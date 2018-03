Kako do sanjske službe pri najbolj zaželenih delodajalcih na svetu

Mladi si v največjih tehnoloških podjetjih želijo delati zato, ker takšna zaposlitev že takoj na začetku prinaša določen družbeni status, ponuja pa tudi veliko možnosti za napredovanje in s tem tudi zelo dobro plačilo. V podjetjih, kot so Google, Microsoft in Facebook, prejme nekaj tisočakov mesečne neto plače že popoln začetnik, izkušenejši zaposleni pa letno prejemajo zneske visoko v šestmestnem spektru. Foto: Reuters

Britanska družba QS (Quacquarelli Symonds) je tudi letos izdala seznam najboljših visokošolskih ustanov na svetu QS World University Rankings, ki velja za enega od najbolj natančnih in kompletnih na tem področju ter je pomembna referenca ne le za študente, temveč tudi za delodajalce.

QS World University Rankings svetovne univerze na lestvico razvršča tako glede na njihovo splošno kakovost kot glede na kakovost posameznih akademskih področij oziroma izobraževalnih programov.

Eno od teh področij je tudi računalništvo in informatika. Pridobivanje znanj v tej sferi je, sodeč po raziskavi družbenega omrežja LinkedIn, ki povezuje iskalce zaposlitve in delodajalci, trenutno ena od najbolj vročih akademskih usmeritev.

Največ iskalcev zaposlitve si trenutno namreč želi delati za tehnološke multinacionalke, ki dajejo prednost znanju programiranja, obdelave podatkov, razvoja spletnih okolij.

Sodeč po QS World University Rankings, bo delodajalec ob predpostavki, da so vsi drugi kriteriji izpolnjeni enako zadovoljivo, službo prej ponudil kandidatu, ki se je izobraževal na kakovostnejši visokošolski ustanovi kot drugi kandidati.

Kje se študenti računalniških veščin torej naučijo najbolje? To je deset najboljših svetovnih univerz v tej kategoriji in še nekaj evropskih, ki so blizu Sloveniji:

1. Tehnološki inštitut MIT (Massachusetts Institute of Technology), Združene države Amerike

2. Univerza Stanford, Združene države Amerike

3. Univerza Carnegie Mellon, Združene države Amerike

4. Berkeley, Univerza v Kaliforniji, Združene države Amerike

5. Univerza Cambridge, Velika Britanija

6. Univerza Harvard, Združene države Amerike

7. Univerza Oxford, Velika Britanija

8. Univerza Princeton, Združene države Amerike

9. Zvezni inštitut za tehnologijo ETH Zurich, Švica

10. NUS, Narodna univerza v Singapurju, Singapur

...

12. Kraljevi kolidž v Londonu, Velika Britanija

18. Tehnološki inštitut EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), Švica

28. Univerza Edinburgh, Velika Britanija

42. Tehniška univerza v Münchnu, Nemčija

51-100. TU Wien, dunajska tehnološka univerza, Avstrija

...

Na repu seznama 500 najboljših svetovnih visokošolskih ustanov za učenje računalništva tudi slovenska predstavnica, in sicer Univerza v Ljubljani, ki jo QS World University Rankings uvršča med 451. in 500. mesto.



Ta uvrstitev za univerzo v Ljubljani v kategoriji Računalništvo in informatika je pravzaprav slaba, saj se je višje zavihtela na številnih drugih področjih: arheologija, fizika in astronomija, sociologija, jeziki, naravoslovje, medicina, biologija.



QS World University Rankings je univerzo v Ljubljani na splošni lestvici najboljših visokošolskih ustanov na svetu sicer uvrstil med 651. in 700. mesto.

