Kaj imajo skupnega Arena Fight, Fox News, Pickbox TV, Cinestar Fantasy in Adria?

Bogata izbira športa, filmov, nadaljevank, dokumentarcev in otroških vsebin, tudi z ogledom nazaj, pa je le del tega, kar že tri polna leta ponuja platforma NEO Telekoma Slovenije. NEO je namreč med drugim lahko tudi stičišče pametnega doma, ki povezuje različne senzorje in naprave pametnega doma.

Tako je Telekom Slovenije pred tremi leti predstavil svojo platformo NEO:

Posebnost, ki je zelo priljubljena med uporabniki, je možnost glasovnega upravljanja kar v slovenščini. O priljubljenosti med uporabniki dovolj govori podatek, da je platforma NEO oktobra izpolnila deset milijonov ukazov v slovenskem jeziku.

Fox News je le eden izmed več kot deset televizijskih programov, ki so letos obogatili programsko ponudbo Telekoma Slovenije. Foto: Guliverimage

Niti 205 let ne bi zadoščalo za ogled vsega

Med 275 televizijskimi programi, od tega je 15 dokumentarnih, 25 filmskih, 16 glasbenih, 12 otroških, 18 športnih, 33 zabavnih, je 114 programov v visoki ločljivosti in približno enako število programov, na katerih je uporabnikom platforme NEO omogočen ogled za nazaj. Programska ponudba je razporejena v več paketov in 12 programskih opcij – če bi si uporabnik želel ogledati vso vsebino, ki se zgolj v enem letu predvaja na vseh kanalih v programski shemi Telekoma Slovenije, bi za to potreboval vsaj 100 let.

Telekom Slovenije ponuja še dve videoteki (Dkino in dajmedol), že za ogled vseh filmov v videoteki Dkino bi, ocenjujejo pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju, potrebovali še 105 let.

Troli na svetovni turneji so najpogosteje izposojen film v prvih 11 letošnjih mesecih v videoteki Dkino Telekoma Slovenije.

Top 10 izposoj letos v videoteki Dkino:

Troli na svetovni turneji - sinhronizirano (Trolls World Tour - dubbed)

Jaz, baraba 3 - sinhronizirano (Despicable Me 3 - dubbed)

Kako izuriti svojega zmaja 3 - sinhronizirano (How To Train Your Dragon: The Hidden World - dubbed)

Mali šef - sinhronizirano (The Boss Baby - dubbed)

Minioni - sinhronizirano (Minions - dubbed)

Petdeset odtenkov svobode (Fifty Shades Freed)

Ugrabljena princesa (The Stolen Princess)

Spuži na suhem - sinhronizirano (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water - dubbed)

Hotel Transilvanija 2 - sinhronizirano (Hotel Transylvania 2 - dubbed)

Hitri in drzni 8 (The Fate of the Furious)