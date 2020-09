Huawei predstavil šest novih naprav in novi uporabniški vmesnik za mobilne naprave

Huawei ima na sejmu IFA v Berlinu tradicionalno zelo velik razstavni prostor in tudi predstavlja svoje novosti. Zadnji dve leti je bil prav Berlin kraj, kjer so predstavili svoja vsakokratna najnovejša najzmogljivejša procesorja, ki sta že mesec po svoji premieri poganjala najnovejše Huaweieve paradne konje, toda na letošnjem drugačnem sejmu IFA je bil tudi Huawei precej drugačen.

V Berlinu tokrat molčeči

Še vedno so imeli razmeroma velik razstavni prostor, pravzaprav največjega od vseh razstavljavcev, a so tam predstavili svoje izdelke, ki jih že poznamo. Nobene novosti. Tega nismo slišali, a smo to odsotnost novosti pripisali težavam pri dobavni verigi komponent, ki so neposredna posledica ameriških omejitev.

Huaweijev razstavni prostor na letošnjem sejmu IFA Foto: Messe Berlin

Tudi tiskovno konferenco so imeli, a nismo slišali nobene novosti, niti enega samega namiga o prihajajoči seriji pametnih telefonov Mate 40, ki jih pričakujemo čez dober mesec. Še največja novost, ki so jo napovedali, je, da bo naslednja generacija Huaweievih pametnih telefonov imela 20 odstotkov več embalaže, prijaznejše do okolja.

Kmalu tudi na naših tleh

Že en teden pozneje pa preobrat: z drugega konca sveta prihaja objava kar šestih novih naprav: dve slušalki (FreeeBuds Pro in FreeLace Pro), dve pametni uri (Watch GT2 Pro in Watch Fit) in dva prenosna računalnika (MateBook X in MateBook 14).

Slovenska podružnica Huaweia je že napovedala, da bodo vse te novince že čez nekaj dni predstavili tudi v Sloveniji, zato se jim bomo podrobneje posvetili, ko jih bomo lahko videli v živo.

Pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro je ena od šestih novih Huaweievih naprav, ki so jih uradno predstavili danes.

Osebni pečat tudi med mirovanjem naprave

Na hitro smo si pa že lahko ogledali (in še ga bomo) še eno Huaweievo novost: novi uporabniški vmesnik EMUI 11, ki bo nadgradil njihove mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.

Njegova glavna pridobitev so funkcije, ki bodo na mobilnih napravah olajšale večopravilnost, prinaša pa tudi nove animacije, izboljšave in številne nove predvsem umetniško obarvane teme vedno vklopljenega zaslona (Always On Display), s katerim med mirovanjem mobilna naprava varčuje z energijo, in nove možnosti sodelovanja čez več zaslonov.

Nove možnosti vedno vklopljenega zaslona so precej umetniško usmerjene.

Desetka na desetko, a tudi enajstka na desetko

EMUI 11 je deveta različica Huaweievega uporabniškega vmesnika za mobilne telefone in tablice. Deluje na osnovi operacijskega sistema Android, njegove prve različice so se sprva odzivale na ime Emotion UI.

Od osme velike različice Androida je Huawei prilagodil številčenje svojega vmesnika in tako poskrbel za intuitivno ujemanje številčnih oznak, a tokrat se mu je odpovedal, ker EMUI 11 v tem trenutku nadgrajuje Android 10.

Plava, plava – okno!

Foto: Srdjan Cvjetović Že Android ima osnovne možnosti deljenja zaslona, a so te skrite razmeroma globoko v brezpotjih izbirnikov. EMUI 11 tem možnostim namenja poseben sklop, ki je dosegljiv, če s prstom potegnemo z levega ali desnega roba malo v notranjost zaslona in zadržimo, dokler se ne pojavi novi meni.

Ta meni lahko vsebuje do 15 aplikacij, sprva pa sistem ponuja pet tistih, za katere menijo, da jih najpogosteje uporabljamo. Izbira aplikacije požene plavajoče okno, ki ga lahko namestimo kjerkoli na zaslon.

