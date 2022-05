Kako prenesti aplikacije na nove telefone Huawei?

Aplikacije so srce vsakega pametnega telefona, česar se zavedajo tudi pri Huaweiu. Med uporabniki pametnih telefonov Huawei se največkrat pojavlja vprašanje, ali je na napravah Huawei mogoče dostopati do aplikacij.

Glede te pogoste skrbi uporabnikov Huawei zagotavlja dobro podporo svojim strankam, saj je že pred letom 2019 podjetje razvijalo svoj nov ekosistem – Huawei mobilni ekosistem. Razvoj je v zadnjih dveh letih še veliko bolj intenziven kot prej, saj želijo zagotavljati enako ali boljšo uporabniško izkušnjo, kot so je bili uporabniki vajeni.

AppGallery je trgovina z aplikacijami. AppGallery lahko uporabljate za iskanje, prenos, upravljanje in deljenje aplikacij. Trgovina ima štiristopenjski mehanizem preverjanja, ki zagotavlja, da so aplikacije varne za prenos in uporabo. Še druge prednosti trgovine AppGallery: AppGallery omogoča 360-stopinjsko brezhibno zaščito za prenos in uporabo ter starševski nadzor za varno uporabo digitalne tehnologije za otroke.

Ponudi vam najljubše aplikacije, ki se ujemajo z vašim življenjskim slogom in lokacijo, na voljo je tudi strokovni izbor aplikacij. Tiste, ki jih še ni v trgovini, pa lahko dodate na seznam želja.

Podatki so zaščiteni po mednarodnih standardih.

Ekosistem vrhunske kakovosti

Mobilne storitve Huawei vključujejo aplikacije in storitve, ki uporabniku zagotavljajo nemoteno uporabniško izkušnjo tako lokalno kot globalno.

V Huaweievem mobilnem ekosistemu delujejo uradna trgovina AppGallery, zemljevidi Petal Maps, poštni odjemalec Huawei, s katerim je mogoče povezati tudi naslov Gmail, oblak, ki preprečuje izgubo podatkov v primeru izgube telefona oziroma vam omogoča prikladen prenos podatkov v novo napravo, in še druge aplikacije. Res pa je, da ekosistem še vedno raste in obstajajo določene aplikacije, ki jih morajo še razviti in zanje ponujajo dodatne rešitve.

Uradna trgovina z aplikacijami AppGallery ponuja več kot 180 tisoč aplikacij, njihovo število se dnevno povečuje. Vse aplikacije, ki jih prenesejo na AppGallery, optimizirajo posebej za Huaweijev ekosistem, zato ni ovir pri uporabi. Aplikacije je mogoče poiskati tudi po kategorijah.

Trgovina ima štiristopenjski mehanizem preverjanja, zato je za varnost uporabnikov dobro poskrbljeno.

Aplikacije, ki še niso na voljo v Huawei AppGallery

Za prenos vseh preostalih aplikacij, ki jih še ni v Huawei AppGallery, je na voljo prednaloženo orodje Petal Search, ki uporabnikom naprav Huawei omogoča hiter, enostaven in varen dostop do milijonov aplikacij in ogromno informacij.

Tudi Petal Search ponuja kategorije za ogled priljubljenih aplikacij, prikaže pa tudi, katere so najbolj priljubljene lokalne aplikacije v Sloveniji. Prenos se ne razlikuje od prenosa na drugih trgovinah z aplikacijami: izberete aplikacijo in jo namestite.

Petal Search ponuja brezhibno in varno izkušnjo. Ker so datoteke APK (Andorid Package) različne in lahko vsebujejo neželeno kodo, Petal Search pred prenosom preveri, ali je z aplikacijo vse v redu in ali je varna za prenos. To vam tudi sporoči, zato ste lahko prepričani, da uporabljate pravo aplikacijo.

Trenutno so med najbolj priljubljenimi finančnimi aplikacijami v globalnem obsegu aplikacija za banko Revolut, mobilna denarnica Curve in aplikacija za trgovanje s kritpovalutami Binance. V času priprav na poletje so zelo priljubljene tudi aplikacije za oblikovanje postave, online treningi in nasveti za prehrano. Med njimi so zelo visoko uvrščene aplikacije za vadbo Home Workout, FizzUp in BetterMe ter YAZIO, ki šteje porabo kalorij.

Na voljo so trije načini, kako dobiti želene aplikacije:

Uporabite funkcijo Phone Clone in klonirajte aplikacije iz vašega prejšnjega telefona.

Uporabite trgovino za aplikacije AppGallery, poiščite želene aplikacije in jih namestite na telefon.

Uporabite aplikacijo Petal Search, kjer prav tako lahko poiščete želene aplikacije.

Preproste posodobitve

Posodobitev aplikacij, ki smo jih naložili prek trgovine AppGallery, opravimo tako, da se postavimo v zavihek jaz, kjer je na voljo okno posodobitve. Tam se izpišejo aplikacije, ki imajo možnost nadgradnje.

Pri iskalniku Petal Search je postopek podoben. Odpremo zavihek jaz, nato zavihek prenosi in takoj vidimo, katere od aplikacij imajo možnost nadgradnje. Pritisnemo posodobi in počakamo, da Petal Search opravi varnostni pregled.

