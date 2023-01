David Fabjan, Growthcom. V podjetju Growthcom izvajajo kampanje po vsem svetu. Vas kupci na Googlu in drugih iskalnikih najdejo, ko iščejo po vaših produktih?

Eden izmed najbolj prodajnih kanalov na spletu še vedno ostaja iskalni marketing. Poznamo plačljivo oglaševanje na Googlu in drugih iskalnikih. Z zakupljenimi iskalnimi izrazi lahko poskrbite, da se bo vaše podjetje ali blagovna znamka, ko bodo stranke iskale produkte in storitve, ki jih nudite, pojavilo na vrhu prve rezultatne strani iskanja v iskalniku, torej kot oglas (ang. SEM – search engine marketing).

Druga možnost je (postopno) višanje organskih pozicij na iskalnikih prek optimizacije SEO (angl. search engine optimization) spletnega mesta. Kljub temu, da gre v osnovi za neplačljivo oglaševanje, v resnici ni tako, saj je treba temu opravilu običajno nameniti kar nekaj časa in tudi denarja, še posebej, če to delo zaupamo zunanjim strokovnjakom.

Večja podjetja in vsi, ki si želijo v iskalnikih zasedati prvo mesto in tako na svojo spletno stran pripeljati čim več obiska, se ne odločajo med plačljivim oglaševanjem na iskalnikih in optimizacijo SEO. Nujno potrebno je namreč kar oboje, saj v strukturi obiska navadno pripelje kar 65 odstotkov vsega prometa na strani, nam je povedal David iz Growthcom. Če ni tako, potem vaš spletni pristop potrebuje izboljšave v smeri zagotovitve več obiska prek iskalnikov. Načeloma pa je za startupe in podjetja z željo po hitrem pritoku relevantnega obiska boljša izbira plačljivo oglaševanje z zakupom ključnih besed, še posebej, če ciljate tudi na tuje trge.

Foto: Shutterstock Oglaševanje na družbenih omrežjih + oglaševanje na Googlu = zmagovita kombinacija

Želite z manjšim naborom spletnih kanalov nagovoriti glavnino spletnih uporabnikov? Se zavedate, da ima svoj profil na družbenem omrežju Facebook samo v Sloveniji okrog 900 tisoč oseb, na svetu pa 2,9 milijarde? Ste vedeli, da souporaba oglaševanja na Facebooku in zakupa ključnih besed v iskalniku poveča konverzijsko stopnjo prek zakupa ključnih besed v povprečju za 19 odstotkov? Vsi trije argumenti govorijo krepko v prid izpostavitvi vašega podjetja prek oglaševanja na Facebooku. V kombinaciji z oglaševanjem na Googlu tako pokrijemo veliko večino spletnih uporabnikov, zato je ta pristop zmagovalna kombinacija, še posebej za mala in srednje velika podjetja, pravijo v Growthcom, kjer imajo za sabo že več kot 850 uspešno izpeljanih spletnih projektov.

Obisk iz iskalnikov predstavlja okrog 65 odstotkov obiska. Če vas ni na Googlu, za kupce ne obstajate. Seveda je od same dejavnosti podjetja in specifičnih značilnosti ciljne publike odvisno, kateremu družbenemu omrežju boste namenili več pozornosti. Instagram je bolj primeren za dejavnosti, povezane z dizajnom, modo, gastronomijo, turizmom in podobnim. Hkrati na tem družbenem omrežju prevladujejo uporabniki, stari do 34 let, saj je le-teh okrog 70 odstotkov. Na Instagramu velja, da je kakovost slik daleč najpomembnejša, algoritem pa ima zelo rad tudi videovsebine.

Oglaševanje na TikToku je ravno tako osredotočeno na milenijce in generacijo Z, prevladujejo pa predvsem krajši vertikalni videoposnetki in humor.

Vsem trem družbenim omrežjem je skupno to, da bodo učinki oglaševanja toliko boljši, če boste v oglaševanje vključili vplivneže (ang. influencerje) ter se poigrali z različnimi oglasnimi formati, kjer igrajo ključno vlogo kreative.

Kaj nas še čaka v 2023?

Leto 2023 bo za spletne oglaševalce prelomno. Tisti oglaševalci, ki se še niso, se bodo morali s sprejetjem ZVOP-2 predvidoma konec meseca januarja prilagoditi novim razmeram, ki se najbolj dotikajo merjenja obiska in konverzij zaradi strožjih pravil glede zasebnosti. Hkrati se z upadom gospodarske aktivnosti marsikateremu podjetniku poraja vprašanje, ali je smiselno ohraniti visoke oglaševalske proračune iz prejšnjih let ali pa oglaševanje raje zmanjšati, morda celo zamrzniti.

V Growthcom pravijo, da je prisotnost na družbenih omrežij danes za podjetje enako pomembna funkcija, kot so nabava, organizacija itd.

Na področju merjenja obiska David iz Growthcom svetuje vstavitev nove različice Google analytics, ki se imenuje GA4, ki je brezplačno orodje za merjenje obiska in konverzij na vašem spletnem mestu. GA4 omogoča naprednejše poročanje o obisku, ko ta prehaja med različnimi napravami, in je kompatibilen z zahtevami GDPR (Splošne uredbe o varovanju podatkov).

Najuspešnejša podjetja ravno v času upada gospodarske aktivnosti ohranijo ali celo povečajo vlaganja v marketing, saj se zavedajo, da:

če ne bodo kupci našli njih, bodo njihovo konkurenco in

jim lahko prodaja upade za okoli 16 odstotkov že v enem letu brez oglaševanja oz. 25 odstotkov v le dveh letih. Upad je toliko večji pri manjših podjetjih (vir).

Seveda spletno oglaševanje vključuje bistveno več kot le zgoraj omenjene kanale, to so marketing po e-pošti, oglaševanje na Amazonu in YouTubu ter še bi lahko naštevali. Bistveno je, da ugotovite, kje se nahaja vaša ciljna publika, in njim prikazujete najbolj relevantne oglase ter oglaševalske proračune prilagajate glede na učinkovitost oz. dosego konkretnih ciljev.

