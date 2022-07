Hvala gasilcem tudi od Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije se pridružuje podpori in zahvali gasilcem za njihov izjemen prispevek pri gašenju požarov in drugih reševalnih akcijah. Gasilski zvezi Slovenije so namenili 20 tisoč evrov za obnovo opreme, vsem gasilcem, tako poklicnim kot prostovoljnim, pa ugodnosti pri njihovih mobilnih in širokopasovnih naročninah pri Telekomu Slovenije.

V okviru vseslovenske akcije zbiranja sredstev za opremljanje gasilcev je Telekom Slovenije v zahvalo Gasilski zvezi Slovenije namenil 20 tisoč evrov. Sredstva so namenjena predvsem obnovi opreme gasilk in gasilcev, ki je zlasti po nedavnih intenzivnih posredovanjih nujno potrebna obnove.

Akciji zbiranja sredstev za gasilce se najhitreje vsak lahko pridruži tako, da s svojega mobilnega telefona, ne glede na mobilnega operaterja, pošlje kratko sporočilo (SMS) z vsebino GASILEC5 na številko 1919. S tem bo prispeval pet evrov, ki bodo naročnikom obračunani na naslednjem mesečnem računu, medtem ko bodo predplačnikom poračunani takoj z njihovega dobroimetja.

Sredstva donacije Telekoma Slovenije Gasilski zvezi Slovenije so namenjena predvsem obnovi opreme gasilk in gasilcev, ki je zlasti po nedavnih intenzivnih posredovanjih nujno potrebna. Foto: Bojan Puhek

Več gigabajtov v domačem mobilnem omrežju ali več programov televizije

Prav vsaka gasilka in gasilec, ki se na prodajnih mestih Telekoma Slovenije avgusta s člansko izkaznico ali izpiskom članstva iz programa Vulkan izkaže kot članica oziroma član Gasilske zveze Slovenije, lahko brez doplačila izbere še dodatno opcijo k svoji naročnini mobilnih ali širokopasovnih storitev.

Gasilke in gasilci z mobilno naročnino lahko za obdobje enega leta izberejo dodatnih 500 gigabajtov mesečno podatkovnega prenosa v domačem omrežju Telekoma Slovenije, naročniki širokopasovnih storitev pa lahko za enako obdobje ravno tako brez doplačila izberejo poljubno programsko opcijo iz ponudbe televizije Telekoma Slovenije. Ugodnosti se ne izključujeta, mogoče je izbrati obe, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Ugodnosti za gasilce in policiste tudi v stalni redni ponudbi

Pri Telekomu Slovenije ves čas v redni ponudbi zagotavljajo popust na mesečno naročnino mobilnih storitev Telekoma Slovenije. Člani društev oziroma sindikatov gasilcev in policistov ter njihovi ožji družinski člani imajo lahko ob sklenitvi novega naročniškega razmerja v prvem letu 30 odstotkov popusta na naročnino.

Po izteku tega začetnega enoletnega obdobja, kar v vsakem trenutku velja tudi za vse obstoječe naročnike, ki izpolnjujejo ta pogoj, lahko ob predložitvi dokazil o zahtevanem statusu nadaljnjih 12 mesecev koristijo 20-odstotno ugodnost pri znesku naročnine svojega izbranega mobilnega naročniškega paketa.

Vsi slovenski prostovoljni in poklicni gasilci, ki so člani Gasilske zveze Slovenije, lahko pri Telekomu Slovenije izkoristijo posebej zanje pripravljene ugodnosti, tako v okviru redne ponudbe kot tudi v novi (začasni) posebni ponudbi. Foto: Bojan Puhek

Za poškodovano komunikacijsko infrastrukturo takoj nadomestne rešitve

Požari na Krasu na srečo niso uničili nobene hiše in, še bolj pomembno, niso odnesli nobenega življenja, a je med velikansko škodo v naravi in vsem, kar je bilo ognju na poti, škoda nastala tudi na tamkajšnji komunikacijski infrastrukturi, predvsem fiksnem omrežju.

Pri Telekomu Slovenije so se ob tem nemudoma odzvali in njegove ekipe so že ves čas na Krasu, kjer skrbijo, da storitve, ki jih omogoča poškodovana infrastruktura, zagotovijo na druge načine. Tako so med drugim povečali zmogljivost tamkajšnjih baznih postaj in jim zagotovili dodatno električno napajanje z lastnimi agregati, sanacija pa že poteka najhitreje, kot to razmere dopuščajo. Nemotena in zanesljiva komunikacija namreč ni samo izjemno pomembna za prebivalce, temveč je tudi nepogrešljivo orodje za vse, ki vodijo gašenje in se s požarom neposredno spopadajo na prvi ognjeni črti.