EU: Rusija in Kitajska sta lagali o koronavirusu, pripravljamo ukrepe

Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourová je opozorila, da lažne novice v času pandemije koronavirusa niso le grožnja demokraciji, temveč neposredno vplivajo na zdravje ljudi in na okrevanje gospodarstva.

Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourová je opozorila, da lažne novice v času pandemije koronavirusa niso le grožnja demokraciji, temveč neposredno vplivajo na zdravje ljudi in na okrevanje gospodarstva. Foto: Reuters

Med pandemijo koronavirusa so se evropski uporabniki interneta znašli v primežu številnih lažnih novic, ki so med ljudmi hkrati povzročale nepotrebno paniko in nezaupanje zdravstvenemu sistemu. Za epidemijo neresnic , ki je v Evropi dodatno otežila boj z boleznijo covid-19, so visoki evropski funkcionarji javno okrivili Rusijo in Kitajsko. Evropska komisija je medtem predstavila načrt za omejitev širjenja in zmanjšanje vpliva lažnih novic v prihodnosti.

Visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borell ter podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourová sta opozorila na problematiko lažnih in zavajajočih novic o novem koronavirusu oziroma bolezni covid-19, ki so svetovni splet preplavile v zadnjih šestih mesecih.

Na javno mnenje državljanov EU o soočanju s pandemijo koronavirusa sta po ugotovitvah Evropske komisije v glavnem poskusila vplivati dva akterja – Rusija in Kitajska.

Rusijo je vrh EU že večkrat omenjal kot vir lažnih novic, se je pa prvič zgodilo, da je kateri od visokih funkcionarjev Evropske unije s prstom v tem kontekstu pokazal tudi na Kitajsko.

Tehnologija 5G ima nasprotnike tudi v Sloveniji. Precej jih je tudi delilo lažne novice o povezavi med 5G in boleznijo covid-19. Glavna iniciativa nasprotnikov 5G v Sloveniji te navedbe sicer zavrača, ob tem pa opozarja na domnevne vplive sevanja omrežij 5G na človeško zdravje. Foto: Reuters Vpliv lažnih novic se je med državljani Evropske unije razširil do te mere, da mora Evropska komisija na svojih spletnih portalih javno opozarjati tudi na najbolj absurdna dejstva, kot je na primer to, da se virusi ne morejo širiti prek telekomunikacijskih omrežij.



Ena najbolj razširjenih vrst lažnih novic okužbe s koronavirusom namreč pripisuje vzpostavitvi mobilnih omrežij 5G, čeprav za to ni nobene znanstvene osnove.

Kakšno protiofenzivo pripravlja Evropska komisija

Načrt, ki ga je danes izdala Evropska komisija, v prvi vrsti predvideva vzpostavitev omrežja za obveščanje in poročanje o lažnih novicah, ki se širijo prek družbenih omrežij.

Projektu so se med drugim pridružili tehnološki velikani Facebook, Google, Twitter, Mozilla in tudi kitajski TikTok.

Njihove spletne platforme bodo vsak mesec pripravile poročilo o svojih dejavnostih za zajezitev širjenja lažnih novic in uvedle ukrepe za omejitev vpliva lažnih novic in ukinitev oglaševalskih kampanj, ki se naslanjajo na lažne informacije. Na teh platformah bodo vidneje izpostavljene tudi vsebine zdravstvenih organizacij, institucij EU in kredibilnih medijev.

Epidemija koronavirusa je bila pravi poligon za ustvarjalce lažnih novic, ki so lahko preverjali, čemu vse so ljudje pripravljeni verjeti. Izkazalo se je, da tako rekoč vsemu – tudi, da "svetovna elita" novi koronavirus prevaža kar v železniških vagonih z napisom COVID-19. Šlo je seveda za fotomontažo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Evropska komisija od družbenih omrežij zahteva tudi več iniciative pri opozarjanju uporabnikov na lažne novice ali manipulativne vsebine. Pohvalili so Twitter, ki je pred kratkim začel s precej agresivno kampanjo označevanja objav, ki uporabnike zavajajo o tehnologiji 5G.

Že v začetku meseca je Evropska komisija po mesecih priprav vzpostavila tudi lastno agencijo za preverjanje dejstev, tako imenovani Evropski observatorij za digitalne medije (EDMO).

Preberite tudi: