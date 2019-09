Kako je tehnologija v zadnjih 50 letih spremenila svet?

Podobno kot drugi veliki izumi v zgodovini človeštva je tudi tehnologija na nepredstavljiv način popolnoma spremenila naša življenja. Ustvarila je čisto nov svet, spremenila naše dojemanje okolja, naše navade in prinesla neskončno priložnosti. Čez čas smo se čedalje bolj začeli zanašati na tehnologijo in zdaj si preprosto ne moremo več predstavljati življenja brez nje.

Kako je tehnologija spremenila način dojemanja in ustvarjanja umetnosti

Svet umetnosti, od abstraktne do digitalne, so spreminjali različne inovacije, nove metode, tehnike in trendi. V zadnjih nekaj desetletjih sta se umetnost in tehnologija povezali bolj kot kadarkoli prej in pametni telefoni so bili pomemben del tega procesa.

Kamere na telefonih se nenehno razvijajo in izboljšujejo ter z vsakim novim modelom pametnega telefona ponujajo nove funkcije in boljšo kakovost posnetkov. Samsung je letos, na primer, pri najnovejši seriji Galaxy A predstavil prvo rotirajočo kamero z 48 milijoni slikovnih pik, ki je ni mogoče primerjati z nobeno kamero pametnega telefona do zdaj. Prav tako je novi Samsung Galaxy Note10 pridobil naziv najboljše naprave glede na kakovost slike, zahvaljujoč posodobljenemu nočnemu načinu in inteligenci razširjene resničnosti. Poleg tega lahko uporabniki na daljavo upravljajo kamero z revolucionarnim pisalom S Pen in tako preklapljajo med različnimi načini fotografiranja, povečujejo ali pomanjšujejo sliko, prehajajo med glavno in sprednjo kamero ter dodajo osebna umetniška dela.

Novi tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S6 je zasnovan tako, da je popolna naprava za vse kreativne duše. Umetnica in fotografinja Coco Capitán uporablja to vrhunsko, napredno napravo, saj se odlično sklada z njenim življenjskim slogom na poti. Samsung Galaxy Tab S6 ji omogoča, da ga drži z eno samo roko, medtem ko skicira koncept ali piše besede, ki jih nato spremeni v umetnino.

Vse te naprave so spremenile tradicionalno dojemanje fotografije, filmskega ustvarjanja in vizualne umetnosti, saj sta ustvarjanje in uživanje v umetnosti veliko preprostejša in dostopnejša.

Kako je tehnologija spremenila način poučevanja in učenja

Tehnologija je načine izobraževanja in učnih metod obrnila na glavo. V preteklosti je bilo iskanje informacij, vključno s študijem in poučevanjem, dolg in naporen proces. Dandanes tehnologija omogoča hitrejši dostop do informacij kot kadarkoli prej, s čimer je izobraževanje postalo dostopnejše.

Na primer, raziskava, ki jo je družba Samsung predstavila na dogodku IFA 2019, kaže, da 73 odstotkov Evropejcev verjame, da je televizija izboljšala njihove življenjske sposobnosti - pa naj gre za znanje novega tujega jezika, nov šport ali prostovoljne dejavnosti. Razvoj televizije, tako v smislu vrhunskega tehnološkega napredka, kot je na primer 8K, kot tudi visokokakovostnih in raznolikih vsebin, ki so na voljo, ima močan vpliv na številne vidike naših življenj.

Poleg televizije za učenje in raziskovanje novih stvari potrebujemo zgolj prenosnik ali pametni telefon ter dobro internetno povezavo.

Na srečo si tehnološke družbe, kot je Samsung, nenehno prizadevajo za izboljšanje hitrosti in dostopnosti internetnega omrežja, rezultat teh prizadevanj pa je povezljivost 5G. Zahvaljujoč izjemno visoki hitrosti, pa tudi zanesljivi in stabilni povezljivosti, lahko uporabniki po vsem svetu brez težav dostopajo do spleta.

Kako je tehnologija spremenila način življenja

Z leti je tehnologija ustvarila nešteto priložnosti, ki so spremenile način življenja in opravljanja gospodinjskih opravil. Z robotskimi sesalniki Samsung bodo uporabniki imeli več časa za uživanje v prostem času, saj bodo lahko čiščenje prepustili malemu pomočniku. Sesalnik bo izračunal najučinkovitejšo pot, dosegel težko dostopne dele in posesal tudi mesta, ki jih drugače težje dosežete, na primer pod posteljami in drugim pohištvom.

Poleg tega kuhinjske inovacije Samsung ne vplivajo samo na naše vsakdanje življenje, temveč so že pripomogle k zmanjšanju količine odpadkov, ki jih proizvedemo v našem domu. Samsung je šel še korak naprej in napovedal tesnejše sodelovanje z družbo Whisk, razvijalcem pametne platforme za hrano. Samsung in Whisk z integracijo z napravami Samsung, kot so inteligentni nakupovalni seznami na hladilnikih Family Hub, omogočajo prijetnejšo in do okolja prijazno kuharsko izkušnjo za vso družino.

Prvi desetletji 21. stoletja sta napredno tehnologijo prinesli v naše domove in življenje, kar je spremenilo naš način življenja. Ne moremo vedeti, kaj nam bo prinesla prihodnost, a nekaj je gotovo - svet čez nekaj desetletij bo zagotovo precej drugačen od današnjega.

Samsung letos praznuje pomemben jubilej – neverjetnih 50 let delovanja. Poleg inovacij in tehnologije je bila skrb za uporabnike po vsem svetu in njihove potrebe že od samega začetka jedro misije ter vizije družbe Samsung. Prav zato so se pri Samsungu odločili, da bodo to pomembno obletnico v Sloveniji praznovali tako, da bodo podarili svojo vrhunsko tehnologijo in izdelke tistim, ki jih najbolj potrebujejo, ter tako olajšali življenje številnim. Zaposleni pri družbi Samsung bodo tudi sodelovali pri številnih prostovoljskih dejavnostih, ki bodo prispevale k lokalni družbi.

Poleg aktivnosti na področju družbene odgovornosti se je Samsung odločil, da bo to pomembno obletnico zaznamoval s prvovrstnimi uporabniškimi izkušnjami in svoje uporabnike razveselil z vrhunskimi promocijami.