Prilagodimo lahko tudi velikost tega plavajočega okna, če s prstom potegnemo navzven ali navznoter z enega od dveh spodnjih vogalov.

Teče, teče ...

Foto: Srdjan Cvjetović Vedno vklopljeni zaslon (Always on Display) je zdaj pridobil veliko prilagodljivosti in možnosti prilagoditve, kar s(m)o uporabniki do zdaj kar pogrešali. Dodane so številne umetniške teme, a za tiste, ki želijo svojemu telefonu dodati osebno noto tudi tako, so omogočili ustvarjanje lastne teme, tudi z animiranimi datotekami GIF ali dinamičnimi fotografijami.

Z novimi višjimi hitrostmi osveževanja zaslonskega prikaza postajajo tudi animacije bolj "tekoče" in tako tudi bolj prijazne do oči, a so pri EMUI 11 naredili še en korak. Krepko so osvežili programje za ustvarjanje animacij, to velja tudi za sprehajanje po izbirnikih, kar po njihovih zagotovilih optimizira usmerjenost uporabnika na opravilo. Lahko potrdimo, da ob 90-herčni osvežitvi zaslona na telefonu Huawei P40 Pro, kjer smo EMUI 11 spoznali, naprava res ustvarja vtis vrhunske odzivnosti.

Diskretnost zagotovljena …

Tudi nekatere sistemske aplikacije so dobile nekaj novih bonbončkov. Tako je na primer Galerija dobila možnost hitrega preklopa iz mesečnega v dnevni pogled zgolj z oddaljevanjem ali približevanjem dveh prstov, med drugim pa so dodali možnost oblikovanja skritih albumov s fotografijami, do katerih je mogoče dostopati samo z vnosom gesla ali biometrično razpoznavo.

Na podoben način je mogoče ustvarjati tudi tajne zapiske, izboljšane so možnosti deljenja vsebin prek raznih aplikacij, tudi prek datotek pisarniških programov (na primer word). EMUI 11 obljublja tudi možnost razpoznave besedil iz slik (OCR), a tega (še) nismo preizkusili.

Foto: Srdjan Cvjetović

Pri zrcaljenju zaslona mobilnega telefona na veliki zaslon bo zdaj poskrbljeno, da osebni podatki, kot so notifikacije, dohodna kratka sporočila SMS in podatki o dohodnih klicih, ki se sicer prikažejo na pametnem telefonu, ne pojavijo tudi na velikem zaslonu in s tem tudi na očeh vseh, ki ga spremljajo.

A to so le nekatere novosti, ki jih prinaša EMUI 11. Nekaterih nismo omenili tudi zato, ker ne bodo hkrati na voljo v vseh državah.

Najprej za nove(jše) premijske naprave

Huawei je napovedal, da bo EMUI 11 nameščen na njihove prihajajoče telefone in tablice najvišjega razreda, postopoma pa ga bodo ponudili tudi lanskim premijskim telefonom serij P40 in Mate 30.

Natančnejšo časovno opredelitev še pričakujemo, ravno tako tudi, kdaj bo EMUI 11 na voljo skupaj z Androidom 11.

Harmonija vse glasnejša

Ne smemo spregledati niti na konferenci napovedanih izboljšav Huaweievega operacijskega sistema Harmony, za katerega zatrjujejo, da je tretji najmočnejši operacijski sistem za mobilne naprave.

O njem se je začelo govoriti lani, ko je postalo jasno, da bo Huawei ostal brez dostopa do Googlove različice operacijskega sistema Android. Od prvega dneva so ga omenjali kot mogoče nadomestilo, a se to do zdaj ni zgodilo. Zdaj pa napovedujejo, da se bo to spremenilo prihodnje leto, ko lahko pričakujemo prve Huaweieve telefone s tem operacijskim sistemom.