Kako do popolnih posnetkov poletne športne akcije?

Oglasno sporočilo

Surfanje, kajtanje, deskanje, spust s kolesom po gozdni poti ali pa le miren ogled sončnega zahoda s supa – vse to nas čaka v prihajajočih poletnih mesecih, ko se bomo podali na zaslužen oddih ali zgolj avanturo ob koncu tedna. Izjemne trenutke v objektiv radi ujamemo za spomin in zato, da jih na družbenih omrežjih lahko delimo s svojim prijatelji. Zato ne preseneča, da smo velikokrat razočarani ob pogledu na moten, neoster posnetek, ki nikakor ne odraža prizora na način, kot ga vidimo mi.

Pregibna telefona sta vedno pripravljena na akcijo

Predstavljamo vam dva pametna telefona, ki vas ne bosta pustila na cedilu pri ustvarjanju najboljših adrenalinskih posnetkov. Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Galaxy Z Flip3 5G sta telefona, ki s svojo praktičnostjo, odličnimi kamerami, brezhibnim dizajnom in izjemno vzdržljivostjo navdušujeta uporabnike vseh generacij. Pomembna lastnost, ki odlikuje obe preklopni napravi, je vododpornost po standardu IPX8. Oba telefona sta zaščitena pred dežjem in padcem v sladko vodo, pred slano vodo pa ju le poskusite obvarovati.

Oba modela sta opremljena z zaščitnim steklom Corning® Gorilla® Glass Victus™, ki bo vašo napravo ščitilo pred praskami in nenamernimi padci. Napravi sta ojačani z neverjetno močnim aluminijastim ohišjem Armor Aluminium, njun zunanji zaslon pa je prevlečen z zaščitnim slojem iz raztegljivega materiala PET. Tako se vam bosta lahko pridružila pri kateremkoli adrenalinskem podvigu.

Ujemite vsak trenutek

Priložnost za ovekovečenje popolnega skoka na deski ali s kajtom traja le nekaj milisekund. Da bi lahko v ključnih trenutkih prihranili čas in pravočasno fotografirali akrobacije svojih prijateljev, lahko s pisalom S Pen pri telefonu Z Fold3 5G izberete funkcije kamere, ki jih uporabljate najpogosteje, kot so način Pro Video, Super Steady in Počasni posnetek ter jih z enim samim potegom prestavite v orodno vrstico na dnu aplikacije kamere, kjer so nato na voljo z enim samim pritiskom na zaslon.

Naj dodamo še namig profesionalcev: ko v naprednih nastavitvah aktivirate možnost hitri zagon kamere, le dvokliknite na gumb za vklop/izklop in kamera se bo samodejno odprla z nazadnje uporabljenimi nastavitvami, pri tem pa vam sploh ne bo treba odkleniti telefona.

Za brezhibne sebke tudi bolj od daleč

Če želite ustvarjati prostoročne posnetke in sebke, ste običajno morali s seboj nositi tudi nerodna trinožna stojala. Na to lahko zdaj pozabite. Pregibni mobilni telefon preprosto odprite v načinu Flex, ga postavite na bližnjo skalo ali kakšno drugo trdno podlago in že lahko snemate svoj skok v vodo. Telefon lahko z nekaj improvizacije v načinu Flex pritrdite tudi na krmilo svojega kolesa in ustvarite improvizirano kamero, ki vas bo posnela ob spustu v dolino.

Hitra akcija brez tresenja ali v počasnem načinu

Ko želite posneti akcijo, kot je na primer že omenjeni spust z gorskim kolesom v dolino, se kaj hitro zgodi, da se posnetek zelo premika. V tem primeru si lahko pomagate z integriranimi funkcijami stabilizacije videoposnetkov. Če potrebujete pomoč pri ohranjanju položaja kamere, preprosto pritisnite na ikono funkcije Super Steady in uživajte v neverjetno gladkih posnetkih. Še poseben užitek pa si je kakšno noro akcijo pogledati v počasnem posnetku in uživati v vsaki podrobnosti. Kamere in nastavitve telefonov omogočajo snemanje v načinu slow motion, ki vam bo pomagal izpiliti še zadnje podrobnosti popolnega skoka v vodo.

Po akciji tudi nekaj oddiha

Ko se po napornem dnevu uležete v visečo mrežo ali na ležalnik, boste verjetno občudovali vse, kar ste čez dan posneli. Posnetki bodo na velikih zaslonih videti odlično. Galaxy Z Fold 3 5G se ponaša s kar 19,3-centimeterskim zaslonom, Galaxy Z Flip3 5G pa s 17,03-centimetrskim zaslonom. Odlično pa je, da lahko v prepognjenem načinu smukneta v še tako majhen žep in gresta z vami na večerno zabavo. Ko se dan konča, si na telefonu lahko ogledate kakšen film, serijo ali koncert, v multiopravilnem načinu pa ob tem še poklepetate s prijatelji ali odgovorite na elektronsko sporočilo.

Za še bolj aktivne poletne dni Ob nakupu enega od telefonov Samsung Galaxy Z Fold3 5G ali Samsung Galaxy Z Flip3 5G lahko zdaj prejmete še lepo darilo. V okviru posebne ponudbe v obdobju med 16. 3. 2022 in 22. 5. 2022 ob nakupu enega od zgoraj omenjenih mobilnih telefonov ali telefona Samsung Galaxy S21 FE 5G pri Samsungovem prodajnem partnerju kot darilo prejmete pametno uro Samsung Galaxy Watch4 44mm v črni barvi. Za več informacij obiščite: https://www.samsung.com/si/offer/move-and-grab-the-gift/.





Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA, D. O. O.