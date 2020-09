V Evropi se premalo denarja vlaga v tehnološke inovacije, zaradi česar se talentirani kadri že leta selijo v Silicijevo dolino v ZDA, je prejšnji teden v intervjuju na konferenci za startupe Slush dejal Daniel Ek, soustanovitelj švedskega podjetja Spotify, največjega svetovnega ponudnika digitalne glasbe na svetu.

37-letni Ek meni, da so evropski skladi tveganega kapitala in tako imenovani poslovni angeli bolj zadržani od ameriških in za mnoge tehnološke vizije, ideje ali projekte preprosto menijo, da niso vredni naložbe oziroma da bi ta ogrozila njihov kapital.

Evropa ne more parirati Američanom in Kitajcem



V Evropi se predvsem zaradi tega v zadnjih dveh desetletjih ni pojavilo veliko tehnoloških podjetij z globalnim renomejem oziroma s svetovno znanim prelomnim izdelkom oziroma storitvijo.



Skype je bil ena največjih evropskih tehnoloških inovacij 21. stoletja. Podjetje Skype sta leta 2003 ustanovila Šved Niklas Zennström in Danec Janus Friis, istoimenski program pa so zanju razvili Estonci, in sicer na istih tehnoloških temeljih, na katerih je dve leti prej nastala znana platforma za deljenje (piratizirane) glasbe Kazaa. Foto: Reuters

Tu so (spočetka estonsko-skandinavski, danes ameriški) Skype, ki je povzročil revolucijo v svetu videoklicev, Spotify, ki je preobrazil področje digitalne glasbe, tudi Minecraft, ki je postal najbolj prodajana videoigra vseh časov.



Nima pa Evropa še vedno razmeroma mladih težkokategornikov, kot so ameriški Google, Amazon in Facebook ali pa kitajski Tencent, Alibaba in Baidu.

Daniel Ek bo v prihodnjem desetletju postal eden od pionirjev evropskega ekosistema za naložbe v tehnološke inovacije.

Švedski superbogataš, vrednost njegovega premoženja je ocenjena na okrog 3,2 milijarde evrov, bo v najbolj ambiciozne, tvegane ter morda tudi "odbite" tehnološke ideje in projekte vložil milijardo evrov lastnega denarja.

Milijarda evrov je skoraj tretjina Ekovega trenutnega premoženja, katerega velika večina je vezana na Ekov devetodstotni lastniški delež v podjetju Spotify Foto: Getty Images

Ek bo za svoje finančne injekcije izbiral podjetja, pri katerih bi mnogi zunanji vlagatelji oziroma skladi tveganega kapitala naložbe označili za prezgodnje ali neutemeljene.

Zanimajo ga predvsem tehnološke inovacije na področjih s potencialom za spreminjanje sveta, kot so umetna inteligenca in strojno učenje, biotehnologija in raziskave novih materialov.

Superpodjetnik že v šolskih klopeh



Daniel Ek je v domači Švedski znan po svoji izjemni poslovni žilici, ki mu je omogočala, da bi se lahko upokojil že pred svojim 20. letom.



Ko je bil star 13 let, je začel delati spletne strani in z začetnega plačila v višini okrog 100 evrov v nekaj mesecih napredoval na več tisoč evrov za eno spletno stran. Do svojega 18. leta je vodil že ekipo 25 ljudi in na mesec zaslužil skoraj 50.000 evrov.



Foto: Getty Images

Kasneje je ustanovil in prodal več različnih podjetij ter o upokojitvi dejansko resno razmišljal leta 2006, ko je bil star samo 22 let, saj je imel več kot dovolj denarja.



A ker mu ni bilo zgolj do posedanja v brezdelju, je iz naftalina privlekel staro idejo za spletno platformo, na kateri bi lahko uporabniki poslušali glasbo, a ne piratske, temveč bi za njo plačali.



S poslovnim partnerjem Martinom Lorentzonom sta leta 2008 ustanovila Spotify, ki je danes največji ponudnik poslušanja digitalne glasbe na zahtevo (streamanja) na svetu.



Foto: Reuters