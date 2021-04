Kako se je Zemlja spremenila v 37 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aplikacija Google Earth je ta teden dobila največjo posodobitev od leta 2017. Po novem lahko uporabniki brskajo po celotnem arhivu posnetkov Zemlje, ki sega vse do leta 1984. Aplikacija tudi omogoča hiter videopregled teh posnetkov oziroma "timelapse" vseh krajev na Zemlji. Tako lahko le v nekaj sekundah preverite, kako so globalno segrevanje, krčenje gozdov in urbanizacija vplivali na posamezne regije v svetu.

Kako se je umikal ledenik na Aljaski

Foto: Google

Razvoj Dubaja skozi čas

Foto: Google