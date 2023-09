Kako nagovoriti glavnino spletnih uporabnikov in prodati?

Svoj profil na vsaj enem družbenem omrežju ima v Sloveniji 1,25 milijona oziroma 82 odstotkov ljudi v starosti od 18 do 74 let (Valicon 2018/2019). Izmed vseh družbenih omrežij pa je še vedno največ uporabnikov prisotnih na Facebooku, kjer ima svoj profil več kot 900 tisoč Slovencev. Če k temu dodamo še Instagram, kjer ima svoj profil 620 tisoč ljudi v Sloveniji, lahko hitro vidimo izredno velik potencial Meta oglaševanja za skoraj vsako podjetje, ki želi doseči nove kupce s pomočjo spletnega oglaševanja. Svoje izkušnje s to priljubljeno oglaševalsko platformo je z nami delil specialist za digitalni marketing iz Growthcom David Fabjan.