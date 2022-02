Eleganten pametni telefon z izjemno zmogljivostjo

Oglasno sporočilo

Ko govorimo o zasnovi pametnih telefonov, je v ospredju teza, da je večje tudi boljše. Toda resničnost je običajno drugačna, saj so telefoni Ultra in Max s skoraj 7-palčnimi zasloni in težo do 220 gramov preobsežni za povprečno človeško dlan.

Huawei nikdar ni slepo sledil industrijskim trendom, zato se pametni telefon P50 Pro izogiba pojmovanju, da morajo biti premijski telefoni velike "plošče", ki jih ni mogoče udobno uporabljati z eno roko. Zato vas vabimo, da spoznate vrhunski pametni telefon, ki zaradi zmogljivosti ne žrtvuje oblike in ergonomije.

Lahek, kompakten in udoben za enoročno rabo

Huawei je P50 Pro zasnoval z mislijo na udobje uporabe. S 16,7-centimetrskim (6,6-palčnim) na straneh ukrivljenim zaslonom in drugje skoraj nevidnimi robovi ponuja izjemno vizualno in uporabniško izkušnjo. Daleč od tega, da bi bil prevelik za rokovanje, čeprav nudi več kot dovolj veliko zaslonsko površino. S težo 195 gramov je tudi lažji od vseh premijskih telefonov na trgu in ga lahko preprosto uporabljate z eno roko.

Dvojna matrična kamera je še en ikonični oblikovalski podvig

Pametni telefoni serije P so vedno imeli edinstven dizajn, ki se je vtisnil v spomin uporabnikov. Huawei P9 je uvedel inovativni trak s prvo dvojno zadnjo kamero, medtem ko je P20 presenetil s prelivanjem barv na hrbtni strani ohišja. Serija P50 nadaljuje zapuščino predhodnikov z vizualno osupljivim modulom dvojne matrične kamere. Predstavlja namreč odmik od splošno sprejetih smernic oblikovanja zadnjega fotografskega sklopa.

Sklop Dual-Matrix z dvema obročema je hkrati minimalističen in izredno privlačen. Njuna popolna simetrija simbolizira lepoto strukture in dizajna ter umetniški pristop k oblikovanju. Huawei P50 Pro je na voljo v dveh novih barvah, kakavno zlati in zlato-črni, in je zasnovan, da izstopa.

Preseganje fizikalnih zakonov z optiko XD

Dodajanje objektivov in vgradnja tipal z višjimi ločljivostmi sta bila zadnja leta običajna pristopa iskanja napredka v mobilni fotografiji. Toda ker mora biti pametni telefon ravno tako kompakten, obstajajo omejitve, v kolikšni meri ga lahko dosežemo z izboljšavami elektronike (strojnih komponent). Naslednji korak v preboju možnega je zato dosežen s programsko opremo. Natančneje, optika Huawei XD oziroma prva tehnologija popravljanja slikovnega signala na svetu.

Pri digitalni fotografiji gre za prenos elementov iz resničnega življenja v neobdelane podatke, ki jih zajame fotografsko tipalo. Pri pametnih telefonih brez optimizirane programske opreme se nekateri med prehodom zagotovo izgubijo. Optika Huawei XD zato uporabi algoritme umetne inteligence na telefonu, da jih obnovi, še preden jih prejme procesor za obdelavo slikovnega signala (ISP). Predstavlja most med resničnostjo in možgani pametnega telefona P50 Pro.

Pogon True-Chroma in čudovit zaslon

Za naslednji velik preboj gre zasluga pogonu True-Chroma Image, s katerim Huawei P50 Pro poustvari žive barve resničnega sveta in jih prikaže na vrhunskem zaslonu True-Chroma. Proces se začne na ravni strojne opreme z večspektralnim tipalom, sposobnim zaznati skoraj ves svetlobni spekter oziroma 50 odstotkov več, kot so tega sposobna tipala na drugih pametnih telefonih. Pogon True-Chroma Image na osnovi meritev nato analizira in nastavi prikaz barv, pri čemer uporabi več kot dva tisoč barv iz palete P3. Rezultat je slika z živahnimi in resničnimi barvami.

Zaslon telefona je na bokih ukrivljen (3D), podpira 120-herčno osveževanje in 300-herčno vzorčenje dotika za gladko in odzivno vizualno izkušnjo, nudi podporo za barvno paleto P3 in je sposoben prikazati 1,07 milijarde barv. Vsakega tudi natančno nastavijo (kalibrirajo), da dosežejo natančnost reprodukcije barv, primerljivo z natančnostjo referenčnih zaslonov za profesionalno rabo.

Celovitost pametnega telefona Huawei P50 Pro zaokrožuje vrhunski procesor, celodnevna avtonomija baterije in intuitivna programska oprema za brezhibno povezljivost z drugimi napravami Huawei. P50 Pro je zato pametni telefon, ki je odličen na pogled in hkrati tudi odlično deluje.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.