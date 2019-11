Imate profil na Twitterju, a ste nedejavni? Pazite, izbrisali vas bodo!

Twitter bo začel brisati uporabniške račune, ki so nedejavni šest mesecev ali več. Imate čas do 11. decembra, da to preprečite.

To je prvič, da so se skrbniki tega družbenega omrežja za tako obsežno čiščenje nedejavnih uporabnikov.

To potezo uradno pojasnjujejo s tem, da uporabniki, ki se tako dolgo niso prijavili v svoj profil tega družbenega omrežja, niso mogli sprejeti Twitterjevega posodobljenega pravilnika o zasebnosti.

Odstranjevanje nedejavnih bodo najprej začeli pri uporabnikih, ki so registrirani zunaj ZDA.

Presečni datum – 11. december

Uporabniki, ki se kljub svoji dolgotrajni nedejavnosti prijavijo v svoj profil na Twitterju (in obenem sprejmejo najnovejša pravila zasebnosti, bodo izvzeti iz napovedane čistke.

S to potezo bodo obrisali tudi profile uporabnikov, ki niso med živimi – razen če nekdo ima njihove podatke za dostop in opravi prijavo v to družbeno omrežje do omenjenega datuma, to je 11. decembra.

Veljavna politika Twitterja je do zdaj izbris profilov preminulih dopuščala le v primeru, da je družinski član ali nek drug zanesljivi vir potrdil smrt uporabnika, v nobenem primeru pa podatkov za dostop enega uporabnika ne posredujejo drugim osebam – niti družinskim članom ne.

Sprostila se bodo uporabniška imena

Pri Twitterju so prepričani v mnoge koristi napovedanega čiščenja. Izboljšala se bo kredibilnost posameznih profilov, ker bodo speči profili umaknjeni tudi iz števcev sledilcev, so med drugim pojasnili. "Štetje nedejavnih profilov med sledilce uporabnikom daje neupravičen občutek pomembnosti."

Veliko prednost vidijo tudi v tem, da se bodo sprostila uporabniška imena, ki jih zdaj zasedajo nedejavni uporabniki.

Lotili se bodo tudi tistih, ki se prijavljajo in potem ne naredijo nič

Pri Twitterju napovedujejo, da se bodo lotili tudi tistih uporabnikov, ki se v omrežje sicer občasno prijavijo, a potem, kot pravijo, ne naredijo ničesar.

Na vprašanje tujih novinarskih kolegov, kako bodo to ugotavljali, niso odgovorili podrobneje, še poroča britanska medijska hiša BBC. Povedali so le, da uporabljajo različne indikatorje, s katerimi ugotavljajo, za katerimi profili stojijo pristni, torej človeški uporabniki in ne boti, ki samodejno objavljajo. "Ne gre samo za komentiranje drugih in objavljanje svojih objav," so zapisali med drugim.

Tako bodo na radar prišli tudi uporabniški profili, ki imajo namen arhiviranja – eden takšnih je POTUS44 (POTUS je okrajšava za President of the United States), kjer so arhivirani vsi tviti nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame iz obdobja njegovega predsedovanja.

Foto: Twitter

Ali bodo izbrisali tudi arhiv tvitov 44. ameriškega predsednika Baracka Obame?

Nedejavnih je lahko več milijonov

Twitter je uporabnikom nedejavnih profilov že začel pošiljati opozorila prek e-pošte, dodatna opozorila pa bodo sledila, ko se bo približeval ključni 11. december.

Niso želeli razkriti, koliko je takšnih potencialno nedejavnih uporabnikov, a jih je gotovo lahko več milijonov.

Zanimivi so jim samo vsakodnevni uporabniki

Čiščenje ne bo vplivalo na uradni števec Twitterjevih aktivnih uporabnikov tudi, če bo po 11. decembru izbrisanih več milijonov nedejavnih profilov.

Twitter namreč šteje samo finančno zanimive uporabnike, to so tisti, ki pridejo v stik z njihovim oglaševanjem vsak dan. Po podatkih iz septembra se v Twitter vsak dan prijavi 145 milijonov uporabnikov.