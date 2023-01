Kako družbena omrežja lahko (še bolj) pomagajo pri iskanju pogrešanih otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sistem AMBER družbe Meta potrebne informacije za iskanje otroka v najkrajšem času razpošlje uporabnikom svojih družbenih omrežij Facebook in Instagram na ciljnih območjih iskanja.

Sistem AMBER družbe Meta potrebne informacije za iskanje otroka v najkrajšem času razpošlje uporabnikom svojih družbenih omrežij Facebook in Instagram na ciljnih območjih iskanja. Foto: Meta

Sistem za pridobivanje informacij AMBER družba Meta v Sloveniji uvaja v sodelovanju s slovensko policijo. Slovenija je 30. država na svetu, kjer so ta sistem uvedli.

Pri iskanju pogrešanih otrok vsaka minuta šteje, k uspešni najdbi pa velikokrat pripomorejo informacije iz povsem nepričakovanih virov.

Ravno na tem temelji sistem AMBER: potrebne informacije za iskanje otroka družba Meta tako v najkrajšem času razpošlje uporabnikom svojih družbenih omrežij Facebook in Instagram na ciljnih območjih iskanja, predvsem tam, kjer so pogrešanega otroka nazadnje opazili.

"V slovenski Policiji vedno iščemo nova orodja, ki bi nam lahko olajšala delo oziroma s katerimi smo lahko bolj učinkoviti." Foto: policija

Več iskalcev več ve

Obvestilo sistema AMBER vsebuje podrobne informacije o otroku in njegovo fotografijo, uporabniki ga bodo lahko delili naprej in tako še dodatno pripomogli k iskanju. Več ljudi ko opozori na pogrešanega otroka, zlasti v prvih 24 urah po izginotju, boljši so obeti, da bo v čim krajšem času spet na varnem.

Nov sistem pozdravljajo tudi v slovenski policiji. "Slovenija je zelo varna država, a kljub temu v slovenski Policiji vedno iščemo nova orodja, ki bi nam lahko olajšala delo oziroma s katerimi smo lahko bolj učinkoviti," je povedal vodja oddelka za krvne in seksualne delikte v slovenski Policiji Damjan Miklič.