Kako lahko pametni senzorji povečajo udobje vašega življenja?

V zadnjih letih s pojavom naprednih tehnologij in internetne povezljivosti v ospredje vse bolj prihaja koncept pametnega doma. Si tudi vi želite vedeti, kaj se dogaja doma, medtem ko ste vsi odsotni? Kaj počnejo otroci ali hišni ljubljančki, ko so sami doma? Tudi vas občasno zaskrbi, ali ste pred odhodom od doma ugasnili pečico ali likalnik? Pri vsem tem vam lahko pomaga pametno upravljanje doma. Kaj pa če vam povemo še, da si lahko pametni dom zagotovite že samo s paketi NEO , ki jih ponuja Telekom Slovenije, brez dodatne mesečne naročnine?

Pametni dom brez mesečne naročnine Pametni dom je na voljo v paketih NEO, ki prinašajo napredne storitve televizije in visoke hitrosti interneta, kar do 1 Gbit/s. Ne potrebujete dodatne upravljalne plošče, saj je vse združeno v aplikaciji NEO, ki deluje na vseh mobilnih napravah in na računalniku.

Pametni dom predstavlja dom, ki je opremljen s poljubnim številom naprav, ki so med seboj povezane in tako omogočajo lažje upravljanje doma, saj jih lahko z aplikacijami za mobilne telefone upravljate tudi na daljavo. Tako imate lahko boljši nadzor nad dogajanjem v svojem domu ne glede na to, ali ste v službi ali pa na potovanju v tujini. Še več, pametni dom vam omogoča tudi večjo varnost vašega doma ter celo energetsko učinkovitost.

Pametni dom je dom NEO NEO Telekoma Slovenije je več kot središče hišne zabave. Je tudi vozlišče pametnega doma, ki združuje skrb za varnost z upravljanjem pametnih naprav. NEO omogoča povezavo in upravljanje različnih pametnih naprav na enem mestu – zunanjih in notranjih kamer, senzorjev gibanja, dima, izliva vode, temperature, vlažnosti ter senzorjev na oknih in vratih. Sodeluje tudi s pametnimi vtičnicami in žarnicami, v prihodnje pa bo naprav in senzorjev še več. Več o ponudbi pametnega doma NEO preverite tukaj.

Preverili smo, katere so ključne prednosti, ki jih v vaš vsakdan prinaša uporaba pametnega doma.

Varnost na dlani

Z uporabo naprednih senzorjev in kamer je mogoče zagotoviti popolno varnost vašega doma in premoženja. In prav to vam omogoča pametni dom, ki ga svojim naročnikom paketov NEO zagotavlja Telekom Slovenije. V njegovi ponudbi preprosto izberete senzorje, ki jih želite imeti, ter jih dodate v aplikaciji NEO. In kar je najlepše, senzorje lahko kupite tudi na obroke, medtem ko je izvedba pametnega doma praktično brezplačna. Deluje v že obstoječem sistemu NEO, zaradi česar ne predpostavlja nakupa posebne krovne enote, niti dodatne mesečne naročnine za pametni dom. Pri Telekomu Slovenije svojim uporabnikom zagotavljajo tudi 24-urno tehnično pomoč za pametni dom vse dni v letu.

Zunanja kamera Foto: Telekom Slovenije Kamere so ena izmed najbolj priljubljenih in učinkovitih varnostnih naprav v pametnem domu. Običajno so nameščene na ključnih mestih v bližini vhoda, lahko pa jih seveda namestite tudi neposredno v dnevne prostore svojega doma. Tako boste lahko na primer poleg dogajanja v okolici vašega doma preverili tudi, kaj v času vaše odsotnosti počne vaš hišni ljubljenček. Povezava kamer z mobilno aplikacijo NEO na vašem mobilnem telefonu vam bo omogočila, da boste dogajanje spremljali kadarkoli in od kjerkoli.

V aplikaciji NEO ustvarite scenarije za svoje pametne naprave in tako poskrbite za večjo varnost svojega doma. Na primer, ko se sproži senzor za vrata, se prižge luč, kamera pa zajame videoposnetek. Posamezne scenarije lahko vključite, izključite ali jih zgolj preverite tudi na NEO Smartboxu.

Senzor za dim Foto: Telekom Slovenije Za večjo varnost doma si zagotovite tudi senzor za dim. Tudi tega je mogoče povezati v pametni dom. Ko zazna dim, sproži alarm ter vas opozori na morebitno nevarnost. To je še posebej pomembno, če imate kamin ali pa tu in tam radi prižgete dišečo svečko, ki jo lahko pred odhodom pozabite ugasniti.

