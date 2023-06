Kriptovalute: je to začetek konca trga, kot ga poznamo?

ZDA so v začetku tega tedna začele z morda enim zadnjih stadijev obleganja doslej na videz neosvojljive trdnjave, ki je Washingtonu trn v peti že skoraj desetletje - trga kriptovalut. Ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo je v ponedeljek in torek namreč vložila tožbi zoper Binance in Coinbase, dve od največjih in najbolj prepoznavnih kriptoborz na svetu. Gre za primera, ki kratkoročno morda ne bosta bistveno vplivala na dogajanje na trgu kriptovalut, dolgoročno pa bi se lahko ta v primeru, da Binance in Coinbase tožbi izgubita oziroma da jo izgubi le ena od kriptoborz, korenito spremenil.

Ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo (SEC) je v ponedeljek kazensko ovadila kriptoborzo Binance, z naskokom največjo na svetu, ter njenega ustanovitelja in direktorja Changpenga Zhaa. Borzi Binance SEC očita 13 kaznivih dejanj.

Today we charged Binance Holdings Ltd. (Binance); U.S.-based affiliate, BAM Trading Services Inc., which, together with Binance, operates https://t.co/swcxioZKVP; and their founder, Changpeng Zhao, with a variety of securities law violations.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 5, 2023

Binance naj bi Američanom med drugim tako ponujal trgovanje z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti, kot so terminske pogodbe in opcije, čeprav za kaj takega v ZDA nima licence.

Direktor Zhao naj bi zaposlenim v družbi Binance in povezanih podjetjih tudi svetoval, naj se za povečanje dobička družbe, kolikor je le mogoče, izogibajo upoštevanju ameriške zakonodaje in predvsem regulatornemu nadzoru. Vsebina tožbe SEC zoper Binance je izredno podobna vsebini tožbe, ki jo je proti največji svetovni kriptoborzi že marca letos vložil ameriški regulator izvedenih finančnih instrumentov (CTFC).

Binance in Changpeng Zhao sta sodelovala v obsežni mreži zavajanja in navzkrižju interesov, pri pomanjkljivem informiranju in pri preračunljivem izogibanju spoštovanju zakonodaje, so v sporočilu za javnost ob vložitvi kazenske ovadbe zapisali pri SEC. Foto: Guliverimage

SEC svetovni kriptoborzi Coinbase, po spletni strani Coinmarketcap drugi najbolj prepoznavni in zaupanja vredni na svetu, v tožbi, ki je bila na zveznem sodišču v New Yorku vložena v torek, medtem očita, da je brez ustrezne licence strankam ponujal trgovanje s finančnimi instrumenti.

Ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo je za finančne instrumente namreč kategorizirala 13 kriptovalut, s katerimi je mogoče trgovati na kriptoborzi Coinbase. Med njimi so znani tako imenovani alternativni kripto kovanci, kot so Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Sandbox (SAND).

SEC od sodišča zahteva, da kriptoborzi ali prepove ponujanje trgovanja s kriptovalutami, ki jih regulator smatra za finančne instrumente, ali pa da to v prihodnje počne v okviru ameriške zakonodaje.

Da so nekatere kriptovalute, s katerimi je mogoče trgovati na njihovi platformi, v resnici finančni instrumenti, SEC v tožbi sicer očita tudi kriptoborzi Binance. Med drugim je kot sporne prepoznal kriptovalute BNB, Binance USD (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), Decentraland (MANA) in še nekatere druge.

Kaj sledi?

Akutna posledica vesti, da je zvezna vlada ZDA vse topove uperila v dve od največjih kriptoborz na svetu, je v ponedeljek in torek na trgu kriptovalut povzročil nekaj pretresov in negotovosti, a nič hujšega. Bitcoin si je po ponedeljkovem strmem padcu za nekaj odstotkov do danes že tako rekoč skoraj povsem opomogel, tudi vrednost celotnega trga kriptovalut je danes le za dober odstotek nižja od ponedeljkove pred objavo novice, da SEC toži Binance.

Mnogi analitiki so prepričani, da sodna postopka za trgovce s kriptovalutami in trg širše kratkoročno ne bosta imeli bistvenih posledic, bi se pa tektonski premiki kriptotrga lahko zgodili v primeru, če SEC dobi tožbi proti eni ali drugi kriptoborzi oziroma proti obema.

