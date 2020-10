Iščeš pametno napravo "vse v enem" za odlično ceno? Beri naprej!

Oglasno sporočilo

Ko gre za iskanje pravega mobilnega telefona, poleg dolgotrajne baterije, dovolj pomnilnika in vrhunske kamere iščete tudi napravo, ki ustreza vašemu ritmu in potrebam? Zato je novi Huawei P Smart 2021 odgovor na vsa vaša vprašanja! Vse dobre lastnosti njegovih predhodnikov so zdaj dvignjene na še višjo raven.

Kar boste opazili sprva, je čudovit dizajn. Izpopolnjena izdelava z odličnim zaključkom in ukrivljenimi robovi nudi prijeten dotik v vaših rokah. Čeprav gre za zelo ugoden pametni telefon, je videti eleganten in razkošen, njegova vrhunska zmogljivost pa vas bo presenetila.

Za začetek ima novi Huawei P smart 2021 4 GB RAM-a in 128 GB notranjega pomnilnika, ki bo shranil vsak posneti trenutek: video posnetke, vrhunske fotografije in vse, kar si želite zapomniti in deliti na družbenih omrežjih. Ima neverjetno zmogljivo baterijo s 5000 mAh, ki deluje z inteligentnim algoritmom umetne inteligence za varčevanje z energijo. Kaj natančno to pomeni?

Vaš Huawei P smart 2021 podpira do:

38,2 ur klicev prek omrežja 4G,

16,6 ur pretočnega predvajanja videoposnetkov in

12 spletnega brskanja prek omrežja 4G.

To pa ni vse!

Novi telefon podpira tudi hitro polnjenje SuperCharge 22,5 W, ki bo zagotovilo dodatni dve uri predvajanja videoposnetkov v samo 10 minutah polnjenja. Idealna rešitev, če večino časa preživite na poti in se niti za trenutek ne ločite od pametnega telefona. Konec je skrbi, ali bo baterija vašega mobilnega telefona lahko sledila vašemu tempu!

6,67-palčni zaslon v polni HD ločljivosti z ločljivostjo 2400×1080 pik omogoča gledanje brez omejitev. Na zaščito oči morda niste bili do sedaj posebej pozorni, vendar je dobro vedeti, da ima Huawei P smart 2021 funkcijo filtriranja modre svetlobe v načinu s certifikatom TÜV Rheinland. Druga posebnost je stransko nameščen gumb za vklop prstnega odtisa. Pomagal vam bo hitreje in varneje odkleniti telefon.

Štiri glavne AI kamere z ločljivostjo 48 milijonov slikovnih točk bodo vaše fotografije in videoposnetke katapultirale v novo dimenzijo! Zadnja kamera vam omogoča fotografiranje v visoki ločljivosti zahvaljujoč glavni kameri s 48 milijoni slikovnih točk in ½-palčnemu senzorju. Zaradi vrhunskih zmogljivosti in tehnologije umetne inteligence boste lahko posneli neverjetne nočne fotografije. Pričakujte jasne fotografije tudi v izredno temnem okolju!

Številne uporabnike družbenih omrežij bo razveselila kamera za samoportrete (selfije) z 8 milijoni slikovnih točk in funkcijo olepševanja AI. Tako boste brez veliko truda ustvarili fotografije, ki so takoj pripravljene za objavo na družbenih omrežjih. 120-stopinjski ultra širokokotni objektiv vam bo omogočil, da posnamete skupinske fotografije ali čarobne pokrajine, ki jih boste lahko takoj delili s sledilci in jim sporočili, na katerem kul kraju ste.

In končno smo prišli do pomembne stvari, to je cena. Ko pogledate, kaj ponuja ta revolucionarna naprava, zagotovo pomislite, da je izjemno draga. Kot pri vsem doslej vas tudi tukaj čaka zelo prijetno presenečenje, saj lahko Huawei P smart 2021 danes poiščete po priporočeni maloprodajni ceni, ki znaša samo 229 EUR, na voljo pa je v barvnih različicah Blush Gold, Crush Green in Midnight Black.

Za tiste, ki želijo izvedeti več

Poleg telefona P smart 2021 so uporabnikom na voljo nedavno predstavljena pametna ura Watch GT 2 Pro, ki je najnaprednejša pametna ura Huawei, Watch Fit, ki izstopa z napredno podporo za različne športe ter brezžične slušalke FreeBuds Pro in FreeLace Pro , ki bodo zadovoljile potrebe najzahtevnejših ljubiteljev zvoka.

Huawei podarja trimesečni dostop do glasbene storitve Deezer Premium Zato, da lahko uporabniki uživajo v svoji najljubši glasbi z novimi slušalkami in pametnimi telefoni Huawei, jim Huawei podarja kar tri mesece brezplačne uporabe glasbene storitve Deezer Premium. Uporabniki morajo samo prenesti aplikacijo iz trgovine AppGallery, izbrati meni "Darila", kjer bodo našli darilo Deezer Premium in si naložili brezplačno kodo, ki jo lahko uporabljajo v aplikaciji. Celoten postopek je razložen tudi v videu.

