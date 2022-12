Je to najboljša pametna ura v tem cenovnem razredu?

Hiter tehnološki napredek prinaša revolucijo tudi na področju ur. Podobno kot mobiteli ure postajajo vse pametnejše in obvladajo vedno več funkcij. Pametne ure se danes, če karikiramo, dobro obnesejo na športnih terenih, tekaški stezi ali poslovni večerji. Da, resda nanje še vedno pokukamo, da časovno umestimo svoj vsakdan, a pametna ura je danes mnogo več kot to. Pametne ure danes veljajo za modni dodatek, športni pripomoček in osebnega asistenta z vrsto uporabnih storitev. Obenem lahko ponujajo vse, za kar niste vedeli, da v resnici potrebujete, a vam lahko tako ali drugače olajša vsakdan. Takšna je tudi pametna ura Amazfit GTR 4 , ki ima dober potencial, da postane vaš novi nepogrešljiv pomočnik v vsakdanjem življenju.

Foto: Bojan Puhek

Lahko je popolna mešanica strogega trenerja in pozorne mame ali pa popoln podaljšek mobitela za hitro in veliko bolj intuitivno preverjanje obvestil Pametna ura Amazfit GTR 4 je od svojih zgodnjih dni prehodila dolgo pot. GTR 4 je gotovo ena najboljših ur, kar jih je znamka kdaj naredila, in dokaz, da je vsaka nove generacija boljša od prejšnje. Pametna ura Amazfit GTR 4 je odlična alternativa nekaterim najboljšim pametnim uram na trgu, baterija ima zelo dolgo življenjsko dobo, ura odlično sledi telesni pripravljenosti in ima več kot 150 različnih vrst vadbe. Ali gre za eno najboljših in najpopolnejših pametnih ur letošnjega leta, ki jo je mogoče dobiti za manj kot 200 evrov? Za to obstaja kar nekaj argumentov.

Všečna, športno-elegantna vizualna zasnova in velik zaslon

Kje začeti? Najbolje z uporabno, vzdržljivo zasnovo, všečno vizualno podobo ter elegantnim in sodobnim dizajnom pametne ure. Čeprav bodo pametno uro Amazfit GTR 4 najverjetneje najbolj cenili športni navdušenci, se z dizajnom ne omejuje. Četrta generacija pametne ure Amazfit GTR je na voljo v izvedbi s črnim silikonskim paščkom in v različici z rjavim usnjenim paščkom.

Proizvajalcem je v primeru pametne ure Amazfit GTR 4 uspelo ustvarili uro, ki se bo na roki lično obnesla tudi ob priložnostih, ki niso vezane na športno rekreacijo. Dobro se poda tako k vsakdanjim opravam za v službo kot tudi elegantnejšim opravam. Dizajn številčnice na zaslonu je prilagodljiv in ga je mogoče hitro in preprosto spreminjati. Možnosti so praktično neomejene in samo od vas je odvisno, ali boste uporabili svojo priljubljeno fotografijo ali dizajn številčnice luksuzne ročne ure.

Foto: Bojan Puhek

Zelo pomembno je tudi, da je pametno uro udobno nositi. Od samega začetka se je zdelo, kot da je na roki že celo večnost. Ob strani sta dva gumba – eden za glavni meni in drugi za hiter dostop do vadb.

Vsekakor velja pohvaliti pregledni 3,6-centimetrski (1,43-palčni) zaslon HD AMOLED, na katerem si lahko ogledate vse, kar potrebujete. Kakovost zaslona da hitro vedeti, da uporabljate vrhunsko napravo. Prikazuje ostre slike in je v slogu vrhunske naprave zelo odziven. Dobro se obnese v različnih svetlobnih razmerah. Zaslon je zaščiten s prevleko proti prstnim odtisom in ima tehnologijo proti bleščanju. Izbirati je mogoče med več kot 200 vzorci številčnic.

Foto: Kostantin Janev

Napredna tehnologija

Strojna oprema pametne ure Amazfit GTR 4 je odlična in konkurira tudi dražjim pametnim uram na trgu. Pametno uro Amazfit GTR 4 vsekakor odlikuje napredna tehnologija. Ponaša se s tehnologijo Bluetooth 5.0 BLE in WiFi. Ponuja tudi virtualnega pomočnika Amazon Alexa in glasovnega pomočnika. GTR 4 uporablja vodilno tehnologijo dvopasovne krožno polarizirane antene GPS s šestsatelitskim sistemom, ki zagotavlja še natančnejše in zmogljivejše določanje položaja. Uro lahko uporabljate tudi v vodi, do 50 metrov.

Foto: Bojan Puhek

Prava ura za športne navdušence in vrsta vadb, ki jih bodo zadovoljile

Gledano v celoti bodo nad pametno uro Amazfit gotovo najbolj navdušeni športni navdušenci. Še posebej če ste radi v formi ter bi radi vedeli, kakšna sta vaš športni napredek in telesna pripravljenost. Všeč bo ljubiteljem fitnesa, teka, kolesarjenja in drugih priljubljenih športov.

