Edinstvenost prepogljivih pametnih telefonov

Oglasno sporočilo

V nenehno razvijajočem se svetu pametnih telefonov je bil Samsung vedno v ospredju inovacij, postavljal nove standarde in premikal meje ponudbe pametnih telefonov. Njihovo potovanje skozi svet prepogljivih pametnih telefonov je dokaz zavezanosti k ponovni opredelitvi vsakodnevnih izkušenj za uporabnike. Samsung prepogljivi pametni telefoni so z dediščino inovacij odličen primer predanosti ustvarjanju tehnologij, ki presegajo pričakovanja in so dostopne čim večjemu številu ljudi.

Prepogljivi pametni telefoni Samsung Galaxy Z so postali pionirji v mobilni industriji, saj ponujajo dve različni obliki, ki uporabnikom prinašata jasne prednosti. In kaj so te edinstvene funkcije in prednosti, ki jih lahko zagotovijo le prepogljivi pametni telefoni Samsung Galaxy Z serije?

Dve obliki za vsako potrebo in željo

Ena od najbolj presenetljivih značilnosti zložljivih pametnih telefonov Samsung Galaxy Z Flip5 je njihova prilagodljivost. Ko so zloženi, so žepni in kar polovico manjši od standardnih pametnih telefonov. Ko pa so odprti, še posebej Galaxy Z Flod5, ponujajo večopravilnost z velikim zaslonom, ki podvoji zaslonsko površino. Ta prilagodljivost spreminja pravila igre, saj uporabnikom omogoča, da brezkompromisno preklapljajo med opravili, od preverjanja e-pošte do gledanja videoposnetkov.

Foto: Samsung

Velikost zaslona

Vizija prepogljivih pametnih telefonov je jasna. Velikost zaslona ne sme biti več omejena z velikostjo naprave. Ne glede na to, ali je zložljivi telefon odprt ali zaprt, mora izpolniti vse potrebe uporabnika. To pomeni, da lahko z njim počnemo vse. Se učimo, ustvarjamo in doživimo več kot kadarkoli prej. Prinaša koncept obsežnega zaslona, ki ga uporabnik lahko nosi v žepu.

Samsung Galaxy Z Flip5: Popolna kombinacija tehnologije in dizajna

Je kompakten, barvit in eleganten. Galaxy Z Flip5 se s svojo edinstveno zasnovo brez težav prilagodi tako sproščenemu vzdušju kot tudi poslovni eleganci. Izbirate lahko med barvami – mentol zelena, grafitna, sivka in kremna, ki so navdihnjene z naravo in urbanim okoljem, ter izberete tisto, ki najbolje odraža vašo osebnost.

Ujemite svoje trenutke, podnevi in ponoči

FlexCam kamera in funkcija Nightography na prepogljivem telefonu Galaxy Z Flip5 zagotavljata, da ste vedno pripravljeni na popoln (selfie) posnetek ali jasen videoposnetek, od večernih srečanj pri šibki svetlobi do konferenc podnevi. Poleg tega sprednja kamera zagotavlja, da boste na spletnih sestankih prikazani v najboljši možni luči.

Foto: Samsung

Neverjetna zmogljivost

Kakšen smisel ima naprava, če ne zdrži ves dan? Baterija kapacitete 3700 mAh in mobilna platforma Snapdragon® 8 Gen 2 zagotavljata dolgotrajno delovanje in brezhibno večopravilnost. Bodisi preverjate elektronsko pošto, sledite najnovejšim novicam ali spremljate športne rezultate v živo–- ta telefon bo vedno (z)držal korak z vami.

Samsung Galaxy Z Fold5: Velikozaslonska večopravilna zver

S 19,6-centimetrskim glavnim zaslonom Galaxy Z Fold5 imate v rokah pravo kinematografsko izkušnjo. Ne glede na to, ali uživate v filmskem maratonu ali igrate mobilne igre, ta naprava ponuja neprekosljivo doživetje.

Natančno delo in zabava

Pisalo S Pen zagotavlja natančnost, ki je brez primerjave, ali rišete jesensko pokrajino ali preprosto delate službene zapiske, pisalo natančno sledi vašim potegom. To inovativno pisalo ne ponuja samo izjemne preciznosti, temveč tudi širok spekter funkcij, ki olajšajo delo in povečajo produktivnost. Z možnostjo uporabe različnih barv, debelin črt in funkcijo brisanja omogoča hitro prilagajanje potrebam ter stilom uporabnika.

Osvojite veščino večopravilnosti

Kdo ima v današnjem hitrem svetu čas, da počne samo eno stvar hkrati? Večopravilnost telefona Galaxy Z Fold5 vam omogoča, da imate hkrati odprta do tri okna ali aplikacije, zato je nepogrešljivo orodje tako za ustvarjalce, študente kot za poslovneže. S svojo prenosljivostjo in velikim zaslonom je ta telefon popoln za tiste, ki želijo uskladiti delo in prosti čas.

Z novim telefonom in tablico do štirih brezplačnih mesecev YouTube Premium!

Ob nakupu in aktivaciji Galaxy Z Flip5 ali Galaxy Z Fold5 lahko izkoristite edinstveno priložnost – štirimesečni brezplačni preizkus naročnine YouTube Premium. Gre za izjemno priložnost, da brezplačno dostopate do ekskluzivnih vsebin na YouTubu brez odvečnih oglasov, kar občutno izboljša uporabniško izkušnjo in omogoča raziskovanje raznolikega sveta vsebin – od zabavnih do izobraževalnih.

Galaxy Z Flip5 ali Galaxy Z Fold5, sinhronizirajte svojo Galerijo s storitvijo OneDrive in unovčite kar šest mesecev brezplačnega dostopa do 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku s paketom Microsoft 365 Basic OneDrive. To je odlična priložnost, da svoje datoteke, fotografije in dokumente varno hranite v oblaku ter jih imate vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli. Naj vas ne skrbi, da vam bo zmanjkalo prostora za shranjevanje fotografij in videoposnetkov. Če ste ponosni lastnik, sinhronizirajte svojo Galerijo s storitvijo OneDrive in unovčite kar šest mesecev brezplačnega dostopa do 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku s paketom Microsoft 365 Basic OneDrive. To je odlična priložnost, da svoje datoteke, fotografije in dokumente varno hranite v oblaku ter jih imate vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.