Še ena varnostna naprava, ki je dobrodošla v domovih, kjer sta del ogrevanja kamin ali plinska peč, je senzor ogljikovega monoksida (CO), ki velja za tihega ubijalca. Ta plin je brez barve, vonja ali okusa in zato zelo nevaren za ljudi in živali. S pravilno namestitvijo lahko še pravočasno preprečite morebitno zastrupitev.

Se vam je že zgodilo, da je pralni stroj med pranjem perila začel puščati vodo? Si ga zato v času svoje odsotnosti ne upate več pustiti prižganega? Senzor za izliv vode je še en pomemben element pametnega doma, ki ga lahko najdete v ponudbi pametnega doma Telekoma Slovenije. V primeru puščanja senzor zazna izliv in sproži alarm, ki lastnika opozori na težavo. Poleg tega pa se lahko senzor poveže s pametnim sistemom za avtomatski izklop vodovoda ter tako prepreči večjo škodo.

Za pametni dom ne potrebujete novogradnje Zmotno je prepričanje, da v pametni dom lahko spremenite le novogradnjo ali vsaj modernejše zasnovano domovanje. Če želite svoj dom spremeniti v pametni dom, ne potrebujete novih podometnih inštalacij. Vse, kar potrebujete, so paket NEO in poljubni pametni senzorji, ki jih najdete v ponudbi Telekoma Slovenije ter jih skladno s svojimi željami dodajate v aplikacijo NEO.

Ni ga čez udobje, ki ga prinaša upravljanje doma na daljavo

Eden izmed ključnih vidikov prednosti pametnih domov je tudi udobje, ki ga prinaša upravljanje doma na daljavo. S pomočjo mobilne naprave ali računalnika lahko lastniki domov preprosto in učinkovito upravljate svoj dom, tudi kadar niste doma.

Pametna vtičnica Foto: Telekom Slovenije Ena izmed najpogostejših funkcij, ki jo omogoča pametni dom, je možnost upravljanja svetlobe in vtičnic na daljavo. S pomočjo pametnih stikal in aplikacije NEO na pametnem telefonu lahko vklopite ali izklopite luči in druge posamezne naprave, ne da bi bili v istem prostoru z njimi. To je še posebej priročno, kadar želite preveriti, ali ste takrat, ko ste v naglici zapuščali dom, pozabili ugasniti kakšno luč ali napravo. Ta uporabna funkcionalnost vam poleg prihrankov pri energiji omogoča tudi, da v času dopusta poskrbite na primer za izmenično prižiganje in ugašanje luči v svojem domu, kar bo morebitnim vlomilcem dalo občutek, da vaš dom ne sameva.

Termostatska glava Foto: Telekom Slovenije Pametni dom vam omogoča tudi avtomatsko ogrevanje doma. S termostatsko glavo lahko kar s pametnim telefonom vklopite in izklopite radiatorje v različnih delih hiše, kar vam omogoča popoln nadzor nad temperaturo v vsakem prostoru. Če se po daljši odsotnosti vračate domov in želite, da vas dom pričaka ogret, lahko v mobilni aplikaciji NEO vklopite ogrevanje kar na daljavo. Na ta način bo vaš dom pripravljen na vaš prihod, v času odsotnosti pa ne boste po nepotrebnem porabili preveč energije.

V mobilni aplikaciji NEO lahko ob namestitvi pametnih luči in senzorjev nastavite tudi navodilo, katere luči naj se ob vašem prihodu domov samodejno prižgejo. Tako bo bivanje v vašem domu popolnoma prilagojeno vašim željam.

Za učinkovitejše upravljanje delovnega okolja

Prednosti pametnih domov pa niso omejene samo na domove, saj lahko takšna ureditev prinese veliko udobja tudi v poslovne prostore.

Senzor gibanja Foto: Telekom Slovenije Uporaba pametnih vtičnic v pisarnah lahko precej olajša delo z električno opremo. Z njimi lahko zmanjšate tveganje za nesreče ali požare, saj se lahko naprave izklopijo takoj po koncu dela. Poleg tega lahko pametne vtičnice pomagajo tudi pri zmanjševanju stroškov energije.

Pametne termostatske glave pa lahko zagotovijo boljše upravljanje temperature v pisarnah. To lahko pomaga pri zmanjševanju stroškov ogrevanja, hkrati pa zagotavlja, da bo temperatura v pisarni primerna za delo.

S senzorji in kamerami lahko tudi v poslovnih prostorih zagotovite večjo varnost.

