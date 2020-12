Incident v Rusiji: vdrli so v Putinovo "letalo za sodni dan"

Rusija ima štiri letala, ki so znana tudi kot letala za sodni dan, vendar naj bi bila operativna samo še tri. Od daleč jih je preprosto zamenjati s potniškimi letali ruskega prevoznika Aeroflot, saj imajo enako poslikavo.

Domača baza letal Iljušin Il-80 je bil načeloma aerodrom Čalovski v bližini Moskve, vendar pa se je kraja opreme iz enega od letal zgodila v bazi ruskega vojaškega letalstva Taganrog ob obali Azovskega morja, kjer so letalo servisirali.

Razen tistih, skozi katera gledata pilot in kopilot, Iljušin Il-80 oziroma letalo za sodni dan nima oken, da potnikov ne bi oslepila morebitna jedrska eksplozija oziroma da elektromagnetni pulz, ki spremlja jedrsko eksplozijo, ne bi onesposobil elektronskih naprav na krovu letala. Foto: Reuters

Neznani storilci so v letalo vdrli skozi tovorno loputo in iz njegove notranjosti ukradli 39 različnih enot tehnične opreme. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so si med drugim postregli z radijskimi sprejemniki.

Vrednost ukradene opreme po navedbah policije v mestu Rostov, ki je prevzela preiskavo primera, znaša nekaj več kot 11.000 evrov oziroma okrog milijon rubljev. Eden od možnih motivov za krajo opreme iz letala naj bi bile žlahtne kovine, kot sta platina in zlato, ki so bile sestavni deli nekaterih naprav v letalu.

Reuters piše, da incident odpira pomembna nova vprašanja o varnosti ruskih vojaških inštalacij in opreme, ki jo Rusija trenutno (drago) plačuje.

Rusija je v zadnjem desetletju namreč konkretno nadgradila svojo vojsko in njeno opremo. Vladimir Putin je v tem obdobju samo za prenovo ruske orožarne državo zadolžil za okrog 250 milijard evrov.

Iljušin Il-80 leti redko. Čeprav je bil v zraku prvič že leta 1985, so ga zahodni fotografi v objektive prvič ujeli šele sedem let pozneje. Tudi danes veliko večino časa preživi v letalskih bazah. To je seveda dobro - če bi ga morala Rusija dejansko uporabiti za to, čemur je namenjen, bi to pomenilo, da je svet zajela jedrska vojna vihra. Foto: Reuters

Iljušin Il-80 je po 32-letni aktivni karieri v ruski vojski sicer že na izhodnih vratih. Predvidoma do leta 2025 bo starajoče se letalo nadomestila predelana različica ruskega potniškega letalca na dolge proge Iljušina Il-96-400.