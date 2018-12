Kako posneti dober video s pametnim telefonom?

Naj gre za naključen posnetek ali skrbno načrtovano fotografijo: kamera , ki jo vsi nosimo v žepu ali torbi, zmore precej več , kot nekateri mislijo. Ravno zato, ker imamo mobilnike vedno s seboj in lahko na vsakem koraku spontano ovekovečimo pomembne trenutke, je postala zmogljivost kamere ena od odločilnih funkcij pri nakupu telefona .

Danes v svojih žepih nosimo zmogljive naprave, ki jih lahko uporabimo za zelo raznolike namene. Kljub poenostavljenim vmesnikom, vrhunski optiki, zmogljivim procesorjem in programski opremi vsak videoposnetek pač ni dober, če ne poznamo vsaj nekaj osnov.

Čeprav ima že marsikdo od nas v žepu ali torbici pametni telefon z zelo dobro kamero, nas večina na tem področju ni profesionalcev. Videi so zato lahko zelo povprečni, slabo osvetljeni in nad njimi preprosto nismo navdušeni. Vrhunska oprema namreč sama po sebi še nič ne pomeni, a s ščepcem ustvarjalnosti in z nekaj pravili smo lahko tudi z mobilnikom več kot konkurenčni.

Dobra priprava je že pol uspeha, zato si vselej vzemite čas za izbiro prave kompozicije, najdite pravi položaj in premislite, kaj želite od posnetka. Tukaj je nekaj osnovnih napotkov, ki pripomorejo k boljšemu snemanju videa na pametnem telefonu.

1. Očistite objektiv

Največkrat do zamegljenega posnetka pride zaradi zapackane leče na hrbtni strani telefona. Leča namreč za zajem posnetka izkoristi svetlobo, ki pronica skozi objektiv. Velikokrat je glavni fotoaparat pametnega telefona izbočen in je posledično prvi stik z umazanijo, ko odložimo telefon.

Zaradi umazanega fotoaparata bodo posnetki zamegljeni, zrnati, pretemni ali vse to naenkrat. Redno čiščenje bo prineslo boljše rezultate pri fotografiranju, zato pred snemanjem lečo obrišite s suho krpo.

2. Naj bo roka mirna

Za profesionalen videz posnetka je pomembno, da se naučite mobilnik držati karseda pri miru, vsak premik pa naj bo izveden počasi in gladko. Zaradi oblike telefona, ki ni primerljiva ergonomiji namenskih snemalnih naprav, je nadvse priporočljivo uporabljati stabilizator (za snemanje iz roke) ali poseben nastavek za stativ (za statično snemanje).

3. Svetloba

Eno izmed najočitnejših dejstev je, da brez dobre osvetljave ne bomo mogli posneti dobrega videa. Osvetlitev je osnova za dober video posnetek, a ljudje vse prevečkrat iščemo načine kako izboljšati video povsod drugod kot v osvetlitvi.

Mnogo video snemalcev poizkuša doseči dobro osvetlitev kar s sobno svetlobo, ki je prisotna v okolju kjer snemajo. Toda video posnetek bo videti popolnoma drugače kot prizor, ki ga vidijo naše oči. Posnetki narejeni pri slabi osvetlitvi bodo temni, slabo definirani. Naslednja potencialna težava so presvetljeni posnetki. Torej, če so pri pre/slabi osvetlitvi posnetki videti črni, so pri pre/močni osvetljavi posnetki videti beli, prežgani. Nazadnje, a ne zadnji problem pa je svetlobna temperatura, ki bo v primeru, da ni pravilno nastavljena, predmetom na posnetku dala napačno barvo.

4. Izbira formata

Pri fotografiji niti ni tako strašno pomembno, ali slikamo v portretnem formatu 4:3 ali panoramskem 16:9, saj lahko sliko naknadno porežemo že z osnovnimi programi, prednaloženimi na računalnike. Pri videu pa je to malo drugače. Najbolje je, da vedno snemamo v širokozaslonskem načinu, saj se tako izognemo tistim zoprnim črnim robovom na zaslonu. Po drugi strani je videoposnetke v nekaterih družabnih aplikacijah lažje gledati v portretnem formatu. Odločitev je naša. Če bomo gledali posnetek na računalniku ali televiziji, je panoramski način brez dvoma najboljši, če pa bomo video objavljali na snapchatu, zna biti primernejši bolj pokončen format slike.

5. Kadriranje

Premišljeno kadriranje je zelo pomembno. Še preden se lotite snemanja, si zamislite, kakšen videz končnega izdelka si želite. Če imate možnost, naredite nekaj testnih posnetkov še preden gre zares. In ne pozabite na zlata pravila snemanja: vedno napravite posnetke iz več perspektiv in različnih oddaljenosti. Od širokega totala, do povsem bližnjih detajlov. Tako bo kasnejše delo v montaži enostavnejše in končni izdelek bo imel tisti pravi profesionalen videz.

6. Zvok

Zvok je pri videu še kako pomemben, hkrati pa je ena najbolj šibkih točk pri snemanju z mobilnikom. Vgrajen mikrofon namreč zaradi tehničnih omejitev ne zmore posneti kakovostnega zvoka, hkrati pa tudi pobira zvoke, ki nastajajo ob rokovanju s telefonom.

