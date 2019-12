Kateri so najbolj težko pričakovani albumi te zime?

Oglasno sporočilo

Liam Payne - LP1

Liam Payne, ki je s skupino One Direction dosegel slavo, dobro pa mu tudi gre na solistični poti, bo izdal dolgo pričakovani debitantski album. Na albumu "LP1" bodo tudi uspešnice "Strip That Down", "Polaroid", "For You" in "Stack It Up". Snemali so v Londonu, New Yorku in Los Angelesu, pri projektu pa so sodelovali sami vrhunski producenti in skladatelji. Med njimi Ed Sheeran, Ryan Tedder, Steve Mack, Zedd, Jonas Blue, Joe London in "The Monsters and The Strangerz"

The Who – WHO

Legendarna skupina z več kot 100 milijonov prodanih albumov, se je po 13 letih spet podal v snemalni studio, izdali pa so tudi že prvo skladbo iz prihajajočega albuma, "Ball and Chain". Pevec Roger Daltrey ter kitarist in skladatelj Pete Townshend sta se v ta namen povezala z bobnarjem Zakom Starkeyjem (sinom Ringo Starrja) in basistom Pinom Palladinom, na albumu pa naj bi gostovali še Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker in Gordon Giltrap.

Kylie Minogue – Golden Live in Concert

Legendarna glasbenica bo izdala album z materialom, posnetim na zlati turneji (Golden Tour) med septembrom 2018 in marcem 2019. Na voljo bo tudi različica z video posnetki in dodatkom z naslovom "We are Golden", že zdaj pa lahko uživate v skladbi "Lost Without You".

Camila Cabello – Romance

"Romance" je naslov novega albuma pevke Camila Cabello. To bo že drugi studijski album nekdanje članice dekliške skupine Fifth Harmony. Med 14 skladbami bodo tudi "Shameless", "Liar", "Cry For Me" in "Easy", ki se že vrtijo po radijskih mrežah.

Kesha – High Road

Z albumom "High Road" se Kesha opravi na glasbeno pot, na kateri raziskuje in odkriva sebe. Zajema zelo različne skladbe, od plesnih ritmov, pa do čustvenih, skoraj folklornih. Kaj vas čaka, razkriva skladba "Raising Hell". Pričakovanja so velika, saj je bil njen prejšnji album "Rainbow" nominiran za nagrado Grammy.

Apocalyptica – Cell-0

Že pet let je minilo od zadnjega albuma finskega kvarteta. Deveti album "Cell-0" bo po sedemnajstih letih spet popolnoma instrumentalen in drugačen od njihovih prejšnjih. Skupina je bila odgovorna za produkcijo, montiral pa ga je Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Metallica, Lana Del Rey, Black Sabbath).

Halsey – Manic

Pevkin zadnji album iz pred dveh leti "Hopeless Fountain Kingdom" so glasbeni navdušenci zelo lepo sprejeli, zato so pričakovanja pred izdajo nasledjega z naslovom "Menic" visoka. Sicer pa bo to že njen tretji album po debitantskem iz pred štirih let "Badlands" na katerem je tudi skladba "Castle".

Koliko cenite kakovostni zvok?

Da bi v zvoku res lahko uživali, morate imeti zvočni sistem sposoben reproducirati zvočne frekvence, ki jih človeško uho zazna in se enako dobro obnese, ne glede na glasbeno zvrst. Visoko natančen in občutljiv 14 mm dinamični zvočni gonilnik slušalk Huawei FreeBuds 3 je zato skrbno nastavljen, da povrne vsaki noti prvotni zven. Kakovostno reprodukcijo nizkih tonov pa zagotovi kompleksno oblikovana zavita "cevka" v notranjosti ušesnih čepkov.

Kirin A1 uporablja visoko tehnološki pristop za vrhunski zvok, usklajen z izjemnimi tehnikami obdelave zvoka in natančno nastavljenimi visoko občutljivimi zvočnimi membranami. Poleg tega se slušalke FreeBuds 3 ponašajo z obiljem vrhunskih funkcij, kot so preprosta in stabilna povezljivost, izredno nizki zakasnitveni časi in impresivni pristop k nadzoru okoliškega hrupa.

Inteligentno dušenje hrupa

Preden so naredili slušalke z aktivnim dušenjem, so inženirju podjetja Huawei analizirali podatke o zvočnih signalih hrupa iz različnih okolij. Na podlagi razvrščanja in kategoriziranja značilnosti signala so optimizirali parametre in prilagodili delovanja algoritmov, ko je uporabnik na primer na letalu, podzemni železnici, pisarni ali kavarni, da bi mu v vseh pogojih rabe, omogočili optimalno uživanje v glasbi.

Da bi premostili vrzel med inženirskim pristopom ter umetnostjo razvijanja kakovostnega zvoka, so za čip A1 razvili napredni zvočni digitalni procesor signala. S sposobnostjo obdelave zvoka s hitrostjo 356 MHz ter natančnimi algoritmi za dušenje hrupa v realnem času, slušalke Huawei FreeBuds 3 učinkovito zmanjšajo zvoke okolice. Zaradi tega je uporabniška izkušnja med poslušanjem glasbe boljša, med telefonskimi pogovori pa jasneje slišimo sogovornika.

Huawei FreeBuds 3 so prve brezžične slušalke z ločenima zvočnima kanaloma (TWS), ki omogočata zmanjševanje hrupa med klicem ter aktivno dušenje v realnem času. Čepka prilagajata izhodno frekvenco in intenzivnost signala za dušenje oblikam ušesnih kanalov, zaradi česar je aktivno dušenje učinkovitejše. Funkcijo aktivnega dušenja vklopimo, če dvakrat tapnemo na dotik občutljivo površino levega čepka.

Idealna sopotnika slušalk Huawei FreeBuds 3

Skladbe v digitalni obliki morate nekje imeti, da jih lahko predvajate na brezžičnih slušalkah Huawei FreeBuds 3. Predlagamo vam pametni telefon Huawei nova5T, ki ga poleg zmogljivega procesorja odlikujete tudi estetsko ohišje in kar 5 kamer, zaradi katerih boste lahko med poslušanjem glasbe tudi fotografirali pomembne življenjske trenutke. Med tri pomembne naprave pa sodi še pametna ura Huawei Watch GT2 s pomnilnikom za kar 500 skladb ter baterijo, ki zdrži tudi do dva tedna. Najljubšo glasbo boste lahko poslušali tudi med rekreacijo, čeprav telefon ne bo pri roki.

