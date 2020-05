Kraja tajnih dokumentov odvetnika elite: komu vse grozi razkritje?

Skupina kiberkriminalcev je uspešno izvedla hekerski napad na odvetniško pisarno enega najvplivnejših odvetnikov na svetu in ukradla ogromno zaupnih dokumentov o glasbenih superzvezdnikih. Hekerji odvetniku grozijo, da bodo dokumente javno objavili, če jim v enem tednu ne plača astronomskega zneska. Grožnjo so podkrepili z razkritjem, da imajo tudi "umazane informacije" o Donaldu Trumpu in predsednika ZDA pozvali, naj pritisne na odvetnika, da bi ta pohitel z nakazilom odkupnine.

Tarča hekerskega napada, za katerega je odgovornost prevzela domnevno vzhodnoevropska kiberkriminalna združba REvil, je bila newyorška odvetniška pisarna Grubman Shire Meiselas & Sacks, ki jo vodi odvetnik Allen Grubman.

Allen Grubman z ženo Debbie Grubman. Foto: Getty Images

Grubmana je v preteklosti več publikacij označilo za morda najvplivnejšega odvetnika v svetu zabavne industrije. Njegova pisarna namreč že desetletja zastopa nekatere največje zvezde iz sveta šovbiznisa, med katerimi prednjačijo predvsem glasbeniki.

Med drugim z Grubmanom poslovno sodelujejo ali so v preteklosti sodelovali glasbeniki, kot so Madonna, Elton John, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Bruce Springsteen, Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, igralca Sofia Vergara in Robert De Niro ter košarkar Lebron James.



Madonna je bila ena prvih odmevnih strank Allena Grubmana. Poslovno sta začela sodelovati že pred več kot tridesetimi leti. Foto: Getty Images

Odvetniška pisarna Grubman Shire Meiselas & Sacks je sicer zastopala oziroma zastopa tudi nekatere velike korporacije, kot so HBO, NBA Entertainment, Universal Music Group, Sony, Spotify, Samsung Electronics.

Ukradli so za kar 765 gigabajtov dokumentov

Iz družbe Grubman Shire Meiselas & Sacks so za ameriške medije potrdili, da so bili žrtev kibernetskega napada. Spletna stran odvetniške pisarne trenutno ne deluje oziroma prikazuje samo logotip podjetja.

Hekerji prek vdora v spletno stran odvetniške pisarne Grubman Shire Meiselas & Sacks niso zgolj ukradli ogromno zaupnih dokumentov, temveč tudi zašifrirali njihove varnostne kopije, kar pomeni, da jih podjetje ne more dobiti nazaj, če ne plača odkupnine. Foto: Reuters

Razsežnosti napada pri Grubman Shire Meiselas & Sacks niso komentirali. Hekerji pa na tako imenovanem temnem spletu, kjer objavljajo svoje zahteve, trdijo, da so odvetniški pisarni ukradli za kar 765 gigabajtov podatkov o strankah. To lahko pomeni na desettisoče ali celo stotisoče zaupnih dokumentov.

Hekerji so danes s praktičnim primerom potrdili, da so odvetniški pisarni Grubman Shire Meiselas & Sacks res ukradli podatke o svetovno znanih strankah. Objavili so namreč 2,4 gigabajta velik arhiv pravnih dokumentov, ki zadevajo glasbeno superzvezdnico Lady Gaga.

Najprej so zahtevali 21 milijonov dolarjev, nato so znesek podvojili in zaostrili grožnjo

Hekerji so v začetku tega tedna od Grubmana zahtevali plačilo odkupnine v višini 21 milijonov ameriških dolarjev (19,4 milijona evrov). Grozili so, da bodo, če odvetniška pisarna ne plača, ukradene dokumente javno objavili na spletu.

Hekerji so javnosti že nekajkrat ponudili vpogled v del dokumentov, ki so jih ukradli odvetniku Allenu Grubmanu. Objavili so tudi eno od pogodb pevke Madonne. | Foto: Twitter / AndrewXMDNA

Ker se Grubman Shire Meiselas & Sacks s hekerji ne pogaja, še manj pa jim namerava plačati odkupnino, je združba REvil v četrtek izsiljevanje zaostrila.

Oznanili so namreč, da imajo dokumente z "umazanimi informacijami", ki bi lahko, če se pojavijo v javnosti, zelo škodili predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

Za kakšne dokumente gre in kako so povezani z Grubmanom, ni znano, saj Donald Trump nikoli ni bil stranka njegove odvetniške pisarne. Foto: Reuters

Hekerji, ki od Grubman Shire Meiselas & Sacks zdaj zahtevajo kar 42 milijonov dolarjev oziroma 39 milijonov evrov, so Donalda Trumpa pozvali, naj z "ostro palico" podreza odvetniško pisarno, da bo ta čim prej plačala odkupnino.

Allen Grubman, po poročanju ameriških medijev, izsiljevalcem kljub temu, ne popušča, saj ni nobenega zagotovila, da po prejemu plačila ne bi vseeno javno objavili dokumentov.

Preberite tudi: