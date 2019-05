Kitajska tehnološka širitev v Evropo vodi skozi Velenje

Medtem ko smo v Sloveniji pozorno spremljali, kako je kitajski proizvajalec Hisense sredi lanskega leta prevzel velenjsko Gorenje, se je pri naših zahodnih sosedih kmalu za tem zgodil podoben premik.

Kitajsko podjetje Qingdao Haier, poznamo ga s skrajšanim imenom Haier, je januarja kupil italijanskega proizvajalca gospodinjskih aparatov Candy. Tako niso pridobili le (pri)znane blagovne znamke Candy, temveč tudi blagovno znamko Hoover, ki je znana predvsem po sesalcih.

Povezovanje naprav in njihovo preprosto upravljanje, tudi na daljavo, bosta gotovo med najbolj pomembnimi in privlačnimi trendi novih gospodinjskih aparatov. Foto: Haier

Nakup uveljavljenih evropskih znamk idealen za kitajske proizvajalce

Nakup uveljavljenih evropskih podjetij in blagovnih znamk je za kitajska podjetja, ki v Evropi morda še niso toliko znana in priznana, popolnoma razumljiv korak, smo lahko slišali od več tržnih analitikov na napovedni medijski prireditvi za največji svetovni sejem potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA.

"Ni hitrejše poti za kitajska podjetja za še večjo prisotnost na evropskih prodajnih policah in še boljše prodajne uspehe na stari celini," so se strinjali.

Direktor marketinga Hisensa in Gorenja za Nemčijo, Avstrijo in Švico Julian Lietzau: "Tržili bomo in razvijali tako izdelke in blagovne znamke Gorenje kot Hisense." Foto: Srdjan Cvjetović

"Tržili in razvijali bomo tako Gorenje kot Hisense"

Zato nikakor ne preseneča, da bodo novi lastniki močno izkoristili svoje nove pridobitve, uveljavljene blagovne znamke. To je med drugim na omenjeni prireditvi potrdil tudi direktor marketinga Hisensa in Gorenja za Nemčijo, Avstrijo in Švico Julian Lietzau: "Tržili bomo in razvijali tako izdelke in blagovne znamke Gorenje kot Hisense."

Enakovredno prisotnost obeh znamk je pokazal tudi pri napovedi načrtovanih marketinških dejavnosti za naslednje obdobje, a je potem v svoji predstavitvi novosti, ki jih lahko pričakujemo septembra v Berlinu na sejmu IFA, vendarle močneje poudaril širok razpon Hisensovih premijskih televizorjev ULED z diagonalo zaslona 75 palcev (190,5 centimetra).

Glavni izvršni direktor za Evropo kitajske družbe Haier Yannick Fierling (levo) in Miss IFA (desno). Foto: Srdjan Cvjetović

Komplementarnost za še hitrejšo dinamiko rasti

"Čeprav Haier že polovico svojih izdelkov proda zunaj domovine Kitajske, je naš tržni delež v Evropi do zdaj dosegal le dobra dva odstotka," je povedal glavni izvršni direktor Haierja za Evropo Yannick Fierling.

Prepričan je, da bo nakup skupine Candy Hoover te vrednosti hitro okrepil, ne le v Evropi: "To je bila odlična odločitev, tako zaradi komplementarnosti izdelkov znamk Haier, Candy in Hoover ter njihovih tehnologij kot tudi zaradi ugleda in razširjenosti blagovnih znamk Candy in Hoover, predvsem v Evropi, a tudi drugod po svetu."

"Nakup skupine Candy Hoover je bil za Haier odlična odločitev, tako zaradi komplementarnosti izdelkov znamk Haier, Candy in Hoover ter njihovih tehnologij kot tudi zaradi ugleda in razširjenosti blagovnih znamk Candy in Hoover, predvsem v Evropi, a tudi drugod po svetu." Foto: Srdjan Cvjetović

"Preprosto je vendarle lahko tudi zmogljivo"

Haier bo še naprej gradil podobne prestižne blagovne znamke, Candy pa bo še naprej razvijal pametne in preproste izdelke, ki lajšajo vsakdanje življenje, nam je v pogovoru še povedal Fierling, ki je na primeru pralnih strojev poudaril, da danes mnogi uporabniki poznajo in uporabljajo le majhen del zmogljivosti in programov, ki jih te naprave ponujajo.

Odločno je zavrnil izziv, da preprostost v gospodinjskih aparatih pomeni manj zmogljivosti in funkcionalnosti: "Preprosta zasnova in uporaba nikakor ne zahtevata kompromisov pri tem, kaj gospodinjski aparat zmore. Lahko imate napredne programe, ki so hitri in vam omogočajo, da pri tovrstnih opravilih preživite manj časa."

Čeprav imajo številni pralni stroji veliko programov, večina uporabnikov uporablja le majhno število teh. Foto: Srdjan Cvjetović

Dodal je še, da bodo na letošnjem sejmu IFA predstavili velike bobne v pralnih strojih, katerih poglavitni namen je zagotoviti še večje hitrosti in s tem časovni prihranek za uporabnike.

Kaj uporabniki najbolj cenimo pri gospodinjskih aparatih?

Vprašali smo ga, ali je optimizacija časa tisto, kar uporabniki pralnih strojev (in ostalih gospodinjskih aparatov) najbolj cenijo. "Morda ne najbolj, je pa gotovo eden najpomembnejših dejavnikov. Kaj ti bo hitrost, če ne bo dobro oprano?"

"Preprosta zasnova in uporaba nikakor ne zahtevata kompromisov pri tem, kaj gospodinjski aparat zmore," nam je povedal glavni izvršni direktor za Evropo kitajskega tehnološkega podjetja Haier Yannick Fierling. Foto: Srdjan Cvjetović

Poleg časa tako enak pomen za uporabnike vidi v optimalnem in tihem delovanju. Veliko obetov vidi v umetni inteligenci, predvsem v povezavi z medmrežjem stvari, ki ga zaradi svojih dosežkov na področju povezljivosti vidijo kot svojo veliko izhodiščno prednost.

Preberite še: