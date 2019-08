Informacije, ki jih morate imeti v malem prstu, ko kupujete nov televizor

Oglasno sporočilo

Kolikokrat ste se že kupovali nov izdelek za svoj dom, ob tem pa niste najbolj razumeli vseh podrobnosti in specifikacij, zapisanih ob izdelku? Kolikokrat ste čutili, da izgubljate čas, ker je bila tehnologija izdelka, ko ste ga nazadnje kupovali, bistveno manj zapletena, na voljo pa je bilo tudi bistveno manj modelov v primerjavi z izdelki, ki so na voljo zdaj?

Na trgu televizorjev danes mrgoli modelov vseh velikosti različnih proizvajalcev in vseh mogočih cenovnih razredov, zato je izbira pravega televizorja, ki bi vam popolnoma ustrezal, lahko pravi izziv.

Oglejte si seznam izrazov, ki jih ni treba imeti v malem prstu, kot nakazuje naslov, je pa vseeno dobro vedeti, kaj pomenijo, če ravno kupujete nov televizor. Če si želite svoj denar kar se da dobro porabiti, pred nakupom novega televizorja preverite ponudbo in cene v čim več spletnih trgovinah.

Tehnologije zaslonov – prvo vprašanje, na katero morate odgovoriti

Pred nakupom televizorja se je dobro najprej odločiti, katero tehnologijo zaslona želite. Izrazi, ki jih morate poznati, so LCD, OLED in QLED, ti pa označujejo tip zaslona. Več informacij o tehnologiji zaslonov najdete spodaj:

LCD-televizorji: LCD-televizorji so najštevilčnejša kategorija televizorjev in zelo verjetno je, da ima ta tip zaslona tudi vaš trenutni televizor. LCD-televizorji uporabljajo tehnologijo tekočih kristalov, zasloni pa so sestavljeni iz več virov osvetlitve, ki osvetljujejo niz tekočih kristalov za ustvarjanje slike na zaslonu. LCD-televizorji so za proizvodnjo cenejši od OLED- in QLED-televizorjev, porabijo malo električne energije ter zavzamejo malo prostora, zato številne lahko najdete v zelo majhnih velikostih.

Zasloni OLED omogočajo izjemno kakovost barvnega in gibljivega kontrasta. V nasprotju z LCD-zasloni ta vrsta zaslona ne potrebuje dodatne osvetlitve. OLED-zaslon pomeni hitro osvežitev slike, izjemno širok spekter kotov in izjemen prikaz črne barve. Barvni prikaz je v primerjavi z LCD-zasloni vsekakor boljši, OLED-tehnologija pa proizvajalcem omogoča, da izdajajo vedno tanjše naprave.Čeprav je bila tehnologija prvotno uporabljena pri televizorjih LG, tehnologijo OLED uporablja vedno več proizvajalcev. QLED-televizorji: QLED-tehnologija se je razvila kot Samsungov odgovor na OLED-tehnologijo televizorjev LG. Medtem ko se OLED-televizorji osvetljujejo samodejno, tehnologija QLED, podobno kot LCD, uporablja osvetlitev ozadja, ki omogoča natančne barve, izjemen prikaz črne barve ter močan kontrast za kakovostno gledanje televizije ne glede na osvetlitev sobe.

HD, Ultra HD, 4K ali 8K – ločljivost je pomembna

Boljša ko je ločljivost, boljši je televizor in boljša je izkušnja gledanja vsebin na njem. Pri cenejših modelih 4K tako skoraj nikoli ni treba razmišljati o nakupu televizorja Full HD. Čeprav vseh vsebin najverjetneje ne boste gledali v najboljši ločljivosti, raziskave kažejo, da imajo televizorji 4K boljšo kakovost slike HD kot "samo" HD-televizorji.

Če nameravate kupiti televizor z velikim zaslonom (večjim od 108 centimtrov), boste verjetno izbrali televizor z ločljivostjo 4K, saj boste težko našli televizor z velikim zaslonom v polni HD-ločljivosti. Televizorji 4K počasi postajajo standard, poleg tega pa zaradi več pikslov prikazujejo bolj izostreno in živo sliko. Čeprav televizije z ločljivostjo 4K še ni v vseh gospodinjstvih, pa večina proizvajalcev televizorjev že izdeluje modele v ločljivosti 8K.

Kaj je HDR in ali ga potrebujete na svojem televizorju?

HDR je oznaka za "High Dynamic Range", kar lahko poenostavljeno prevedemo kot boljši barvni kontrast od običajnega. HDR naredi svetle barve še svetlejše, temne barve pa še temnejše. Kljub napačnemu prepričanju HDR nima nič skupnega z ločljivostjo zaslona, čeprav ta vpliva na prikaz barvne jakosti in globine. Mnogi bi se strinjali, da HDR TV v kombinaciji z dobrimi hišnimi zvočniki v naše domove prinaša pravo kinodoživetje.

Vendar ne smemo pozabiti, da vse vsebine niso dostopne za ogled v HDR-obliki. HDR deluje samo, če je vsebina posneta s HDR-tehnologijo, in izključno na napravi, ki podpira HDR-tehnologijo, zato smo pri gledanju HDR-vsebin omejeni.

HDR je na voljo v več formatih – HDR10 je trenutni standard, poleg tega pa obstajajo tudi HLG, Dolby Vision, Technicolor in HDR10+. Oblika, ki jo boste izbrali, je odvisna predvsem od proizvajalca televizorjev - Samsung in Panasonic tako podpirata HD10+, Sony podpira HLG, LG pa podpira vse formate, razen HDR+.

