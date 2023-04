Korporacija X: kaj naklepa eden od najvplivnejših Zemljanov?

Elon Musk bi lahko načrtoval aplikacijo X, ki bi po vzoru kitajskega WeChata na enem mestu ponujala vse − od družbenega omrežja do plačilnega servisa in nakupovalne platforme.

Elon Musk bi lahko načrtoval aplikacijo X, ki bi po vzoru kitajskega WeChata na enem mestu ponujala vse − od družbenega omrežja do plačilnega servisa in nakupovalne platforme. Foto: Shutterstock

Ameriški mediji so v torek razkrili sodne dokumente, ki so dokazali, da podjetje Twitter Inc. od 4. aprila letos ne obstaja več, temveč se je združilo s podjetjem X Corp., ki ga je 9. marca ustanovil Elon Musk. Ta je novico na družbenem omrežju Twitter pospremil zgolj z zapisom "X", drugih komentarjev pa ni dajal:

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Musk je v zadnjem letu dni sicer večkrat omenil podjetje X oziroma nakazal namero po ustanovitvi holdinške družbe, ki mu bo v pomoč pri prevzemu Twitterja, tega je oktobra lani kupil za nekaj več kot 40 milijard evrov, in ukinitvi Twitterja kot samostojnega podjetja.

Toda sodeč po Muskovih številnih tvitih, v katerih je na glas razmišljal o tem, kaj storiti z X, je ta morda veliko več kot zgolj orodje za končanje sage o korporativnem Twitterju.

Oktobra lani, še preden je postal novi lastnik in šef družbenega omrežja, je Musk tako zapisal, da bo nakup Twitterja dal krila nastanku X, aplikaciji "za vse".

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Ali je v načrtu megaaplikacija?

Kaj je Musk s tem mislil? Mnogi ugibajo, da želi superbogataš ustvariti spletni ekosistem po vzoru kitajskega WeChata, ki na enem mestu oziroma v eni sami aplikaciji ponuja družbeno omrežje, komunikacijo s prijatelji in drugimi stiki, nakupovanje, plačilno platformo. Lastništvo Twitterja bi vzpostavljanje takšne aplikacije pospešilo za od tri do pet let, je oktobra še dodal Musk.

Da bi se pri tem zgledoval prav po WeChatu, je Musk namignil tudi maja lani, ko se je udeležil podkasta All-In. Takrat je med drugim dejal, da česa takega, kot je WeChat, zunaj Kitajske tako rekoč ne obstaja. Podobno stališče je delil tudi na prvem srečanju z zaposlenimi pri Twitterju po tem, ko je prevzel podjetje.

WeChat je daleč najbolj uporabljana mobilna aplikacija na Kitajskem, in glede na število uporabnikov, pa čeprav so med njimi skoraj izključno Kitajci, tudi ena najbolj priljubljenih v svetovnem merilu. Foto: Guliver Image

Musk je prejšnji mesec v e-poštnem sporočilu zaposlenim v podjetju Twitter, zdaj X Corp., tudi napovedal, da bodo prejeli kompenzacijo v delnicah podjetja X Corp. in da bo Twitter (zdaj X Corp) nekoč morda vreden četrt milijarde ameriških dolarjev. Kako bi to dosegel, ko pa je v isti sapi tudi dejal, da je Twitter po njegovi oceni trenutno vreden dvanajstkrat manj, z izjemo omenjanja vizije o jasni poti naprej, ni pojasnil, se pa pojavljajo ugibanja, da prav z začetkom dela na aplikaciji po vzoru WeChata.

Za zdaj si sicer nihče še ne upa napovedovati, kako resni so načrti Muska z vzpostavitvijo X, aplikacije "za vse", sploh pa ne po zadnjem mesecu, ki je bil z vidika Muskovega poveljevanja Twitterju eden bolj nenavadnih.

Med drugim je prepoznavni logotip modrega ptička za krajši čas zamenjal s psom pasme shiba inu, ki je maskota kriptovalute dogecoin, na zgradbi, kjer ima Twitter sedež, iz imena podjetja vzel črko W, da je pisalo Titter (beseda v angleščini sicer pomeni živčno smejanje, v internetnem slengu pa jo povezujejo z ženskimi prsmi), in prepovedal deljenje povezav s Substacka, kjer je ta zagnal Twitterju podobno storitev Notes, zaradi česar je odhod s Twitterja napovedal Matt Taibi, eden od velikih novinarskih zaveznikov Muska.

Musk je v času, odkar vodi Twitter, nekajkrat tudi hitro sprejemal odločitve o novih funkcijah ali pravilih družbenega omrežja ter zaposlenih pri Twitterju, a jih nato enako hitro tudi razveljavil oziroma spremenil. Foto: Guliver Image

Da naj ustanovi holdinško družbo X in pod njo združi vsa svoja podjetja, torej Teslo, SpaceX, Neuralink in Boring Company, je Musku sicer že konec leta predlagal vlagatelj Dave Lee. Musk se je takrat s to idejo strinjal. Za zdaj sicer še ni indicev, da to dejansko tudi namerava storiti.

Musk in X imata sicer že dolgo skupno zgodovino. Ne sicer novi X Corp., temveč X.com, spletna banka, ki jo je Elon Musk ustanovil leta 1999. X.com se je leta 2000 združil s tekmecem Confinity in postal podjetje, ki ga ves svet pozna še danes: PayPal.