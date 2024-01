Hisense na CES 2024 z integracijo zaslonskih tehnologij v vsakdanje življenje zbližuje svet

Oglasno sporočilo

Hisense na sejmu CES 2024 v Las Vegasu predstavlja ponudbo gospodinjskih aparatov, povezanih s pametno platformo ConnectLife in operacijskim sistemom VIDAA TV, ki spreminja način, kako potrošniki uporabljajo svoje domove. Ne glede na to, ali gre za televizorje ULED X ali pametne zaslone v kuhinji, Hisense Smart Home brezhibno povezuje tehnologijo z vsakodnevnimi potrebami uporabnikov.

Hisense na sejmu CES 2024. Foto: Hisense

Približevanje tehnologije vsakdanjemu življenju

CES 2024 – največji tehnološki dogodek na svetu je tudi letos v Las Vegas privabil na tisoče obiskovalcev, ki so imeli vse do danes priložnost spoznati najnovejše trende na področju potrošniške elektronike. Na sejmu se predstavljajo vodilna tehnološka in zagonska podjetja ter razvijalci, ki razkrivajo svoje najnovejše izdelke, od pametnih naprav in avtomobilov do naprednih digitalnih rešitev. Med razstavljavci je tudi Hisense, ki predstavlja nove izdelke in vizijo blagovne znamke ter premika meje zaslonske tehnologije.

David Gold, predsednik Hisense Americas, je med svojim osrednjim govorom povzel zavezanost Hisensa, da se približa uporabniku v različnih scenarijih vsakdanjega življenja: "Hisense ni samo proizvajalec zaslonov. Gre za ustvarjanje različnih uporabniških scenarijev in naša zaveza je zbližati svet z integracijo zaslonske tehnologije v vsakdanje življenje ter ponuditi izkušnje, ki presegajo zaslon ter postanejo del zgodbe, ki jo živite."

David Gold, predsednik Hisense Americas, med osrednjim nagovorom. Foto: Hisense

Prelomna zasnova za izboljšanje domače zabave

Hisense na sejmu CES 2024 predstavlja novosti na področju zaslonov z različnimi primeri scenarijev uporabe izdelkov in novih tehnologij, ki se osredotočajo na revolucionarno tehnologijo laserskih televizorjev, vrhunskih televizorjev ULED ter platformo za pametne gospodinjske aparate ConnectLife z operacijskim sistemom VIDAA TV.

1 / 2 Hisense predstavlja napredne zaslonske rešitve. 2 / 2 Na CES-u je Hisense predstavil tudi vrhunske televizorje ULED.

Serija Hisense ULED izpolnjuje potrebe potrošnikov glede kakovosti, zmogljivosti in vrednosti. Tehnologija Mini LED je prav tako vključena v linijo premijskih televizorjev, kar spreminja definicijo domače zabave, saj omogoča vsestranskost rešitev za družine. Drugi izdelki, ki jih Hisense predstavlja na sejmu, so novi 8K Sonic Screen Laser TV, Ultra Black Screen TV in TriChroma laserska tehnologija z novo funkcijo Dynamic Light Steering.

Tehnologija Mini LED je vključena v linijo premijskih televizorjev Hisense. Foto: Hisense

O Hisensu

S svojimi izdelki je skupina Hisense, ki v več kot 160 državah po svetu nastopa prek 66 podjetij v tujini, s 34 industrijskimi parki ter 25 centri za raziskave in razvoj, v zadnjem desetletju doživela izjemno rast in še naprej uporablja zaslonske tehnologije za podporo potrebam potrošnikov. Doseg Hisensa sega daleč onkraj doma in v več vidikov vsakdanjega življenja, v pisarne, učilnice, bolnišnice, stadione, vozila, tako fizično kot s poglobljenimi rešitvami obogatene in virtualne resničnosti (AR/VR).

