Kako pa vi najraje preživljate poletne večere?

Oglasno sporočilo

Poletni večeri so tisti del poletnih dni, ko resnično zaživimo, sploh kadar smo na dopustu. Podnevi je običajno vroče. Premikamo se iz sence v senco ali pa se skrivamo v ohlajenih notranjih prostorih. Ko pa pride večer, zaživimo. Odpravimo se na sprehod, morda večerno telovadbo in seveda na druženje s prijatelji. Ker mestna središča običajno ostajajo vroča tudi ob poletnih večerih, se je najlepše družiti kje v naravi, ob morju, jezerih ali rekah. Še kdaj zakurite taborni ogenj, spečete kak krompirček in ob zvoku kitare zapojete? Sliši se kot načrt za popoln poletni večer, kajne?

Poletne spomine ustvarjamo zvečer

Poleti zaživimo predvsem v večernem času, ko tudi ustvarimo največ spominov. Te radi ovekovečimo na fotografijah in videih. Fotoaparat in kamero je v zadnjem času večinoma nadomestil pametni telefon, ki je z nami na vsakem koraku, zato je nadvse pomembno, da izberemo takšnega, ki bo poskrbel tudi za odlične nočne posnetke.

Telefoni Samsung Galaxy Serije S22, S22, S22+ in Ultra, so gotovo najprimernejši za ustvarjanje odličnih nočnih posnetkov. Inovacija, ki je zaznamovala to serijo, je funkcija Nightography, ki omogoča snemanje fotografij in videoposnetkov kadarkoli, tudi ob šibki svetlobi ali ponoči ob tabornem ognju.

Veliki senzor pikslov poveča piksle in osvetli, medtem ko steklo Super Clear zmanjša bleščanje leče za še bolj razločne nočne fotografije. Če raje snemate video, vam bo všeč funkcija Samodejna hitrost okvirjev, ki hitrost sličic prilagodi vaši okolici, super nočna rešitev pa odpravi šum posameznega okvirja za visokokakovostne živahne posnetke. Nightography drugače osvetli tudi portrete, kar omogočajo revolucionarne posodobitve glavne kamere in kamere za selfije. Ujamejo namreč več svetlobe za neverjetne barve ter podrobnosti portreta vas in vaših prijateljev.

Telefona S22 in S22+ imata na zadnji strani širokokotno kamero s 50 MP, telefoto kamero z 10 MP in ultraširoko kamero z 12 MP. Na sprednji strani pa je še selfi kamera z 10 MP.

S22 Ultra ima celo pet kamer. Ultraširokokotno kamero z 12 MP, širokokotno kamero s 108 MP, telefoto kamero z 10 MP in trikratno optično povečavo, telefoto kamero z 10 MP in desetkratno optično povečavo ter sprednjo kamero za selfije s 40 MP. Vaši spomini bodo tako resnično shranjeni v obliki najboljših videoposnetkov in fotografij.

Zasloni, ki sijejo tudi podnevi

Zasloni vseh treh "bratov" iz družine S22 so opremljeni z dinamičnim AMOLED 2x. 15,39-centimetrski (6,1-palčni) zaslon Galaxy S22, 16,65-centimetrski (6,6-palčni) zaslon Galaxy S22+ in največji 17,3-centimetrski (6,8-palčni) zaslon Galaxy S22 Ultra bodo vsi izpolnili pričakovanja pri ogledu vsebin, tudi če si boste te ogledovali na najbolj sončen poletni dan. Vsi se ponašajo s tehnologijo Vision Booster, ki samodejno prilagodi zaslon glede na osvetlitev v okolju. Zaslon je zaščiten s steklom Corning® Gorilla® Glass Victus®+, okvir telefona pa je izdelan iz Armor Aluminium – najmočnejšega aluminijastega okvirja Samsung. Tako telefon zdrži marsikateri padec in se ubrani prask. Vsi telefoni so tudi vodoodporni, zato se vam ni treba bati, če jih po nesreči poškropite ali potopite v sladko vodo. Pred slano pa jih le obvarujte.

Za dolge poletne dni poskrbi trpežna baterija

Vse tri telefone odlikujejo izjemno močne baterije, ki brez težav zdržijo z vami od noči pa do svežega poletnega jutra. Galaxy S22 Ultra ponuja baterijo kapacitete kar 5.000 miliamperov, s superhitrim polnjenjem 45 W pa lahko po le desetih minutah polnjenja že snemate več kot 50 minut videa. Galaxy S22 je izdelan z robustno baterijo s 3.700 miliamperi in 25-vatnim hitrim polnjenjem, Galaxy S22+ pa ima še nekoliko boljšo baterijo s 4.500 miliamperi.

Telefoni serije S22 so na voljo v čudoviti paleti barvnih odtenkov: od fantomsko črne, fantomsko bele, zelene in rožnato zlate do edinstvene bordo rdeče, ki je na voljo le pri modelu Ultra. S tem ustrežejo vsakemu slogu in okusu.

Za še več zabavnih vsebin to poletje Izkoristite do štirimesečno brezplačno naročnino YouTube Premium na svojem telefonu Samsung Galaxy in uživajte v ogledu vsebin brez oglasov. Brezplačna naročnina je na voljo uporabnikom v Sloveniji, ki kupijo in aktivirajo naprave Samsung Galaxy S22 (S22, S22 +, S22 Ultra) od 1. februarja 2022 do 1. marca 2023.



Več o pogojih akcije si preberite tu.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.