Google potiho potrdil sporno spremembo, uporabniki že odhajajo

Google že nekaj časa pripravlja sveženj posodobitev spletnega brskalnika Chrome z imenom Manifest V3. Posodobitve bodo v prvi vrsti spremenile način delovanja razširitev, to je programov in orodij, s katerimi je Chrome mogoče nadgraditi z dodatnimi funkcijami.

Priljubljeno skupino razširitev za Chrome, orodja za blokiranje nadležnih oglasov oziroma tako imenovane adblockerje, bodo spremembe temeljev brskalnika v večji meri onemogočile.

Google bo adblockerjem, kot sta priljubljena uBlock Origin in Ghostery, namreč vzel dovoljenje, ki oglasu prepreči, da se naloži, še preden ga brskalnik poskusi prikazati, je ta teden na spletnem forumu razvijalcev spletnih brskalnikov, ki temeljijo na Chromu, potrdil eden od Googlovih inženirjev.

Blokiranje oglasov bo v prihodnosti na voljo samo še uporabnikom plačljive različice brskalnika Chrome za podjetja in organizacije. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Razvijalci obstoječih orodij za blokiranje oglasov se bodo medtem morali lotiti drugega pristopa, ki temelji na sistemu pravil, ki adblockerju povedo, katere vsebine naj blokira in katere naj spusti do uporabnika. Težava je, da je treba danes za učinkovito blokiranje oglasov upoštevati tudi do 75.000 pravil, Google pa je zgornjo mejo postavil pri 30.000.

Že ko je Google januarja letos prvič namignil, da so blokiranju oglasov v brskalniku Chrome za navadnega uporabnika šteti dnevi, so mnogi zagrozili, da bodo presedlali na katerega od konkurenčnih brskalnikov, kot je Mozilla Firefox.

Zanimivo bo videti, kako se bo v prihodnjih mesecih spreminjal tržni delež brskalnika Firefox. Trenutno je približno 10-odstoten, Chrome pa ima po podatkih statističnega portala Netmarketshare več kot 66-odstotnega. Foto: Matic Tomšič

Zdaj se je to tudi zares začelo dogajati: na tehnoloških spletnih forumih v zadnjih dneh kar mrgoli izpovedi uporabnikov, ki zadovoljno poročajo, da so se odrekli brskalniku Chrome in začeli uporabljati Firefox, ki bo blokiranje oglasov na dosedanji način podpiral še naprej.

Mozilla, ki razvija Firefox, jih je v boji za čim večji tržni delež ne le sprejela z odprtimi rokami, temveč na spletu v četrtek tudi objavila navodila, kako Chrome najlažje in najhitreje zamenjati za Firefox:

Thinking about switching?



We’ll bring all your stuff over in just a few clicks and sync it to all your other devices! It'll take a few minutes tops.https://t.co/XcV84yAla7