Huawei P30 Pro navdušuje z velikimi povečavami, ki jim ni para

Eno od zadnjih področij, na katerem so bili kompaktni fotoaparati v prednosti, so velike povečave. Za počitniško fotografijo na primer je čim večji zum še vedno hvaležna možnost, saj se velikokrat iz takšnih ali drugačnih razlogov motivu ni mogoče približati na razdaljo, ki bi si jo želeli, ali je potreben za odlično kadriranje. Ko so pametni telefoni začeli pridobivati kamere, ni bilo več ovir, da ena ne bi imela teleobjektiva. Se je pa pojavila druga težava. Večjo povečavo kot želimo, globlji (debelejši) mora biti objektiv.

Zakoni fizike otežujejo vgradnjo teleobjektivov v pametne telefone, saj je debelina tega odvisna od povečave in tudi fizične velikosti tipala. Tudi v primeru manjših je izdelovalcem do zdaj uspelo doseči dvakratno oziroma v najboljšem primeru trikratno optično povečavo. Tolikšno ima tudi pametni telefon Huawei P30. Za več pa je potreben drugačen pristop. Tipalo periskopske kamere pametnega telefona Huawei P30 Pro je v telefonu nameščeno navpično oziroma je prekucnjeno za 90 stopinj v primerjavi z običajnim položajem v ravnini z elektroniko telefona. Podobno velja tudi za objektiv, katerega leče so razporejene po dolžini telefona, namesto "debelini", na koncu niza pa je optična prizma, ki svetlobo preusmeri za 90 stopinj, da skozi leče "pade" na tipalo. Zaradi takšne postavitve objektiva so mogoče večje optične povečave, ne da bi zaradi tega morali debeliti telefon ali manjšati tipala.

Huawei P30 Pro pa se ne zanaša le na optiko za doseganje povečav, dobršen del primaknejo tudi programski algoritmi. Dokler uporabnik ne preseže trikratne povečave, kamere s teleobjektivom ne uporablja. Uporabi namreč visoko ločljivost tipala glavne kamere ter sposobnost algoritma, da sestavi več sočasno posnetih fotografij v eno zelo visoke ločljivosti, nato pa iz nje "izreže" želen pogled. Od tu do petkratne optične povečave telefon sočasno uporablja obe kameri. Kamera s teleobjektivom poskrbi za sredino fotografije, glavna kamera pa zapolni vse okoli. Pri petkratni povečavi se zanaša izključno na kamero s teleobjektivom. S kombinacijo več posnetkov obeh kamer in zmogljivostjo algoritma je Huawei P30 Pro sposoben doseči 10-kratno hibridno povečavo skoraj brez izgube kakovosti fotografije. Nato pa se povečava pozna pri kakovosti fotografije, vendar so podrobnosti tudi pri najvišji 50-kratni povečavi še vedno lepo vidne.

Optična povečava Huawei P30 je trikratna, saj ta telefon nima periskopskega objektiva. Algoritem za hibridno povečavo pri njem poskrbi za med 1- in 2,9-kratno povečavo ter nad 3- do 5-kratno. Nato pa do 10-kratne povečave za fotografije skrbi digitalna povečava, kar pa se pozna pri kakovosti fotografije. Najvišja mogoča povečava pri tem telefonu je 30-kratna.

