Lažnive seanse po slovenskih hotelih: bo organizatorje postalo strah?

Posijal je šibak, a vendarle resničen žarek upanja za nekaj tisoč Slovenk in Slovencev, neuradno jih je celo precej več kot deset tisoč, ki so verjeli obljubam kravatarskih mladeničev in svoje prihranke vložili v piramidno shemo OneCoin. V Veliki Britaniji bo namreč stekel postopek vložitve mednarodne skupinske tožbe proti goljufom, ki so piramidno shemo organizirali oziroma vanjo novačili nove člane, žrtve pa bo zastopala ena najbolj prepoznavnih odvetniških družb na Otoku. Zahtevek za povrnitev vsaj dela škode lahko vloži vsak, prvi rok za oddajo zahtevka pa se izteče prihodnji teden.

Skupinsko tožbo proti entitetam, ki so bile vpletene v organizacijo piramidne sheme OneCoin, torej tako podjetjem kot posameznikom, na strani opeharjene množice z zbiranjem prijav in zahtevkov za povrnitev škode koordinira Britanka Jennifer McAdam, ki se je v preteklosti v medijih že večkrat javno izpostavila kot nekoč naivna vlagateljica v OneCoin. Prevarantom je nakazala življenjske prihranke njene družine v višini skoraj 300 tisoč evrov.

Žrtve goljufov bo v tožbi zastopala londonska odvetniška družba Mishcon de Reya. Gre za eno od članic elitnega kroga britanskih odvetniških družb. V preteklosti so med drugim zastopali celo umrlo britansko princeso Diano, ko se je ločevala od takrat še princa, danes pa kralja Karla. Da bodo sprožili skupinsko tožbo, so v odvetniški družbi potrdili tudi na družbenem omrežju X, nekdaj Twitter:

We have been instructed by @JenMcAdamUK to pursue recovery actions on behalf of victims of the OneCoin fraud. The harm suffered has far-reaching consequences for the victims and their families. We are proud to fight for them in holding the perpetrators of this fraud to account. — Mishcon de Reya LLP (@Mishcon_de_Reya) August 15, 2023

Opeharjeni vlagatelji v OneCoin lahko svoj zahtevek, ki med drugim vključuje tudi deljenje nekaterih osebnih podatkov za preverjanje istovetnosti navedb v zahtevku, oddajo na spletni strani onecoinvictims.com. Čeprav bo skupinska tožba vložena na Višjem sodišču Anglije in Walesa, lahko zahtevek oddajo tudi državljani drugih držav, med drugim tudi Slovenije.

V zvezde so kovali žensko, ki je danes na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov na svetu

Novačenje v piramidno shemo OneCoin je bilo v Sloveniji najbolj dejavno med koncem leta 2015 in koncem leta 2017, ko so tudi nazadnje videli Rujo Ignatovo, Bolgarko z nemškim in neuradno tudi ruskim potnim listom. Ignatova je veljala za ustanoviteljico podjetja OneCoin in je bila tudi obraz piramidne sheme, ki so ga redno videvali udeleženci promocijskih dogodkov.

Ruja Ignatova, samooklicana kriptokraljica, je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji OneCoina so njeno odsotnost opravičevali na vse mogoče načine: da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Ti so v Sloveniji tako rekoč tedensko potekali v številnih hotelih v Ljubljani, Mariboru in drugod, aprila leta 2016 pa je bila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirana tudi večja konvencija OneCoin Day. Te se je med drugim udeležil takrat eden od mednarodnih vodilnih promotorjev OneCoina Frank Ricketts, ki se je pred sodiščem v Nemčiji dve leti pozneje soočil z obtožbami, da je prek piramidne sheme za različne akterje opral kar 320 milijonov evrov. Primer še ni zaključen.

Promocijski dogodek za OneCoin v Mariboru januarja 2016, sploh eden prvih v Sloveniji, ki se ga je udeležil leta 2021 umrli Juha Parhiala, eden od največjih zaslužkarjev v piramidni shemi, ki je na vrhuncu prevare v žep mesečno pospravil kar tri milijone evrov:

Potencialnim vlagateljem, kot so jih nazivali promotorji OneCoina tako v Sloveniji kot v tujini, so OneCoin predstavili kot kriptovaluto, katere cena naj bi v prihodnosti zrasla do neslutenih višav, oziroma kot naslednji bitcoin. Onecoinov jim sicer niso prodali neposredno, temveč so jih prejeli brezplačno, če so kupili (tako imenovane) izobraževalne pakete različnih vrednosti. Za nekatere je bilo treba odšteti več tisoč evrov, najdražji so celo presegali 100 tisoč evrov. Vsak nov vlagatelj se je seveda tudi včlanil v piramido, natančneje pod sponzorja, ki ga je povabil k naložbi in od njegovega nakupa nato seveda prejel provizijo.

Onecoin kot samostojna kriptovaluta ni nikoli kotiral na odprtem trgu, je pa njegova vrednost stalno naraščala na internem trgu. Vlagateljem je bilo kasneje obljubljeno, da bodo onecoine lahko zapravljali na spletnem tržišču, imenovanem DealShaker, ki so ga označevali za naslednji Amazon, a v resnici nikoli ni presegel nivoja povprečne bolšje tržnice. Takole je bilo z avtomobili, ki so jih slovenski vlagatelji v OneCoin naročali prek DealShakerja:

OneCoin je po skrivnostem izginotju Ruje Ignatove oktobra 2017 začel zamirati tudi v Sloveniji. Njenega brata Konstantina, ki je kasneje prevzel vajeti podjetja, so marca 2019 aretirali Američani, v priporu v ZDA se je znašel tudi Šved Sebastian Greenwood, ki je bil ob Ignatovi glavni organizator piramidne sheme OneCoine. Ruja Ignatova se je medtem znašla na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov ameriškega preiskovalnega urada FBI.

Kar do 250 tisoč ameriških dolarjev oziroma preračunano do okrog 228 tisoč evrov preiskovalni urad FBI po novem ponuja za informacije, ki bi vodile do prijetja Ruje Ignatove, edine ženske na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov, ki jih lovi FBI. Organizatorka piramidne sheme OneCoin, v kateri je denar izgubilo več tisoč Slovencev, bi se lahko skrivala v Dubaju ali v Rusiji, krožile pa so tudi govorice, da je s plastično operacijo spremenila videz in živi v Frankfurtu oziroma da so jo umorili na jahti v Grčiji in vrgli v morje. Foto: FBI

Najvidnejši slovenski promotorji OneCoina, ki so zaradi poročanja o piramidni shemi v letih 2016 in 2017 našemu mediju celo grozili s tožbami, se z OneCoinom sicer dolgo ne ukvarjajo več. Nekateri so denar od naivnih vlagateljev kasneje poskusili izvabiti še prek drugih piramidnih shem in se pri tem povezali z nekdanjimi vidnimi akterji OneCoina, drugi so povsem izginili z radarja in se ne oglašajo več niti prek družbenih omrežij, tretji so se preselili v tujino, med drugim na Hrvaško in v Dubaj.