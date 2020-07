Nov trezor na severu Evrope bodo odprli le, ko pride sodni dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveško otočje Svalbard na skrajnem severu Evrope je med drugim znano po morda najpomembnejšem bunkerju za prihodnost človeštva , v katerem so za primer globalne katastrofe shranjena semena vseh najpomembnejših rastlin. V začetku julija je na Svalbardu svoje poslanstvo začel opravljati še en apokaliptični trezor. Njegova vsebina je nekoliko drugačna, a nič manj pomembna.

V kontejnerju v opuščenem rudniškem rovu, nad katerim je več sto metrov permafrosta, večno zmrznjene zemlje in kamnin, ima od 8. julija letos svoj fizični arhiv ameriško tehnološko podjetje GitHub.

GitHub je znan kot lastnik istoimenskega spletnega portala, ki je največji svetovni gostitelj programske kode, jezika, v katerem so napisani računalniški programi in aplikacije.

Programska koda lahko več sto metrov pod polarno pustinjo čaka več kot tisoč let, pa bo podatke na filmu še vedno mogoče prebrati, pravijo pri GitHubu. Foto: GitHub

Pri GitHubu, katerega lastnik je od leta 2018 ameriški računalniški velikan Microsoft, menijo, da je računalniška programska koda neprecenljivega pomena za človeštvo, saj bi se današnji sodobni svet brez nje sesedel sam vase.

Zaradi tega so leta 2019 napovedali projekt popolnega fizičnega arhiviranja odprte programske kode – tiste, ki je javno dostopna na GitHubu in jo lahko spreminja ter uporablja vsak – za prihodnje generacije.

To je, tako so pojasnili, priprava na najbolj črn scenarij: globalno kataklizmo, pa naj gre za jedrsko vojno ali pa izbruh žarkov gama, po kateri bi moralo človeštvo začeti znova.

Zvijanje filma, na katerega so za tisoč let shranili programsko kodo z GitHuba. Foto: GitHub

Posnemali so morda najslavnejši trezor na svetu

Pri iskanju lokacije, ki bi bila najbolj primerna za dolgotrajno – pri GitHubu pravijo tisočletno – hrambo informacijskega zaklada, so se zgledovali po semenski banki na norveškem otočju Svalbard.

Gre za bunker globoko v permafrostu, v katerem so shranjena semena vseh najpomembnejših rastlin na svetu.

Svetovna semenska banka (Global Seed Vault) na norveškem otočju Svalbard ima samo eno poslanstvo: biti zadnja genetska varovalka v primeru izumrtja za človeka in naravo najpomembnejših rastlinskih vrst. To bi lahko povzročilo več dejavnikov, na primer globalni vojaški (jedrski) spopad, trk Zemlje z asteroidom ali večjim meteoritom, izbruh supervulkana, nepredvideni koraki v evoluciji rastlin ... Foto: Wikimedia Commons

Drugega februarja letos so pri GitHubu tako ustvarili kopijo vseh javnih odlagališč programske kode na spletni strani in jih v obdelavo poslali norveškemu podjetju Piql, to je kar 21 terabajtov podatkov shranilo na 186 zvitkov posebnega filma, ki ga je mogoče prebrati tako z očmi kot s pomočjo računalnika.

Vse je bilo pripravljeno za pot na Svalbard, kjer si je GitHub zagotovil arktični bunker v opuščenem rudniku premoga, nato pa jim je načrte prekrižala pandemija bolezni covid-19. Največji svetovni arhiv programske kode so s pomočjo norveških partnerjev tja tako prenesli šele 8. julija, ko je bilo znova mogoče potovati na Svalbard.

Zvitke s programsko kodo so pospravili v kontejner, ki se nahaja sredi opuščenega rudniškega rova. Foto: GitHub

Programska koda lahko več sto metrov pod polarno pustinjo čaka več kot tisoč let, pa bo podatke na filmu še vedno mogoče prebrati, pravijo pri GitHubu.

Vse programerje, ki so prispevali programsko kodo, ki se je znašla v apokaliptičnem bunkerju, bodo na spletni strani sicer nagradili s posebno značko, ki bo opozarjala na njihov prispevek.

