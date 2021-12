Značilnost 12. decembra, ki je ne morete spregledati, so veliki popusti. Ta dan številni primerjajo s črnim petkom in ga celo imenujejo kitajski črni petek. In tako kot na ameriški črni petek kupci tudi tokrat pričakujejo velike popuste in velikodušne razprodaje.

Pri KeysOff.com vas bodo presenetili z najboljšo letošnjo ponudbo. Znana spletna trgovina s programsko opremo in računalniškimi igrami je pripravila razprodajo ob 12. 12. z ekskluzivno ponudbo.

Lahko dobite ekskluzivni popust za Windows 10 Pro in ga kupite za samo 7 € in uživate v novih izdelkih, kot je Microsoft Office 2021 Pro Plus (1 računalnik), za 34 €. V ponudbi je tudi Microsoft Office 2021 Pro Plus za pet računalnikov. Spodaj najdete najboljšo ponudbo na KeysOff.com.

Posebna ponudba ob 12. 12. (najnižja letošnja cena brez kode)

50-odstotni popust na operacijske sisteme Windows: BP50

Windows 11 je najnovejši operacijski sistem, ki ga ponuja Microsoft. Ponuja večjo produktivnost in želi biti najboljši operacijski sistem prihodnosti.

60-odstotni popust na pakete operacijskih sistemov Windows in Officeovih programov: BP60

Če kupite paket Windowsa in Officeovih programov, vas čaka še višji popust. Windows 10 Professional in Office 2021 Professional za samo 42,00 €.

Odlična pomoč strankam, tudi prek video klica

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred ali po naročilu? Vedno smo vam na voljo. Pri KeysOff.com smo ponosni na odlično pomoč strankam. Vprašanja lahko pošljete na service@keysoff.com ali pa nam jih zastavite prek video klica na KeysOff.com in naši prijazni svetovalci vam bodo pomagali po svojih najboljših močeh.