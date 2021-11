HONOR razkriva lastni industrijski park za inteligentno proizvodnjo

Oglasno sporočilo

Znotraj industrijskega parka se bodo odvijale naslednje aktivnosti: kontrola kakovosti novih izdelkov, proizvodnja flagship naprav (naprave najvišje kakovosti), nova izdelava in tehnološke inkubacije ter razvoj umetne inteligence. Pri HONOR-ju so prepričani, da bo nov industrijski park s svojimi vodilnimi inovacijami v industriji, zmožnostmi nadzora kakovosti in s pomočjo globalnih dobavnih partnerjev podprl njihov cilj v zagotavljanju vrhunskih izdelkov in najboljše uporabniške izkušnje v svojem razredu svojim potrošnikom po celem svetu.

"Kot ponudnik visokotehnoloških izdelkov, je zagotavljanje naših obljubljenih standardov zanesljivosti in kakovosti najpomembnejše, saj želimo še naprej zasledovati naš cilj, da postanemo vodilna globalna tehnološka blagovna znamka," je dejal George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co. Ltd. "S ponosom naznanjamo odprtje našega novega industrijskega parka, ki bo ključnega pomena pri zagotavljanju tega, da bo naš širok spekter premium izdelkov izdelan po najvišjih standardih."

Upravljanje celovitega nadzora kakovosti s sposobnostjo avtomatizacije in inteligence

Avtomatizacija zmanjšuje možnosti za napake in defekte, ki so posledica človeških napak, in vodi k večji konsistenci in kakovosti v proizvodnji. HONOR-jev industrijski park je opremljen z vodilno tehnologijo natančne avtomatske proizvodnje, vključno s strojem za avtomatsko natančno montažo (za namestitev 89° super ukrivljenega zaslona, ki se uporablja v pametnih telefonih HONOR), ki lahko doseže natančnost montaže do 75 mikronov (približen premer lasu).

Oprema za avtomatsko sestavljanje baterij uporablja visoko natančno optično detekcijo, ki lahko zazna tujke (do 40 mikronov) in spremlja tlak v realnem času, kar zagotavlja varnost proizvedenih baterij in zmanjšuje tveganja, ki jih povzroča ročno delo. 75 odstotkov proizvodne je dokončane s pomočjo avtomatizacije, od tega je več kot 40 odstotkov proizvodne linije razvila HONOR-jeva lastna ekipa za raziskave in razvoj (reasearch&development). HONOR-jeva avtomatizirana proizvodna linija omogoča proizvodnjo enega telefona vsakih 28,5 sekund (čas cikla).

Nadzor kvalitete je zagotovljen od same faze proizvodnje do testiranj, preko nenehnega nadzora vsakega koraka na proizvodni liniji. Ko se odkrije anomalija, se sproži opozorilo, ki mu sledi pravočasna odprava težave. Medtem ko je običajna panožna praksa ločevanje sestavljanja in testiranja vžiganja (postopek staranja brez povezave), HONOR uporablja spletni proces "staranja", kjer se sestavljanje in testiranje vžiganja izvajata v enem procesu. HONOR-jev proizvodni proces je sestavljen iz več kot 150 testov, ki hitro odkrijejo težave s kakovostjo ter skrajšajo obdobje menjave in testiranja.

HONOR je sprejel t. i. koncept "proizvodnega supermarketa" za izgradnjo vitkega in inteligentnega sistema za distribucijo materialov. Povpraševanje proizvodne linije je v realnem času povezano z inteligentno izbiro komponent, ki so na voljo na prodajnih policah. Rezultat tega je, da lahko zaposleni brezhibno opravijo postopek izbire materiala, ki ga avtomatsko vodena vozila (Automated Guided Vehicles) samodejno dostavijo na proizvodno postajo po nadstropjih in inventarjih. Ko je pakiranje izdelkov končano, inteligentni sistem avtomatsko vodenih vozil samodejno prevzame izdelke.

Proizvajanje premium izdelkov, ki presegajo industrijske standarde

Po temeljitem pregledu industrijskih standardov, certifikacijskih standardov in zahtev operaterjev je HONOR ustvaril lastne standarde kakovosti s ciljem izpolnitve vrste mednarodnih smernic. Podjetje ima preko 600 standardov kakovosti, ki zajemajo načrtovanje, razvoj, materiale, proizvodnjo in uporabniško izkušnjo.

HONOR-jev industrijski park je sestavljen iz vodilnih laboratorijev v industriji, vključno z laboratorijem za zanesljivost, regulativnim laboratorijem in laboratorijem za varstvo okolja. S pomočjo te kombinacije laboratorijev dosegajo najvišje standarde nadzora materialov in izdelkov. Park izvaja skoraj 200 najstrožjih testov na vseh prejetih materialih pred začetkom proizvodnje in na desetine testov izdelkov po proizvodnji. Obseg in pogostost pregledov presegata običajne industrijske prakse, s čimer zagotavljajo, da HONOR-jevi izdelki izpolnjujejo najstrožje lastno postavljene standarde.

Promoviranje kulture, ki hrepeni po konstantnem napredku

Zagotavljanje visoke kakovosti izdelkov od HONOR-ja zahteva stalne in nenehne izboljšave ter predanost vseh zaposlenih. HONOR svojim zaposlenim zagotavlja redno usposabljanje in spodbuja kulturo nenehnih izboljšav. HONOR na vseh področjih uveljavlja strategijo "kakovost najprej, izkušnje zmagajo" ('Quality first, Experience wins').

HONOR je vzpostavil t. i. "sistem inšpektorjev kakovosti", kjer inšpektorji, ki zastopajo stranke, izvajajo celostne preglede izdelkov, da preverijo, ali so kakšne nepravilnosti. Poleg tega namesto sistema naključnih pregledov, ki so običajna praksa v industriji, HONOR uveljavlja natančen sistem vzorčenja, kjer se izdelki z morebitnimi napakami odstranijo in temeljito pregledajo s strani inšpektorjev kakovosti. HONOR-jevi inšpektorji kakovosti imajo zelo stroge standarde, da zagotovijo strankam, da ne prejmejo pomanjkljivih izdelkov.

Industrijski park bo služil kot inkubator za naslednjo generacijo proizvodnih zmogljivosti HONOR-ja. Ta bo prikazal sposobnosti podjetja za zagotavljanje izdelkov najvišje stopnje kakovosti in izdelave. Z vsemi temi prizadevanji HONOR upa, da bo prispeval k napredku celotne industrije ter ustvaril dosledne, visokokakovostne izdelke in vrhunske izkušnje za potrošnike.

Naročnik oglasnega sporočila je HONOR SLOVENIJA.