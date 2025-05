Že tretji dan se obeta prava poslastica

Na teniškem OP Francije se začenjajo dvoboji drugega kroga. Najbolj napet dvoboj bomo lahko gledali med Igo Swiatek in Emmo Raducanu. Na delu bo tudi Irina Sabalenka, prva igralka sveta.

V drugem krogu Roland Garrosa nas čaka zanimiv obračun med Igo Swiatek in zmagovalko OP ZDA iz leta 2021 Emmo Raducanu. Gre za njun peti medsebojni dvoboj, vsi do zdaj so se končali v korist Poljakinje.

Swiatek, ki je prvič slavila v Parizu pri 19 letih, je osvojila kar štiri od zadnjih petih naslovov na OP Francije. V uvodnem krogu je brez večjih težav premagala Rebeko Šramkovo s 6:3, 6:3, vseeno pa je treba omeniti, da letos ni tako suverena na igriščih, kot je bila v preteklosti. Sploh na pesku, kjer se počuti najbolj domače.

Britanska teniška igralka Emma Raducanu, leto dni mlajša od svoje nasprotnice, je letošnjo pariško zgodbo začela zelo dobro, saj je po treh nizih premagala Wang Xinyu.

Igralki sta nazadnje igral na letošnjem OP Avstralije, kjer je Iga pustila le eno igro, medtem ko so bili njuni dvoboji na pesku bolj izenačeni. Kako bo tokrat? "Na turnirjih za grand slam najboljše igralke res prestavijo v višjo prestavo. In Iga je ena od teh."

Na delu bo tudi prva igralka Irina Sabalenka, prva igralka sveta. Sabalenka je v prvem krogu suvereno zmagala, potem ko je bila s 6:1 in 6:0 boljša od Kamile Rakhimove.

OP Francije, WTA, 2. krog

Jasmine Paolini (ITA) [4] - Ajla Tomljanović (AUS)

Emma Raducanu (GBR) - Iga Swiatek (POL) [5]

Emiliana Arango (COL) - Qinwen Zheng (CHN) [8]

Arina Sabalenka c(blr) [1] - Jil Teichmann (SUI)

Anna Bondár (HUN) - Elina Svitolina (UKR) [13]

Elena Ribkina (KAZ) [12] - Iva Jovic (USA)

