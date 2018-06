Google bo izstopil iz projekta Maven: kdo bo od zdaj razvijal umetno inteligenco za Pentagon?

Zdajšnji projekt se izteka leta 2019, a ga Google nima namena nadaljevati, je zaposlenim v Googlovem oddelku za računalništvo v oblaku na zadnjem rednem tedenskem sestanku o poslovanju te enote povedala njihova glavna izvršna direktorica Diane Greene.

Tovrstna analiza posnetkov bi lahko med drugim omogočila razvoj sodobnega ubijalskega orožja, ki bi veliko bolj zanesljivo izsledilo in zadelo svoje tarče.

Manj vojskovanja, več etike

Greenova to odločitev utemeljuje s tem, da so to sodelovanje in ostri negativni odzivi, ki so se zaradi tega pojavili v delu javnosti in akademskega okolja, pa tudi med njihovimi zaposlenimi, "zelo slabi za družbo" in da so se v ta projekt podali v obdobju, ko se je Google veliko več ukvarjal z delom za vojaške namene.

Voditeljica Googlovega oddelka za računalništvo v oblaku je obenem napovedala, da bo predvidoma že v tem tednu Google objavil svoja etična načela za uporabo umetne inteligence, vendar na ravni celotnega Googla njenih navedb, napovedi in izjav niso komentirali.

Trivialen projekt ali prvi korak k zlatim priložnostim?

Na nezadovoljstvo vseh, ki ne odobravajo Googlove udeležbe v projektu Maven, so vodilni v Googlu sprva odgovarjali, da gre za projekt razmeroma nizke vrednosti (omenjala se je številka devet milijonov ameriških dolarjev). Pri tem naj bi bil največji del njihovega prispevka Pentagonu zgolj "zagotavljanje odprtokodnih programov".

Toda neuradni podatki, ki jih je zbral tehnološki portal Gizmodo, nakazujejo, da je bil projekt Maven v očeh Googlovih odločevalcev pravzaprav zlata priložnost za krepitev obsega dela z vojaškimi in obveščevalnimi ustanovami ter da so v okviru tega sodelovanja intenzivno razvijali algoritme strojnega učenja, s katerim bi Pentagon lažje preučeval celotna mesta.

Google naj bi se namreč s Pentagonom na področju računalništva v oblaku potegoval za posel, vreden deset milijard ameriških dolarjev.