Kaj se dogaja? Zrušil se je ogromen del interneta.

Težave z (delno) dostopnostjo, nepravilnim prikazovanjem vsebin oziroma popolnim nedelovanjem so v zadnji uri imeli spletna veletrgovca Amazon in Ebay, platforma za predvajanje prenosov v živo Twitch, plačilni servis PayPal, največji spletni forum Reddit, družbeni omrežji Pinterest in Twitter, platforme za poslušanje glasbe in gledanje filmov Spotify, Hulu, HBO Go, za nekatere sta nedosegljiva tudi največja svetovna portala za programerje Github in Stackoverfow.

Ohromljene so bile oziroma so še vedno tudi nekatere globalno najbolj obiskane novičarske spletne strani, kot so CNN, BBC, The Guardian, Bloomberg News in The New York Times. Nedosegljivo je tudi spletno omrežje britanske vlade.

Težava se sicer ne pojavlja pri vseh uporabnikih. Nekateri lahko namreč normalno dostopajo do vseh navedenih spletnih strani, drugi pa ne.

Graf na spletni strani DownDetector, ki prikazuje rast števila prijav uporabnikov, nezadovoljnih zaradi nedelovanja spletnega foruma Reddit. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Po do zdaj znanih informacijah je bil najverjetnejši razlog za nedostopnost oziroma nezmožnost nalaganja celotne vsebine na številnih dobro obiskanih spletnih portalih napaka na strani enega od omrežij za dostavo vsebin. Konkretno se kot glavni krivec omenja platforma podjetja Fastly.