejskih medijev dosegel skoraj 54-odstotni delež..

Do zdaj samo na prestižnih modelih

V lanskem letu je Samsung trgu ponudil pet modelov telefonov 5G, a so to večinoma bile različice njihovih lanskih najprestižnejših telefonov - Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 5G in Galaxy Fold 5G.

Za letos napovedujejo še več modelov za 5G, morda tudi iz serije Galaxy A, ki sodi v srednji razred. Izvedelo se je namreč, da je Samsung zaščitil imena, kot sta Galaxy A82 in Galaxy A72, kar nakazuje, da bodo obstoječi modeli serije Galaxy A letos dobili pomembno nadgradnjo, vendar ni jasno, v kakšni meri bo to zajemalo tudi podporo za mobilna omrežja pete generacije.

Lani zgolj en odstotek, letos pa predvidoma blizu 20

Že pred začetkom pomladi namerava Samsung na trg svoje domovine poslati tudi tablico Samsung Galaxy Tab S6 5G, katere ime razkriva, da bo podpirala delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije.

V Evropi pa je uveljavljanje komercialnih mobilnih omrežij pete generacije šele v povojih. Foto: Srdjan Cvjetović Pametni telefoni za omrežja 5G so po ocenah analitikov lani predstavljali le en odstotek svetovne prodaje pametnih telefonov, letos, ko bo število delujočih omrežij naraščalo po vsem svetu, pričakujejo, da bi se ta delež lahko približal eni petini.

V Franciji gre zdaj zares

V Evropi pa je uveljavljanje komercialnih mobilnih omrežij pete generacije šele v povojih. Tako je francoski telekomunikacijski regulator ravno prvi delovni dan v letošnjem letu objavil poziv mobilnim operaterjem za pridobivanje licenc v frekvenčnih območjih 3400 in 3800 gigahercev.

Francija je te dni pozvala tamkajšnje mobilne operaterje, naj se prijavijo za pridobitev frekvenčnega prostora za mobilna omrežja pete generacije. Foto: Reuters

Vsak od štirih francoskih mobilnih operaterjev lahko pridobi 50 megahercev spektra po fiksni ceni, še 11 pasov širine deset megahercev pa bo na voljo prek dražbe.

Prijave sprejemajo do 25. februarja, med razpisnimi pogoji je tudi zaveza za pokrivanje vsaj dveh večjih mest v Franciji do konca tega leta.