Hude obtožbe: najbogatejši Zemljan na drogah?

Elon Musk, z 222 milijardami evrov premoženja najbogatejši človek na svetu, naj bi po navedbah več virov užival najrazličnejše prepovedane droge, kot so ketamin, ekstazi, LSD, kokain, halucinogene gobe.

Foto: Guliverimage

Upravni odbori podjetij SpaceX in Tesla, ki ju kot direktor vodi najbogatejši človek na svetu Elon Musk, so zaskrbljeni, da je ta hodil na pomembne sestanke in na glas razmišljal o odločitvah glede svojih podjetij na Twitterju pred milijonskim občinstvom pod vplivom prepovedanih drog.

Elon Musk je na enega od sestankov s tako rekoč celotnim ključnim osebjem proizvajalca vesoljskih plovil SpaceX, ki je ključni partner ameriške vesoljske agencije Nasa, prišel z enourno zamudo, nato so morali zaposleni 15 minut poslušati njegov bizarni govor, ki je bil po besedah navzočih brez repa in glave ter poln nesmislov, je poročal časnik The Wall Street Journal.

Elon Musk naj bi se med sestankom s tako rekoč celotnim vodilnim kadrom podjetja SpaceX vedel tako nenavadno, da je vodenje sestanka prevzela predsednica podjetja Gwynne Shotwell. Foto: Reuters

Člani uprave proizvajalca električnih vozil Tesla, kjer je bil Musk takrat še predsednik (trenutno je v vlogi direktorja, vlogo predsednice opravlja Robyn Denholm), so bili leta 2018 zaskrbljeni, da je Musk pod vplivom drog, ker je na Twitterju napovedal, da bi podjetje Tesla lahko umaknil z borze in ga preselil v zasebno last. Takrat je dopisal tudi, da ima sredstva zagotovljena, cena delnice Tesle pa je takrat v zelo kratkem času zrasla kar za 11 odstotkov. Ali je Musk govoril resnico o zagotovljenih sredstvih, še vedno ni znano.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

The Wall Street Journal poroča, da so člani uprave Tesle takrat zaradi sumov, da Musk na Twitterju zapise objavlja pod vplivom drog, razmišljali, da bi ga prosili, naj za nekaj časa odide na dopust. To se ni zgodilo.

Nekateri direktorji Tesle so po poročanju Journala pomoč iskali tudi pri Muskovem bratu Kimbalu, a naj bi bili pri tem pozorni, da ne bi uporabili besede droge.

Linda Johnson Rice, nekdanja članica uprave Tesle, je bila zaradi Muskove domnevne uporabe drog tako zaskrbljena, da leta 2019 ni kandidirala za ponovno izvolitev v upravo podjetja, piše The Wall Street Journal. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Več medijev, vključno s The Wall Street Journalom, je v preteklosti poročalo, da je Elon Musk, čeprav je večkrat dejal, da ne mara mamil, med drugim užival ketamin, ekstazi, LSD in kokain, na eni od zabav leta 2019 naj bi bil tudi pod vplivom halucinogenih gob.

Musk pravi, da so vsi njegovi testi na droge "čisti"

Če bi Elon Musk med delom res uporabljal prepovedane droge, bi to lahko ogrozilo več milijard ameriških dolarjev vredne pogodbe podjetja SpaceX z vlado ZDA in premoženje vlagateljev v Teslo, katere tržna kapitalizacija znaša 680 milijard evrov (744 milijard evrov), ter tudi več tisoč delovnih mest tako v Tesli kot SpaceX, še piše The Wall Street Journal.

Muskov odvetnik Alex Spiro je za časnik sicer zatrdil, da so vse obtožbe, zadevajoč Muskovo uporabo prepovedanih drog, lažne.

Elon Musk je medtem na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, katerega lastnik je od konca leta 2022, zapisal, da se je po kajenju marihuane na podkastu Joeja Rogana z Naso dogovoril, da bo tri leta opravljal naključne teste prisotnosti prepovedanih drog in da do zdaj niso odkrili še ničesar.