Binance je z dnevnim volumnom trgovanja, ki presega 11 milijard evrov, z naskokom največja kriptoborza na svetu. Vrednost transakcij, ki dnevno stečejo prek kriptoborze Coinbase, je medtem skoraj desetkrat nižja kot pri Binance. Foto: Guliverimage

Če bosta borza Binance in njen ustanovitelj Changpeng Zhao spoznana za kriva – ne pozabimo, da je izredno podobno tožbo zoper Binance vložil tudi ameriški regulator izvedenih finančnih instrumentov (CTFC) – to zelo verjetno pomeni skoraj zagotovljen konec obstoja ameriške podružnice Binance US. Če bo Binance izgubil tudi v sodnem postopku, ki ga je sprožil CTFC, bo to morda celo smrtna obsodba tudi za mednarodni Binance, je marca napovedal ameriški informatik in tržni analitik Adam Cochran, eden od prvih poznavalcev kriptotrga, ki so lani sprožili alarm ob skorajšnjem kolapsu borze FTX, ene od največjih tekmic borze Binance.

V tem primeru bi morale sodelovanje z borzo takoj končati vse finančne ustanove s sedežem v ZDA in pa verjetno tudi vse banke, ki z njo trgujejo v ameriških dolarjih in želijo ohraniti dobre odnose z ZDA. Binance bi moral za nameček plačati milijarde dolarjev glob, vodstvo družbe na čelu z Zhaom pa ne bi smelo nikoli več delati v nobenem (reguliranem) podjetju, ki ima sedež v ZDA ali je povezano z njimi.

Foto: Guliverimage Binance in Changpeng Zhao sta se zaradi tožb znašla med kladivom in nakovalom, še meni Cochran. Če se vodstvo podjetja ne prikaže na sojenjih, bo samodejno spoznano za krivo in obveljalo bo vse, kar je navedeno zgoraj. Če pa se člani vodstva udeležijo sojenja, to najverjetneje pomeni, da bo treba iz Binanceevih omar povleči vse morebitne okostnjake. Z drugimi besedami: Binance bo moral ameriškim regulatorjem razkriti vse številke do zadnjega dolarja.



To bi lahko pomenilo težavo za kriptoborzo, ki je bila v zadnjem obdobju večkrat tarča kritik, da svoj ogromen vpliv na ves trg kriptovalut konsolidira tudi z ne najbolj zakonitimi praksami in manipulacijo trga. V tožbah zoper Binance je med drugim omenjeno, da naj bi Zhao na svoji menjalnici trgoval z okrog 300 lastnimi računi in tako ustvarjal razmere, ki so bile ugodne za kovanje dobička za Binance.

Kaj bi se zgodilo s trgom kriptovalut, če pade velikan, kot je Binance, je ta hip nemogoče napovedati, toda na družbenih omrežjih prevladuje splošen konsenz, da si tega, če mu je mar za njegovo premoženje, najverjetneje ne bi smel želeti noben vlagatelj v kriptovalute. Obseg trgovanja na Binance je namreč večji kot na petih naslednjih največjih kriptoborzah skupaj, dobršen del trga kriptovalut pa sloni na dveh internih kriptožetonih, ki ju izdaja Binance, to sta BNB in Binance USD.

Bodo nekatere kriptovalute preprosto izginile?

V primeru, da Coinbase, Binance ali oba izgubita sodni postopek proti SEC, bi lahko v prihodnosti prenehale obstajati določene kriptovalute, ki danes spadajo med najbolj prepoznavne, pa mnenje nekaterih analitikov povzema ameriški medij NBC.

Če se SEC odloči za poglobljeno vrtanje, ali so določene kriptovalute, s katerimi je mogoče trgovati na Coinbase in Binance, finančni instrumenti ali ne, bi to lahko pomenilo, da jih morata do končne odločitve umakniti ne le omenjeni kriptoborzi, temveč vse kriptoborze. To bi lahko povzročilo pravi kaos - na borzi Binance, na primer, je dobršen del trgovanja odvisen od kriptovalut BNB in BUSD, ki ju SEC v tožbi zoper Binance omenja kot finančna instrumenta.

Naklonjenost ideji, da bi bilo kriptovalut manj in ne več, je v torek sicer izrazil tudi Gary Gensler, prvi mož ameriške komisije za trg vrednostnih papirjev in borzo.