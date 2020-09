Je to najlepši pametni telefon tega leta?

Pevka, predlanska zmagovalka Eme in televizijska žirantka Lea Sirk je bila med prvimi, ki so v roke dobili novi pametni telefon LG Velvet. Zakaj? Ker je vedno iskrena in neposredna. "Komu smo najbolj zvesti in s kom smo res nerazdružljivi? Niti en dan ne pozabimo nanj," je po tednih uporabe na družbenem omrežju Instagram svoje sledilce spraševala Lea in Velvet subtilno postavila ob bok svoji najbolj priljubljeni pesmi z naslovom V dvoje.