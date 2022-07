Kupite poceni originalni Windows 10 Pro že za 7 € v Keysoffovi poletni razprodaji s še več popusti do 62 %

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Microsoft bo kmalu začel pošiljati obvestila o prenehanju podpore uporabnikom Windows 8.1, ki ga bodo nehali podpirati 10. januarja 2023. Logična izbira za nadgradnjo je Windows 10, saj strojna oprema Windows 8.1 ne bo zadoščala minimalnim zahtevam Windows 11. Windows 10 bodo podpirali še vsaj do konca leta 2025. To pomeni, da uporabnikom še nekaj let ne bo treba skrbeti glede varnosti, saj prihajajo številne posodobitve.