Foto: Kostantin Janev

Ura namreč ponuja 154 športnih načinov, pametno prepoznavanje vaj za moč, pametno prepoznavanje osmih športov in prenos športnih podatkov v živo. Algoritem stanja vadbe prikazuje funkcija PeakBeats, zdravstvene podatke pa zagotavlja natančen senzor BioTracker 4.0. Pametna ura vam zagotavlja 24-urni nadzor nad zdravjem. Na voljo je zelo natančno 24-urno spremljanje srčnega utripa, nasičenosti krvi s kisikom in ravni stresa. Z lahkoto lahko ugotovite, kako dober je bil vaš spanec. Ko je spalni monitor aktiviran, spremlja in beleži izbrane telesne funkcije med spanjem. Na podlagi shranjenih podatkov senzorja gibanja in senzorja srčnega utripa je mogoče v aplikaciji analizirati potek in kakovost spanja ter odkriti približni vzrok jutranje utrujenosti.

Foto: Bojan Puhek

Za natančen prikaz in analizo podatkov o vadbi ter individualne nastavitve ure na pametni telefon namestite aplikacijo Zepp, ki je povezljiva s sistemi Android in iOS. Spremljevalna aplikacija na vašem pametnem telefonu deluje kot središče, ki vam omogoča dostop do vseh podatkov. Krmarjenje po tej aplikaciji je prav tako preprosto kot na uri. Sama aplikacija ima do uporabnika prijazen uporabniški vmesnik, ki vam omogoča podrobno razčlenitev vsake dejavnosti in meritve zdravja.

Foto: Bojan Puhek

Kaj kaže uporabniška izkušnja?

Med vadbami so med drugim na voljo tek, kolesarjenje, plavanje, joga ... Uporabniška izkušnja je pokazala, da je sledenje različnim vidikom, vsaj za aktivnosti, ki smo jih s pametno uro izvajali, precej natančno in v vsakem primeru napredno, koristno. Razporeditev podatkov, tako na uri kot na aplikaciji na telefonu, je precej jasna, obenem pa obstaja veliko možnosti prilagajanja. Hvalimo predvsem funkcije analize vadbe, same vadbene funkcije in funkcijo časa za okrevanje.

Foto: Bojan Puhek

Funkcija analize vadbe vsebuje prikaz naprednih podatkov o treningu, vključno s stanjem vadbe, potekom in napredkom fitnes aktivnosti, stopnjevanjem obremenitve pri treningu in izračunom približnega časa za regeneracijo organizma. Amazfit GTR 4 lahko samodejno prepozna gibe in šteje ponovitve na desetine vaj za trening moči ter spremlja vaš čas počitka med serijami. Po vadbi vam bo aplikacija Zepp pokazala mišično skupino, ki ste se ji posvetili, in koliko časa ste vadili, vse z namenom, da bo vaš trening učinkovit.

Foto: Bojan Puhek

Vsekakor ne gre prezreti funkcije števca korakov, ki ga lahko zaženete ročno ali pa se sproži samodejno, ko zazna hojo oziroma tek. Na zaslonu se prikaže skupno število korakov in število korakov na uro, na voljo ciljna nastavitev od 1.000 do 50 tisoč korakov, ki jo spremlja zvočno opozorilo, ko jo dosežete. Na številčnici je označen tudi potek hoje z opozorilom v primeru nezadostne aktivnosti. Samo sledenje korakom je bilo večinoma natančno in nismo opazili, da bi se zabeležili kakršnikoli dvomljivi koraki.

Foto: Bojan Puhek

Omeniti velja tudi funkcijo Route back, ki na začetku treninga ali sprehoda v naravi zabeleži pot, ki ste si jo izbrali, ko prispete na cilj, pa vas bo zanesljivo vodila nazaj tja, od koder ste se podali na pot.

Za dvig motivacije za vadbo lahko svoje najljubše pesmi shranite na uro za neposredno predvajanje.

Foto: Kostantin Janev

Poskrbela bo, da ostanete povezani

Da, večina ljudi bo to uro kupila zaradi njenih funkcij za sledenje telesni pripravljenosti, a Amazfit GTR 4 ima kar nekaj lastnosti, ki jih morda iščete pri pametni uri. S tem, ko smo uporabniki vse bolj povezani s spletom ter že skoraj neločljivi od različnih omrežij in storitev v oblaku, se na nas zgrinja tudi ogromno mobilnih opomnikov in obvestil. Ura je v tem primeru popoln podaljšek mobitela za hitro in veliko bolj intuitivno preverjanje obvestil.

Foto: Kostantin Janev

Pametna ura Amazfit GTR 4 omogoča dostop do obvestil z vašega mobilnega telefona, glasbe, nastavitev budilke, seznama opravil, SMS-sporočil, prikaz vremena in mnogo drugih funkcij. Ročna ura zna na podlagi sprememb atmosferskega tlaka napovedati vreme v prihodnjih nekaj urah.

Foto: Bojan Puhek

Palec gor vsekakor dvigujemo za vzdržljivo baterijo

Izdelki Amazfit GT so vedno blesteli, ko gre za življenjsko dobo baterije, in izvedenka GTR 4 ni izjema. Proizvajalec trdi, da ima vgrajena baterija 24-dnevno življenjsko dobo v načinu varčevanja z baterijo in 14-dnevno v klasičnem načinu ure. Mi smo uro uporabljali v klasičnem načinu, baterija pa se nam je po tednu dni uporabe ustavila na 51 odstotkih. To, da GTR 4 z vsemi temi funkcijami vsak dan izgubi le malo odstotkov baterije, je zelo pohvalno.

Foto: Bojan Puhek

Na pametni uri lahko omogočite, da ima vedno vklopljen zaslon, čeprav to vpliva na življenjsko dobo baterije. Amazfit GTR 4 vsebuje magnetni polnilec, ki uro napolni v približno eni uri in 45 minutah, kar je za življenjsko dobo baterije v praksi dober podatek.

Foto: Bojan Puhek