Če vaš mobilnik in aplikacija za snemanje to omogočata, uporabite zunanji mikrofon, ki naj bo čim bližje viru zvoka, če snemate intervju, izjavo ali nagovor osebe. Če to ni mogoče, pa si lahko pomagate z zunanjim snemalnikom zvoka (npr. digitalnim diktafonom ali zunanjim mikrofonom priklopljenim na prenosnik), nato pa tako posnet zvok združite s sliko kasneje v montaži.

7. Montaža - pomagajte si z aplikacijami

Montaža oziroma postprodukcija je pogosto zapostavljena faza, čeprav je za profesionalen videz končnega izdelka enako pomembna kot samo snemanje.

Še pred nekaj leti je bilo nepredstavljivo, da se lahko danes video posnetki in fotografije obdelujejo neposredno na pametnih napravah. Tehnologija in zmogljivosti naprav omogočajo, da razvijalci ponudijo rešitve, ki brez težav konkurirajo programom na klasičnih računalnikih. Revolucija pametnih telefonov je poskrbela, da v svojih žepih ne nosimo samo videokamer, temveč nosimo kar pravi "mini studio", s katerim lahko urejamo videe na način, na katerega pred časom še filmi v Hollywoodu niso mohli nastajati. S pravim izborom aplikacij lahko sedaj svojim videoposnetkom dodajamo posebne efekte, ki bi zadovoljili tudi profesionalce

Samsung povečuje družino A

Kamere na pametnih telefonih so v zadnjem desetletju napredovale v izjemnih razsežnostih. A vse gotovo niso enako kakovostne. Samsung Electronics predstavlja najnovejša člana družine Galaxy serije A, Galaxy A7 in Galaxy A9, ki premoreta zmogljivo kamero po dostopni ceni.

Oba sta opremljena z najboljšimi Samsungovimi inovacijami kamere, da bi uporabnikom omogočila, da dosežejo več, doživijo več, vsak dan odkrijejo nove možnosti ter posnamejo tisto popolno fotografijo. Mobilnika sta namreč pisana na kožo vsem ljubiteljem kakovostne digitalne fotografije. Naj gre za drzen selfi ali popoln panoramski posnetek, Galaxy A7 in A9 bosta vaša najboljša spremljevalca za zajemanje in deljenje vsakodnevnih dogodivščin letošnje jeseni in zime.

Galaxy A7 - trojna glavna kamera

Galaxy A7 je opremljen s kamero z ločljivostjo 24 MP, globinsko kamero z ločljivostjo 5 MP in ultra širokokotno kamero z ločljivostjo 8 MP, zato lahko učinkovito upravljate globinsko ostrino ter izpostavite osrednji motiv na sliki.

Telefon premore trojno glavno kamero visoke ločljivosti s široko zaslonko, ki omogoča zajem več svetlobe in zmanjšanje šuma pri snemanju ob šibki svetlobi. Z mobilnikom je tako moč ustvariti jasne posnetke tudi takrat, ko vam svetlobne razmere niso naklonjene.

Z napredno trojno kamero, ki vključuje širokokotni in ultra širokokotni objektiv, lahko posnamete več sveta okrog sebe. Opremljen je s 77° in 120° ultra širokokotno kamero, zato se ne bo več zgodilo, da na sliki ne bo vsega, kar želite zajeti. Ne glede na to, ali snemate obsežne krajinske prizore ali poročne zabave, vam je zdaj na voljo več prostora.

A9 - prvi pametni telefon na svetu, opremljen s fotoaparatom s štirimi objektivi

Njegova ključna posebnost je, da gre za prvi pametni telefon na svetu, opremljen s fotoaparatom s štirimi objektivi. Ti so razvrščeni vzdolž levega zgornjega dela hrbtišča naprave in so namenjeni "dinamičnim in lepim fotografijam".

Galaxy A9 vam dovoljuje, da z lahkoto zajamete dinamične in lepe fotografije. S štirimi objektivi lahko še na več načinov izrazite svojo ustvarjalnost ter zajamete, ustvarite in delite osupljive fotografije.

Model višjega srednjega razreda Samsung Galaxy A9 je opremljen z glavnim objektivom z ločljivostjo 24 megapikslov, teleobjektivom z dvakratnim optičnim zoomom in 10 megapiskli, ultra širokim objektivom z ločljivostjo osem megapikslov ter globinskim objektivom s petimi megapiksli. Slednji naj bi uporabnikom omogočil, da ročno uravnavajo globino polja fotografij in ostrenje predmeta. Štirje objektivi uporabniku omogočajo, da na še več načinov izrazijo svojo ustvarjalnost ter zajamejo, ustvarijo in delijo osupljive fotografije.

Galaxy A9 bo v Sloveniji na voljo od konca novembra. V skladu z dediščino prvorazrednega dizajna bo Galaxy A9 na voljo v treh edinstvenih barvah - črni kaviar (Caviar Black), limonadno modri (Lemonade Blue) in rožnati (Bubblegum Pink).