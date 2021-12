Videopredstavitev slovenske obrti na slovenskih straneh pobude Google Arts & Culture

Številni slovenski naravni biseri, kulturne značilnosti, običaji, legende in druge posebnosti, ki jih pri nas velikokrat jemljemo za samoumevne, ostajajo zunaj naših meja razmeroma neznani, četudi so pomemben del našega značaja in identitete.

Ena od slovenskih zgodb spremlja tradicionalno izdelavo pisanic v Beli krajini, a to niso edine pisanice na slovenskih straneh Google Arts & Culture. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Od zdaj pa bodo te naše lepote in bogastvo še bližje tudi v najbolj oddaljenih koncih sveta, natančneje vsem z dostopom do interneta.Na slovenski spletni strani projekta Google Arts& Culture, ki je na voljo tako v slovenščini kot v angleščini, se predstavlja 39 slovenskih znamenitosti in posebnosti, ni pa nobene ovire, da se ta seznam v prihodnje ne bi še okrepil.

Slovenija se je pridružila več kot 80 državam, katerih umetnost, naravne znamenitosti in dediščino predstavlja Googlova neprofitna pobuda Google Arts & Culture. - različica v angleščini (naslovnica na fotografiji) je za bralce po vsem svetu, za domače pa je na voljo tudi slovenska. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Zgodbe, zvočni posnetki, virtualni ogledi …

Zbirka Zgodbe iz Slovenije ali S𝓁𝑜𝓋𝑒nian Stories je, so prepričani pri Googlu in Slovenski turistični organizaciji, kjer so jo pripravili, ena od najpopolnejših internetnih zbirk v slovenščini in angleščini, namenjeni nematerialni dediščini Slovenije.

Ali znate našteti 25 besed, s katerimi v Sloveniji poimenujemo babico? Foto: S. C. (zajem zaslona)

V več kot 60 zgodbah in virtualnih ogledih je med drugim zajetih več kot 1.200 fotografij in slik, prav tako tudi zvočni posnetki, ki so idealni za približevanje vsebin, kot so štiri ljudske pravljice v priredbi publicistke in zbirateljice ljudskega izročila in etnološkega gradiva Dušice Kunaver.

Tudi slovenske otroške pravljice so značilen in prepoznaven del naše dediščine, zato so si zaslužile svoj prostor na slovenskih straneh pobude Google Arts & Culture. Foto: Google Arts & Culture

Navdih za popotnike od blizu in daleč

Slovenija se je tako pridružila 80 državam, ki sodelujejo v projektu Google Arts & Culture. V družbi več kot dva tisoč sodelujočih ustanov so tako zdaj med drugimi tudi radovljiški čebelarski muzej, Planinska zveza Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, Posavski muzej Brežice, predsedniška palača in samostan Olimje.

Utrinek predstavitve Viteške dvorane gradu Brežice, kjer domuje tudi Posavski muzej. Foto: S. C. (zajem zaslona)

"Upamo, da bodo te zgodbe iz Slovenije navdahnile popotnike tako iz Slovenije kot tudi od drugod, ko bodo izbirali svojo naslednjo počitniško destinacijo ali če bodo preprosto želeli raziskati bogato slovensko tradicijo, obrti in dediščino," je predstavitev Zgodb iz Slovenije pospremila vodja marketinga v Google Adriatic Metka Svetlin.

Vodja marketinga v Google Adriatic Metka Svetlin o slovenskih vsebinah v projektu Google Arts & Culture

Od Triglava do potice

Projekt Google Arts & Culture izkorišča Googlove tehnologije, ki jih poznamo tudi iz drugih storitev. Tako je s tehnologijo storitve Ulični pogled (Street View), ki je med drugim že razkrila Križno jamo na Notranjskem in smučišče Vogel nad Bohinjskim jezerom, kot eno izmed zgodb razkrila tudi najvišjo točko Slovenije, vrh Triglava.

Na vrh Triglava prek navideznega pohoda z le nekaj kliki miške Foto: S. C. (zajem zaslona) Obiskovalci Zgodb iz Slovenije bodo med drugim lahko spoznali tudi umetnost priprave pisanic, ptujske kurente in potico, in gregorjevo, slovenski tradicionalni praznik ljubezni in zaljubljenih, ki ga je neupravičeno izrinilo valentinovo kot uvoz z druge strani Atlantika.

V spletnem brskalniku ali mobilni aplikaciji

Google Arts & Culture je neprofitna pobuda, s katero želijo v družbi Google približati umetnost in kulturo in ju uporabnikom predstaviti na zabaven in poučen način, panogi kulture pa zagotoviti spodbudo za rast. Uporabnikom je na voljo brezplačno prek spleta ali prek mobilne aplikacije za mobilne naprave z operacijskima sistemoma Android in iOS.

Pobuda Google Arts & Culture, ki zdaj zajema tudi Slovenijo, želi umetnost, tradicijo in dediščino približati na poučen in zabaven način, pri uresničevanju tega poslanstva izdatno pomagajo digitalne tehnologije, Foto: Google Arts & Culture

Na svetovni ravni zajema več kot šest milijonov fotografij, videoposnetkov, rokopisov in drugih dokumentov s področja umetnosti, kulture in zgodovine ter več kot deset tisoč digitalnih razstav. Zdaj so med njimi tudi slovenski zakladi.